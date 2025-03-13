  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 минут назад
Юлия Трепалина
46

Женатые мужчины втрое чаще холостяков оказались тучными

4.3

Польские исследователи проанализировали связь между повышенной массой тела и семейным положением, возрастом, психическим здоровьем и другими факторами жизни людей.

Медицина
# брак
# избыточный вес
# лишний вес
# мужчины и женщины
# ожирение
# супружеская жизнь
полный мужчина
Кадр из сериала «Воронины» / © СТС

Ученые не раз отмечали положительное воздействие брака на здоровье людей. В одной из статей сообщалось, что женатые мужчины с большей вероятностью стареют комфортно, чем их сверстники, не состоявшие в супружестве. В другом исследовании авторы заключили, что крепкие браки снижают риск деменции у стариков. Также брак связывали с меньшей вероятностью развития депрессий, более высоким уровнем удовлетворенности жизнью и ощущением счастья у респондентов.

Группа польских специалистов решила сосредоточить внимание на другом аспекте и проследить, есть ли корреляция между наличием ожирения или избыточного веса и семейным положением людей, а также некоторыми другими демографическими и психосоциальными составляющими. Из прошлых исследований известно, что лишние килограммы — серьезный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака, которые входят в число основных причин смерти в мире.

Ученые проанализировали данные участников опроса WOBASZ II Survey, с помощью которого отслеживали общие показатели здоровья жителей Польши. В выборку вошли 2405 человек (1098 мужчин и 1307 женщин), чей средний возраст составил 50 лет. Используя методы статистического анализа, исследователи выявили связь между повышенной массой тела и возрастом, семейным положением, психическим здоровьем и другими переменными.

Выяснилось, что женатые мужчины в 3,2 раза чаще холостых страдали ожирением, хотя для женщин такой корреляции исследователи не нашли. Риск избыточного веса, еще не достигшего стадии ожирения, повышался у семейных людей обоих полов (у мужчин на 62%, у женщин — на 39%).

Ранее китайские исследователи установили, что в первые пять лет брака индекс массы тела мужчин повышается. Ученые связали тенденцию с увеличением потребления калорий и снижением физических нагрузок у женатых. Также оказалось, что с созданием семьи лишний вес появлялся у 5,2% мужчин, а ожирение — у 2,5%. В другой научной работе специалисты из Университета Бата выявили, что женатые в среднем на 1,4 килограмма тяжелее холостяков.

Кроме того, польское исследование показало, что каждый дополнительный год жизни увеличивал вероятность лишнего веса у мужчин на 3%, а у женщин — на 4%. Риск ожирения с возрастом повышался на 4% и 6%, соответственно.

Депрессия удваивала вероятность ожирения у женщин, а недостаточная грамотность в вопросах здоровья увеличивала ее на 43%. Женщины из небольших населенных пунктов, где проживают до 8000 человек, на 42% и 46% чаще имели лишний вес и ожирение. У мужчин связи с этими факторами не обнаружили. Результаты исследования представят на Европейском конгрессе по ожирению, который состоится в Испании в мае 2025 года.

Ученые полагают, что набору веса у мужчин после свадьбы могут способствовать изменения в образе жизни и привычках: например, более частые семейные застолья с большими порциями и снижение физической активности.

Однако в комментарии изданию The Guardian один из экспертов предупредил, что данные стоит интерпретировать осторожно: к повышенному весу у женатых может также приводить стресс и долгое пребывания на работе в сочетании с нездоровой едой, а вовсе не более размеренная и праздная семейная жизнь.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# брак
# избыточный вес
# лишний вес
# мужчины и женщины
# ожирение
# супружеская жизнь
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Лина Штерн — первая женщина-академик в СССР
Политехнический музей
Москва
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Клеточная миграция и ее роль в патогенезе опухолей
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
13 Мар
450
Небесные дамы
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Раннее эмбриональное развитие человека
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Пара взмахов: история сверхзвуковых рукотворных объектов
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Мар
600
На границе Империи: искусство позднего Боспора
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Человек и природа в городских условиях
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Музыка древности: ритуалы и каноны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Мосты России: содружество техники и красоты
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:46
Юлия Трепалина

Назван главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.

Психология
# занятия спортом
# здоровый образ жизни
# искусственный интеллект
# мотивация
# тренировки
# физическая активность
Вчера, 11:12
ПНИПУ

Пермские ученые придумали новый способ снизить шум вертолета

Лопасти вертолета при полете создают вибрацию и шум, что приводит к дискомфорту пассажиров, увеличению нагрузки пилота, снижению долговечности компонентов конструкции. Для уменьшения этих эффектов существуют пьезоактуаторы — устройства, которые регулируют форму и наклон лопастей во время полета, чтобы те меньше вибрировали и шумели. Хотя теоретические основы таких «умных конструкций» уже существуют, их практическое применение требует разработки надежных методик проектирования. Ученые Пермского Политеха рассчитали, какие параметры лопасти позволяют добиться максимального изменения формы, чтобы лучше гасить вибрацию и шум.

