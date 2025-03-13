Астробиологи предложили облучить Европу лазером для выявления биомолекул

Ароматические аминокислоты — настолько сложные органические соединения, что их производство без биологических процессов считают маловероятным. По мнению ученых, наличие таких молекул на спутнике Юпитера Европе было бы важным аргументом в пользу версии о возможной обитаемости покрытого льдом небесного тела. Более того, исследователи предложили способ достоверного обнаружения подобных веществ из космоса — с помощью облучения поверхности спутника лазерным лучом.

Одна из четырех крупнейших лун Юпитера, Европа, привлекает внимание искателей внеземной жизни уже многие десятилетия — с тех пор, как удалось рассмотреть ее поверхность и узнать, что спутник полностью покрыт водяным льдом. То, что это именно вода, определяют по спектру отраженного света.

Сохраняются подозрения, что под этой ледяной коркой скрывается глобальный соленый океан. К примеру, планетологи наблюдают признаки того, что поверхность Европы движется не совсем синхронно с внутренней частью небесного тела. Кроме того, внешние особенности ударного кратера Пуйл позволяют предполагать, что астероид в этом месте пробил ледяную «скорлупу» и на поверхность выплеснулась вода.

Вероятным источником тепла для сохранения воды в жидком состоянии в недрах Европы считают гравитацию Юпитера: спутник обращается вокруг планеты по немного вытянутой орбите, за счет этого по мере его приближения и удаления притяжение газового гиганта слегка деформирует луну и вызывает внутри нее трение.

Спутник Юпитера Европа на снимке с борта зонда Galileo / © NASA/JPL/DLR

В наши дни в Солнечной системе насчитывается целая коллекция лун, подозреваемых в наличии подледных океанов, но Европа и спутник Сатурна Энцелад по-прежнему лидируют в списке. По мнению многих ученых, шансов найти жизнь на этих мирах гораздо больше, чем на Марсе.

Астробиологи пытаются установить, что именно было бы достаточно убедительным признаком обитаемости Европы и других обледенелых лун. С этим связан еще один важный вопрос: если действительно в предполагаемом океане Европы есть жизнь, как распознать ее признаки на поверхности?

Астробиологи полагают, что при попадании на нее молекул ДНК или РНК они очень быстро распались бы под действием космической радиации. Поэтому остается только надеяться найти на этом льду более простые молекулы, насчет которых можно было бы уверенно говорить именно о биологическом происхождении.

Команда исследователей из Нидерландов, Израиля и США недавно назвала такие подходящие молекулы и даже объяснила, как именно их можно распознать без высадки зонда на поверхность. В статье, доступной на сервере препринтов arXiv, ученые рассказали, что биосигнатурами на Европе могут служить ароматические аминокислоты: триптофан, фенилаланин и тирозин.

Эти соединения входят в состав большинства белков и участвуют в обмене веществ. Как подчеркнули исследователи, такие молекулы настолько сложны по своей структуре, что их трудно представить возникшими без биологических процессов. Попытаться обнаружить их ученые предложили с помощью лазерного облучения с борта орбитального аппарата: биомолекулы от такого воздействия будут светиться — флуоресцировать.

Авторы научной работы признали, что непосредственно на поверхности ароматические соединения тоже быстро распадаются, но луч способен проникать на глубину около миллиметра, там подобные молекулы могут сохраняться гораздо дольше — несколько сотен лет. При этом облучать ученые рекомендуют полярные регионы Европы: на них не так сильно действует солнечное ультрафиолетовое излучение.

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