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Новый зонд впервые сможет «увидеть» жизнь на Марсе, а не ее химические признаки
Ученые предложили установить на борту будущего марсианского зонда прибор, который они считают долгожданным и крайне необходимым в поиске внеземной жизни: в отличие от работающей сейчас на Марсе техники, он сможет распознавать не химические признаки возможной жизнедеятельности инопланетных организмов, а сами организмы.
Недавно новые данные о Марсе заставили ученых пересмотреть результаты знаменитых экспериментов 1976 года, проведенных аппаратами «Викинг-1» и «Викинг-2». Оба зонда брали образцы марсианского грунта и вводили в них питательные вещества. Расчет был на то, что в случае какой-либо жизнедеятельности в грунте это питательное вещество должно так или иначе перерабатываться и это должно проявляться в выделении каких-то газов. В некоторых случаях выделение действительно зафиксировали.
Но эти результаты впоследствии не сочли достаточно убедительными аргументами в пользу существования марсианской жизни. В 2008 году данные аппарата «Феникс» показали, что в марсианском грунте содержатся перхлораты. Теперь выделение газов во время экспериментов «Викингов» ученые объясняют именно реакциями с этими соединениями, то есть, по их мнению, в данном случае о внеземной жизнедеятельности речи не идет.
По сей день в исследованиях Марса наблюдается некий парадокс: вся работа построена вокруг поиска жизни на Красной планете, но на сегодня ни один научный прибор не в состоянии непосредственно зафиксировать там живые микроорганизмы. Можно только выявить возможные химические последствия их метаболизма, но, опять же, необходимо еще доказать, что это именно биологический процесс.
Стоит для примера вспомнить подозрительные выбросы метана, которые марсоход Curiousity фиксирует по ночам. Спутник Trace Gas Orbiter при этом «видит» в атмосфере планеты ничтожное количество метана. Более того, этот газ может выделяться из недр планеты и без какой-либо жизнедеятельности. Так что эта ситуация тоже стала предметом дебатов, и в целом с Марса пока не получено таких данных о возможной жизни, которые нельзя было бы оспорить.
Возможно, в ближайшие годы впервые в истории появится шанс такие данные получить. Об этом астробиологи из США рассказали в недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. Они предложили создать и отправить на Красную планету прибор, который сможет выявить там гипотетический внеземной аналог молекулы ДНК либо РНК. Устройство назвали Agnostic Life Finder. Слово agnostic здесь означает, что предстоит искать не уже известную и заранее предполагаемую форму жизни, а такую, которую мы, возможно, пока даже не представляем.
Прибор будет анализировать образцы растопленного марсианского льда. Водяной лед можно найти не только на полярных шапках, но и в грунте средних широт. Задача прибора — «выловить» в этой воде самые крупные, многосоставные молекулы.
Распознавать подобное в марсианской воде предполагается методом электродиализа: под действием электричества молекулы любых размеров направляются к специальному фильтру, который пропустит через себя все ненужные мелкие соединения и оставит только самые большие и сложные конструкции.
Затем можно будет обследовать их масс-спектрометром, то есть подвергнуть воздействию, например, лазера или потока электронов и по «реакции» молекулы попытаться определить ее структуру. Как объяснили ученые, благодаря этому есть шанс распознать совершенно уникальный марсианский генетический материал и отличить «местную» жизнь от случайно занесенной с Земли.
Исследователи предлагают установить Agnostic Life Finder на борту нового стационарного посадочного аппарата Mars Life Explorer, который сейчас находится на стадии проектирования. Его надеются построить и запустить в 2030-х годах.
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