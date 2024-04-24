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Вчера, 18:01
Алиса Гаджиева
13 597

Генетики выяснили, что авары практиковали многоженство

5.1

Авторы нового исследования изучили геномы людей, живших на территории Аварского каганата времен его расцвета, и составили их родословные.

Антропология
# аварский каганат
# анализ ДНК
# археология
# брачные обычаи
# генетика
# захоронения
# Средневековая Европа
# средневековье
# темные века
могила с лошадью
Погребение на аварском кладбище: мужчину похоронили вместе с лошадью / © Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University

На протяжении более пяти тысячелетий Евразийская степь была домом для кочевников-скотоводов. Некоторые из них выходили за пределы привычных маршрутов и в результате меняли ход мировой истории. Высокая мобильность позволяла далеко разбросанным семьям быстро объединяться в племена на основе генеалогических связей — как реальных, так и предполагаемых.

Именно такими степняками-кочевниками были и авары. Некоторые историки считают, что они входили в состав Жужаньского каганата (простирался от Восточной Монголии до Средней Азии) и бежали на запад после его падения в середине VI века нашей эры. В 567-568 годах они пришли в Восточную и Центральную Европу и создали свое государство — Аварский каганат, первым правителем которого стал каган Баян I.

археологические раскопки
Раскопки на кладбище аварского периода / © Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University

Государство вчерашних кочевников оказалось настолько крепким и боеспособным, что регулярно вело победоносные войны с соседями, включая могущественную Византию. В 567 году они наголову разбили гепидов (германское племя), которому оказывал помощь Константинополь, и заняли долину Тисы, а потом и все Задунавье.

Византийские правители заключали с аварами соглашения, по которым они выплачивали последним дань, а те, в свою очередь, воевали со славянами, любившими пограбить Византию. Аварский каганат оставался сильнейшим государством в регионе вплоть до столкновения с растущей империей Карла Великого в VIII веке.

Авары определяли ход европейской истории во времена, которые мы называем Темными веками. Описания этого народа и его государства есть в работах византийских историков, но нельзя сказать, что они подробны. Представление о материальной культуре аваров дают результаты археологических раскопок. Но вот о социальном устройстве общества и семейных традиция ни археологи, ни византийские источники не рассказывают.

В журнале Nature вышла работа, авторы которой изучили ДНК 424 человек, живших во времена Аварского каганата. Образцы собрали на четырех кладбищах аварского периода. Все они находятся на территории современной Венгрии.

Подготовка костей к анализу ДНК / © Institute of Archaeogenomics, YouTube

Оказалось, генетические профили разных аварских общин различаются так же, как их погребальные традиции. К западу от Тисы, в том месте, где находился центр власти империи, расположены захоронения представителей элиты. Могилы богато украшены, погребальный инвентарь содержит много золота и серебра. А предки этих людей, судя по их ДНК, почти полностью происходят из Восточной Азии.

К востоку от Тисы могилы уже не украшают золотом и серебром, зато вполне типичным становится захоронение вместе с лошадью и упряжью. А похороненные там люди — смесь западных и восточных евразийских предков. Авторы исследования предположили, что большая часть этого смешения произошла за несколько веков до расцвета Аварского каганата: возможно, среди различных племен понтийско-каспийского региона Евразийской степи, которые затем присоединились к аварам в их походе на запад.

могила с конем
Еще одно захоронение с лошадью / © Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University

На одном кладбище могилы не содержат ни золота, ни лошадей, а погребенные в них имеют в основном европейское происхождение. Исследователи полагают, что это результат ассимиляции какого-то местного, европейского, народа, жившего в пределах Аварского каганата.

Хотя происхождение предков у населения Аварского каганата было различным, брачные традиции, похоже, отличались поразительным постоянством. Ученые привели убедительные доказательства жесткой патрилинейной системы, в которой дети принадлежат к семье отца, а родословная прослеживается от отца к сыну. Генетическую связь между общинами в такой системе поддерживают женщины, когда выходят замуж за представителя другого рода.

Авторы выявили множество людей с несколькими репродуктивными партнерами. Объяснения могут быть разными: полигамия (наличие нескольких брачных партнеров), серийные моногамные браки (браки после развода или смерти партнера) и внебрачные связи. Исследователи склоняются к первому: они считают, что авары практиковали многоженство. Об этом говорит то, что у некоторых мужчин было несколько жен примерно одного возраста.

В случае женщин, имевших более одного репродуктивного партнера, сохраняется постоянная картина: новый мужчина всегда был близким родственником предыдущего. Скорее всего, вдова выходила замуж за брата или сына своего умершего супруга. Это типичный обычай скотоводов, практикующих патрилинейность, заключили ученые.

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Антропология
# аварский каганат
# анализ ДНК
# археология
# брачные обычаи
# генетика
# захоронения
# Средневековая Европа
# средневековье
# темные века
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Антропология
# аварский каганат
# анализ ДНК
# археология
# брачные обычаи
# генетика
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