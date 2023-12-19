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Ученые призвали расширить круг медицинских и научных профессий куклы Барби
Существует множество кукол Барби, которые представляют разные профессии, включая медиков и исследовательниц. Однако определить их специализацию по внешнему виду и аксессуарам сложно. Новое исследование помогло понять, кого все-таки изображают куклы.
По словам производителей, куклы Барби в виде врача, ученого, медсестры, фельдшера и дантиста — больше, чем просто игрушки. Это символы важных профессий, о которых женщины мечтали в детстве и за доступ к которым боролись их прабабушки.
Однако куклы могут непреднамеренно распространять неправильные представления о медицине и науке, чаще всего через свой внешний вид. Если Барби (точнее, ее создатели) хотят быть точным зеркалом для девочек, отражающим их стремления к карьере, нужно соответствовать требованиям безопасности больниц и лабораторий. Этому посвящено новое исследование в рождественском выпуске журнала The BMJ, где собраны научные работы на не самые серьезные, а иногда даже шуточные темы.
Ни в одной из предыдущих научных работ не анализировали кукол Барби-медиков и ученых, чтобы определить виды профессий, которыми они занимаются, и их профессиональную точность. Чтобы восполнить этот пробел, исследовательница Кэтрин Кламер сравнила виды медицинских и научных областей, в которых «работали» Барби, с другими куклами и определила, соответствуют ли они клиническим и лабораторным стандартам.
Кламер проанализировала 92 куклы-«карьеристки» бренда Barbie (53 врача, 10 ученых, два преподавателя естественных наук, 15 медсестер, 11 дантистов и один фельдшер) и 65 кукол-медиков другого бренда. Специализацию кукол определяли путем визуального анализа одежды, аксессуаров и упаковки, а их аксессуары личной безопасности оценивали в соответствии с рекомендациями Университета Индианы.
«Карьерные» куклы бренда Barbie в подавляющем большинстве изображались взрослыми (98%), женщинами (93%) и белыми (59%), ни одна кукла не была изображена с видимой инвалидностью (хотя у производителей есть отдельная инклюзивная линейка).
Во второй группе 32% кукол были белыми, одна с протезом руки. Предполагалось, что куклы марки Barbie в основном лечили детей (66%) и только трое (4%) работали со взрослыми пациентами.
За исключением трех кукол-офтальмологов, все Барби-врачи либо не имели никакой специализации, либо были задуманы как педиатры без явной узкой специализации.
Кукол Барби часто продавали в комплекте с такими предметами, как лабораторные халаты, микроскопы, стетоскопы и очки. Однако ни одна из них полностью не соответствовала профессиональным стандартам безопасности для своих областей. Например, 98% кукол-врачей бренда Barbie продавали со стетоскопами, но только у 4% были маски для лица, к тому же ни у одной не было одноразовых перчаток.
Более двух третей кукол-медиков и ученых марки Barbie имели распущенные волосы, а более половины носили туфли на высоких каблуках, даже в условиях, где это запрещено по соображениям безопасности. Из 12 Барби-ученых ни одна не отвечала всем надлежащим требованиям к средствам индивидуальной защиты, связанным с волосами и одеждой.
Хотя куклы из группы сравнения предлагали более широкий диапазон возрастов и этнических групп, они также изо всех сил пытались изобразить широкий спектр медицинских и научных областей. Большинство из них не носили средств индивидуальной защиты.
Автор исследования признала, что не проводила никакого углубленного статистического анализа. Хотя она приложила все усилия, чтобы включить как можно больше кукол-медиков и ученых-лаборанток, некоторых из них, возможно, упустила из виду.
Тем не менее исследовательница сообщила, что тематические куклы помогают вдохновлять будущих медицинских работников и ученых, и призвала все компании по производству игрушек создавать более качественных, точных и профессионально разнообразных кукол-медиков и ученых.
«Ради молодых девушек, а также ради себя Барби должна продолжать разбивать стеклянные потолки», — заключила Кламер.
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