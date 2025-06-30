Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Исчезновение подледного океана на Хароне не объяснило криовулканизм
Ученые смоделировали эволюцию одного из спутников Плутона и заключили, что замерзший древний океан под его поверхностью не способствовал криовулканизму.
Крупнейший из пяти спутников Плутона — Харон — открыли в 1978 году. Первым и (пока) единственным космическим аппаратом, достигшим этого ледяного мира, стал зонд NASA New Horizons: на снимках, отправленных им на Землю в 2015 году, ученые заметили возможные признаки криовулканизма — вид вулканической активности при низких температурах. В таких условиях криовулканы вместо расплавленной магмы извергают криолаву — вещество, содержащее аммиак, метан, воду и другие летучие соединения, которое может выходить на поверхность в жидком или газообразном виде.
Пролить свет на геологическое прошлое этой луны удалось авторам новой научной работы, представленной на 56-й Конференции по наукам о Луне и планетах (Lunar and Planetary Science Conference). Основываясь на данных, собранных во время миссии New Horizons, исследовательская группа под руководством Джессики Л. Новиелло (Jessica L. Noviello) из Университета Мэриленда (США) смоделировала внутреннее строение Харона, применив одномерный геохимический код IcyDwarf, предназначенный для моделирования физико-химической эволюции ледяных тел в Солнечной системе.
Особое внимание ученые уделили Равнине Вулкана, названной в честь планеты Вулкан из Стартрека (Vulcan Planitia) — области в южном полушарии Харона. Внешне эта часть спутника геологически выглядит заметно «моложе» северной части спутника: там меньше ударных кратеров, из-за чего исследователи предположили, что она покрыта потоками криолавы.
Результаты моделирования показали, что примерно через 370-400 миллионов лет после рождения Харона под его поверхностью начал формироваться океан, который, судя по всему, полностью замерз приблизительно 2,12-2,2 миллиарда лет назад. Но есть проблема: ни в одном из рассмотренных сценариев время окончательного замерзания океана не совпадает с предполагаемым возрастом Вулкан Планитии (около четырех миллиардов лет).
Не менее интересным оказалось содержание аммиака: даже небольшое количество (до 10% от объема воды) могло позволить океану существовать до 4,4 миллиарда лет — или до настоящего времени.
Это ставит под сомнение модели, в которых криовулканизм на Хароне объясняется исключительно замерзанием океана: если криовулканы действительно извергались около четырех миллиардов лет назад, то решающим фактором стало образование спутника по «Лунному сценарию», то есть в результате катастрофического столкновения прото-плутона и другого крупного объекта.
Напомним, Харон остается почти неизученным: ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, как именно он сформировался. Одна из гипотез гласит, что спутник был самостоятельным объектом Пояса Койпера, захваченным Плутоном, другая — что Харон зародился в результате массивного столкновения.
Результаты нового исследования, по мнению его авторов, приближают нас к пониманию сложной эволюции объектов на краю Солнечной системы. Если выводы ученых верны и существование замерзшего подповерхностного океана подтвердится, существующие представления о геологической активности на столь удаленных объектах придется пересмотреть.
За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».
Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода
Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
Команда исследователей из Италии и США предложила два способа, с помощью которых гипотетический зонд сможет быстро добраться до одного из самых отдаленных и малоизученных объектов Солнечной системы. Речь о Седне — транснептуновом теле, которое находится за орбитой Плутона. По мнению инженеров, эти передовые технологии смогут доставить аппарат к Седне за семь и 10 лет.
За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода
Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
После кори и свинки меньше инфарктов и инсультов — и это повод усилить прививки
Бразильцы правда нашли в «Спутнике» живой вирус — или это фейк? И почему российская вакцина не вызывает тромбов, как у AstraZeneca и Johnson & Johnson?
Умные неандертальцы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии