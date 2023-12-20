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ПНИПУ
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В ПНИПУ повысили эффективность плазменной сварки

4.3

Плазменная сварка применяется во многих сферах промышленности. С ее помощью соединяют металлические детали для медицинской аппаратуры, приборов, автомобилей, самолетов и ракет. Но достичь постоянного качества сварного шва удается не всегда, а его дефекты уменьшают надежность и срок службы изделий. Ученые Пермского Политеха предложили модернизированный метод плазменной сварки — он обеспечит стабильность формирования сварочных валиков и высокое качество соединения деталей.

ПНИПУ
# алюминий
# газ
# дефекты
# плазма
# сварка
В ПНИПУ повысили эффективность плазменной сварки
В ПНИПУ повысили эффективность плазменной сварки / © Getty images

На исследование выдан патент. Разработка проводилась в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Плазменная сварка – это способ неразрывного соединения металлов при помощи плазменного потока. В чем принцип его работы? В устройство, называемое плазмотроном, загоняется специальный плазмообразующий газ (азот, аргон и другие). При подаче тока на конце электрода возникает электрическая дуга.

Попадая на нее, газ нагревается и в результате теплового расширения начинает на высокой скорости истекать из сопла устройства. Получившийся поток плазмы нагревает и плавит металл, температура в нем может достигать тридцати тысяч градусов Цельсия. Метод подходит для сварки практически любого металла: стали, меди, алюминия, чугуна и других, в том числе и тугоплавких – вольфрама, рения и молибдена.

Ученые ПНИПУ проанализировали разработанный ранее метод плазменной сварки плавящимся электродом. В нем предлагалось варить металл при помощи плазмотрона, который формирует две электрических дуги – от кольцевого неплавящегося и от плавящегося электродов к изделию. Как поясняют исследователи, первый электрод подводит ток к месту сварки, а второй – плавится от нагрева и помогает тем самым формировать шов.

Политехники выявили недостаток данного метода: некоторые материалы, например, титановые сплавы, не удается сваривать достаточно качественно (наплавляемые валики формируются нестабильно, шов содержит дефекты). Это приводит к появлению «непроваров» и трещин, негативно влияет на надежность соединения деталей, снижает прочность и долговечность итоговой конструкции.

Ученые ПНИПУ модернизировали метод. Для формирования дуги они предложили использовать два независимых импульсных источника питания и перемещать плавящийся электрод возвратно-поступательными движениями. Первый источник питания возбуждает дугу между изделием и коснувшимся его плавящимся электродом, а второй – сжатую дугу между изделием и кольцевым неплавящимся электродом. Затем в процессе сварки плавящийся электрод перемещают вперед-назад и подают на него импульсный ток, одновременно с этим воздействуя на обе дуги постоянным осевым магнитным полем.

«Под действием импульсного тока на конце плавящегося электрода образуются капли расплава. За счет перемещения электрода их можно принудительно отделять: частота переноса расплава растет, а размер капель, наоборот, уменьшается, что повышает качество наплавляемого валика. Кроме того, применение импульсного тока уменьшает разбрызгивание металла в процессе сварки, благодаря чему сварные швы получаются аккуратнее, ровнее, прочнее», – объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Игорь Безукладников.

Запатентованный учеными ПНИПУ метод позволяет добиться высокого качества соединения деталей, повышает прочностные характеристики получаемых конструкций. Он будет востребован в приборо-, автомобиле-, машино- и авиастроении, космической промышленности и других отраслях. Выход в коммерческую эксплуатацию готовится в 2024 году.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# алюминий
# газ
# дефекты
# плазма
# сварка
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