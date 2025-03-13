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Женатые мужчины втрое чаще холостяков оказались тучными
Польские исследователи проанализировали связь между повышенной массой тела и семейным положением, возрастом, психическим здоровьем и другими факторами жизни людей.
Ученые не раз отмечали положительное воздействие брака на здоровье людей. В одной из статей сообщалось, что женатые мужчины с большей вероятностью стареют комфортно, чем их сверстники, не состоявшие в супружестве. В другом исследовании авторы заключили, что крепкие браки снижают риск деменции у стариков. Также брак связывали с меньшей вероятностью развития депрессий, более высоким уровнем удовлетворенности жизнью и ощущением счастья у респондентов.
Группа польских специалистов решила сосредоточить внимание на другом аспекте и проследить, есть ли корреляция между наличием ожирения или избыточного веса и семейным положением людей, а также некоторыми другими демографическими и психосоциальными составляющими. Из прошлых исследований известно, что лишние килограммы — серьезный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака, которые входят в число основных причин смерти в мире.
Ученые проанализировали данные участников опроса WOBASZ II Survey, с помощью которого отслеживали общие показатели здоровья жителей Польши. В выборку вошли 2405 человек (1098 мужчин и 1307 женщин), чей средний возраст составил 50 лет. Используя методы статистического анализа, исследователи выявили связь между повышенной массой тела и возрастом, семейным положением, психическим здоровьем и другими переменными.
Выяснилось, что женатые мужчины в 3,2 раза чаще холостых страдали ожирением, хотя для женщин такой корреляции исследователи не нашли. Риск избыточного веса, еще не достигшего стадии ожирения, повышался у семейных людей обоих полов (у мужчин на 62%, у женщин — на 39%).
Ранее китайские исследователи установили, что в первые пять лет брака индекс массы тела мужчин повышается. Ученые связали тенденцию с увеличением потребления калорий и снижением физических нагрузок у женатых. Также оказалось, что с созданием семьи лишний вес появлялся у 5,2% мужчин, а ожирение — у 2,5%. В другой научной работе специалисты из Университета Бата выявили, что женатые в среднем на 1,4 килограмма тяжелее холостяков.
Кроме того, польское исследование показало, что каждый дополнительный год жизни увеличивал вероятность лишнего веса у мужчин на 3%, а у женщин — на 4%. Риск ожирения с возрастом повышался на 4% и 6%, соответственно.
Депрессия удваивала вероятность ожирения у женщин, а недостаточная грамотность в вопросах здоровья увеличивала ее на 43%. Женщины из небольших населенных пунктов, где проживают до 8000 человек, на 42% и 46% чаще имели лишний вес и ожирение. У мужчин связи с этими факторами не обнаружили. Результаты исследования представят на Европейском конгрессе по ожирению, который состоится в Испании в мае 2025 года.
Ученые полагают, что набору веса у мужчин после свадьбы могут способствовать изменения в образе жизни и привычках: например, более частые семейные застолья с большими порциями и снижение физической активности.
Однако в комментарии изданию The Guardian один из экспертов предупредил, что данные стоит интерпретировать осторожно: к повышенному весу у женатых может также приводить стресс и долгое пребывания на работе в сочетании с нездоровой едой, а вовсе не более размеренная и праздная семейная жизнь.
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