Астрофизики рассказали, как умирающее Солнце оживит спутник Юпитера 

Когда Солнце «состарится» и станет красным гигантом, оно не только окончательно погубит всякую жизнь на Земле, но и может уничтожить саму нашу планету, зато более далекие миры получат шанс стать теплыми оазисами. По мнению ученых, такие перспективы есть для покрытого льдом спутника Юпитера Европы, внутри которого давно подозревают подледный океан с пригодными для жизни условиями.

По прогнозам астрофизиков, примерно через пять миллиардов лет Солнце начнет увеличиваться в размерах — переходить на стадию красного гиганта. По оценкам, оно наверняка расширится до пределов орбиты Земли, а возможно, что поглотит и Марс.

Это заставило ученых задуматься о том, в какой ситуации при этом окажутся остальные планеты. Дело в том, что газовые гиганты владеют целой коллекцией обледенелых лун. У Юпитера это не только белеющая своим поверхностным льдом Европа, но и Каллисто, а также Ганимед. У Сатурна — Энцелад. Внутренний слой льда подозревают также, например, у спутника Урана Миранды.

Есть подозрения, что гравитация планет незаметно деформирует их маленькие спутники по мере их движения по своим орбитам, а за счет этого возникает внутренний нагрев, достаточный для существования в недрах этих миниатюрных миров подледных океанов.

Недавно ученые из Корнеллского университета (США) пришли к выводу, что для этих лун превращение Солнца в красного гиганта будет означать долгожданную оттепель. В своей статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, они описали, до какой степени Европа должна будет оттаять к тому времени, как Земля исчезнет навсегда.

По приведенным прогнозам, через семь с небольшим миллиардов лет наша звезда расширится настолько, что Юпитер вместе со всем своим многочисленным спутниковым семейством окажется на таком же расстоянии от ее поверхности, на каком сейчас находится Земля — ориентировочно 150 миллионов километров. В таком случае дневные температуры на экваторе Европы могут достигать +42 градусов Цельсия. Поверхностный лед неизбежно начнет сублимировать — переходить сразу в газообразное состояние. Над луной поднимется водяной пар, образуются облака.

Это небесное тело по размерам и массе — меньше Луны и не в силах будет своей гравитацией удерживать вокруг себя атмосферу достаточно плотную для долгого сохранения воды в жидком состоянии на поверхности: для этого требуется достаточное давление. Тем не менее, по расчетам, в низинах и на затененных участках кратковременное существование водоемов станет возможным.

Кроме того, Европа находится в приливном захвате — всегда обращена к Юпитеру одной и той же стороной, как Луна к Земле. Поэтому «смотрящее» на планету полушарие спутника получает отраженный от нее солнечный свет, а значит, будет дополнительно нагреваться.

Все это продлится на Европе лишь 200-500 миллионов лет, считают исследователи, а потом Солнце сбросит свои раздувшиеся внешние слои, и от него останется только сжавшееся ядро — белый карлик. Для эволюции гипотетической жизни на спутнике это слишком короткий срок, но интересна сама возможность ее существования и обнаружения на ненадолго «ожившей» луне. Поэтому астрономы считают нужным обратить внимание на красные гиганты, возле которых наблюдаются гигантские экзопланеты.

Похожая система есть, к примеру, в созвездии Тельца в 147 световых годах от нас: там у оранжевого гиганта Эпсилон Тельца есть планета в 7,2 раза массивнее Юпитера. Она расположена от звезды в 1,8 раза дальше, чем Земля от Солнца. Кто знает, возможно, однажды у одного из таких миров найдется обитаемая луна, которая миллиарды лет хранила свой секрет под толстой ледяной скорлупой.

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Адель Романенкова 170 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.