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Дарья Губина
3

Астрофизики смоделировали эволюцию Солнца с черной дырой вместо ядра

1.3

Авторы новой работы предположили, что некоторые звезды сформировались вокруг первичных черных дыр небольшой массы. Они рассчитали, как может выглядеть жизнь таких звезд, и пришли к выводу, что в центре Солнца может быть черная дыра.

Астрономия
# первичные черные дыры
# Солнце
# Черные дыры
# черные дыры звездной массы
Звезда с черной дырой
Структура звезды с черной дырой в центре / © MPA, Wikimedia, Creative Commons

Черные дыры, которые по массе сопоставимы со звездами, формируются при коллапсе ядра массивной звезды после ее смерти или при слиянии таких звезд. Астрономы встречают подобные объекты в процессе наблюдений, а вот черные дыры массой с планету или спутник им не попадаются, что неудивительно, ведь эти объекты должны быть очень маленькими. Тем не менее, по словам некоторых ученых, небольшие черные дыры могли сформироваться сразу после Большого взрыва.

Первичные черные дыры — строго гипотетические объекты. Предполагается, что они могли образоваться напрямую при коллапсе вещества в образовавшихся случайно чрезвычайно плотных областях молодой Вселенной. Причем, по расчетам, их могло быть довольно много.

За прошедшие миллиарды лет маленькие черные дыры массой до 1012 килограммов должны были «испариться» излучением Хокинга. А вот более массивные не должны были сильно измениться в своей массе. Поэтому есть предположения, что первичные черные дыры массой 1014-1020 килограммов (сопоставимо с массой астероидов) могут составлять часть темной материи. При такой массе они должны быть размером с атом водорода.

Идея, что некоторые из таких первичных черных дыр могли оказаться в центре звезд, не нова. Еще Стивен Хокинг в 1971 году рассчитал, что Солнце могло поглотить подобный объект массой до 1014 килограммов, и тогда часть его светимости можно объяснить аккрецией на поверхность первичной черной дыры.

Конечно, в центре нашей звезды с высокой вероятностью нет черной дыры, но Эрл Беллингер из Института астрофизики Макса Планка (Германия) решил смоделировать теоретическую эволюцию такого тела. По словам ученого, на эту идею его навела песня Black Hole Sun группы Soundgarden. Результаты работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Беллингер и его коллеги рассчитали, что черная дыра массой с Цереру или Плутон (около 1021 килограммов), попавшая в центр звезды, сможет значительно нарастить свою массу всего за несколько сотен миллионов лет. При этом падающая в дыру материя сформирует диск, который за счет трения разогреется и начнет светиться.

Изменение яркости Бетельгейзе в 2019-2020 годах. Бетельгейзе — красный сверхгигант. Ее эволюция завершится взрывом сверхновой. Из остатка образуется нейтронная звезда или черная дыра / © ESO, M. Montargès et al..

По словам соавтора статьи Мэтта Каплана, физика-теоретика из Университета штата Иллинойс (США), когда объект достигнет массы Земли (порядка 1024 килограммов), звезда превратится в объект, который получает большую часть своей энергии от черной дыры. Исследователи предложили назвать такие тела «звездами Хокинга».

По результатам их моделирования получилось, что черная дыра в центре незначительно влияет на первые этапы эволюции звезды. Поэтому и Солнце может быть «звездой Хокинга» с первичной черной дырой астроидной массы в центре.

Авторы сделали вывод, что такой объект может продержаться миллиарды лет в форме субсубгиганта или красного страгглера. Они также предположили, что отличить «звезды Хокинга» от обычных звезд можно по вибрациям на поверхности.

Важно сказать, что ученые рассмотрели лишь приблизительные сценарии эволюции таких звезд при разных массах первичных черных дыр, причем используя программы моделирования, в которых не предусмотрена физика аккреции микроскопических черных дыр. И поэтому они призвали создателей добавить возможность таких теоретических расчетов.

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Астрономия
# первичные черные дыры
# Солнце
# Черные дыры
# черные дыры звездной массы
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Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Показательно что никто не обсуждает будет ли он полностью российским. При других бы вводных эта была бы тема N1. Может для этого и дизайн такой

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Sam Dowson
5 часов назад
Там бампер ещё спереди будет, для него много места и оставили.

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Николай Цыгикало
5 часов назад
Иван Колупаев, похоже, со звёздами и спутниками всё норм, а я внёс ненужную сумятицу ) но нужно поставить точку, процесс осмысления не закончен. )

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Alex D.
5 часов назад
А мне нравится 😃

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Иван Колупаев
5 часов назад
Николай Цыгикало, так что все же со звездными фото и спутниками на них? 🤯 Хотя бы намекните 🙂https://elementy.ru/kartinka_dnya/1741/Geostatsionarnye_sputniki

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

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wessen12
5 часов назад
Надеюсь разработчики понимают, что в автомобиле строении дизайн решает очень многое. Такого урода никто не купит. И новость выглядит очень

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Виталий Б.
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