ПНИПУ
# вертолет
# вибрация
# лопасти
# Шум
Вчера, 17:28
Березин Александр

Сатурн получил 128 новых спутников — и они указали на недавнюю катастрофу

Еще в 2017 году у шестой планеты нашей системы насчитывали всего 50 лун. Благодаря новым наблюдениям их число выросло уже до 274. Это вдвое больше, чем у остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Астрономы, зафиксировавшие открытие, полагают, что такое изобилие — итог катастрофического разрушения. В то же время работа крымских ученых, опубликованная еще в 1995 году, предсказала группу спутников с орбитами как у многих из вновь открытых, без предположений о каких-либо катастрофах.

Астрономия
# космос
# Сатурн
# спутники Сатурна
Позавчера, 15:46
Юлия Трепалина

Назван главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.

Психология
# занятия спортом
# здоровый образ жизни
# искусственный интеллект
# мотивация
# тренировки
# физическая активность
8 марта
Татьяна

Генетики нашли прародину древних кельтов

В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.

История
# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
# культура колоколовидных кубков
8 марта
Андрей

В балтийском янтаре впервые нашли бабочку

Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.

Палеонтология
# бабочки
# Балтика
# насекомые
# палеоген
# чешуекрылые
# янтарь
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
18 февраля
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу

    3 минуты назад

  2. Женатые мужчины втрое чаще холостяков оказались тучными

    26 минут назад

  3. Астробиологи предложили облучить Европу лазером для выявления биомолекул

    1 час назад

  4. Пермский робот обучит молодых специалистов взаимодействовать с другими роботами

    3 часа назад
Выбор редакции

Начало всего: как новый телескоп будет искать причины Большого взрыва

Вчера, 09:46

Последние комментарии

Станислав Поплавский
6 минут назад
Aleksandr, Я за других и всяких там "белых" людей не особенно переживаю. Европа, так если серьезно, это вообще вымышленный логический континент. Я просто

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Юрий Власов
22 минуты назад
Олег, Пруф в студию! В каком словаре, слово французское, посмотрел в четырех словарях - нет такого.

Создан первый в мире легкий двухкоптерный дрон

Игорь Коняшов
25 минут назад
Иван, я там помимо этого кое-что по теме дискуссии написал) А у вас вся аргументация сводится к личным наездам) фактов маловато) слабенько...

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Илья Огородников
30 минут назад
Фламинго приобретают такой же красноватый окрас в результате своей диеты, состоящей из красных рачков, в состав которых входят каратеноиды.

Оранжевая полярная сова озадачила ученых

Иван Колупаев
39 минут назад
Александр, вы всерьез верите что вот прям каждый русский знает какой религии придерживался Чингисхан? 😁 Вы и правда слишком увлеклись украинской

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

egor falsher
41 минута назад
Кибертрак Маска выдает с потрохами. Синдром Питера Пена, мальчика (или девочки) который никогда не станет взрослым, фанат сериала про звёздные

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Vlad Ok
1 час назад
Александр, а русский может научится косить под украинца так чтобы его язык не был сразу заметен как русский вариант украинского? :))) Что у вас с

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Катька Сафонова
2 часа назад
Свободные женщины детей не рожают. Сдохните тупые куколды, мусульмане займут ваше место.

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Владимир Ильич
2 часа назад
Вы руль то видели? Может внешне это и кому то прикольная машинка,но на деле))) Конечно и репутацию Маска подмачивать будут из за полит разборок,но

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Станислав Поплавский
2 часа назад
egor, Иди впаривай свои црушные помои кому то другому, а лучше сам откушай, радетель белой расы долбаный. В России все это больше никому не интересно.

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Yelena T
2 часа назад
Казахстан: ИПН конечно пока10%, но его ранее раздробили на несколько дополнительных отчислений. Кроме ИПН 10% сейчас есть ВОСМС 2% и ОСМС 3% (на работу

Инфографика: как разные страны облагают граждан налогом

Радион Романович
3 часа назад
Sergey, СЕРый ГЕЙ, людей по себе судишь, шалунишка.

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Александр Березин
3 часа назад
egor, скажите, а украинец может научиться косить под русского так, чтобы его образовательный уровень не был сразу заметен как украинский? (Русского,

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Александр Березин
3 часа назад
egor, скажите, а украинец может научиться косить под русского так, чтобы его язык не был сразу заметен как украинский вариант русского? Или такой

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Макс Меркуленко
3 часа назад
В реальности конечно все не так, опять блохеры наврали Пикап сдавал назад с лодкой по слипу, а вот что было дальше, хз. Итог на фото

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Sam Dowson
4 часа назад
Причину со следствием попутали в очередной раз.

Недосып может спровоцировать веру в теории заговора

Леон Брусиловский
4 часа назад
Как минимум один раз можно использовать как лодку

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Павел Воля
4 часа назад
Надо быть полным идиотом, чтобы верить в уникальность этого барахла.

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, как только мусульмане наберут достаточный вес чтобы влиять на местные выборы они смогут менять ландшафт под себя. Правда пока

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Harry Wanderer
4 часа назад
А конспирологи и плоскоземельщики не оттуда же? :)

Недосып может спровоцировать веру в теории заговора

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно