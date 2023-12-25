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Алиса Гаджиева
2

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

4.3

Раннесредневековая бронзовая фурнитура аварского пояса навела ученых на мысль, что разные народы Центральной и Восточной Европы были связаны одной тайной системой верований.

История
# аварский каганат
# археология
# металлургия
# мифология
# средневековье
# темные века
бронзовая фурнитура
Бронзовая фурнитура с аварских поясов / © Masaryk University

Археологи из Масарикова университета (Брно, Чехия) во время раскопок в южной части Чехии нашли бронзовую поясную фурнитуру (скорее всего — пряжку) необычного вида. На ней мастер изобразил змею, пытающуюся съесть лягушку.

Находку датировали VIII веком нашей эры. По мнению археологов, она относится к группе так называемых аварских поясов, которые производились в Центральной Европе в VII и VIII веках нашей эры и были частью одежды авар.

Авары — кочевники центральноазиатского происхождения, пришедшие в Европу во время Великого переселения народов. Они не пошли далеко на запад и создали Аварский каганат, занимавший значительную часть Центральной и Восточной Европы.

бронзовые пряжки
Первую и четвертую пряжку нашли в Чехии, вторую — в Германии, третью — в Венгрии / © Jiří Macháček et al.

Государство вчерашних кочевников неожиданно стало одним из самых сильных в Европе Темных веков. Авары воевали — и вполне успешно — с королевством франков и Византией.

Кожаные ремни, украшенные литыми фигурками или бляхами, нередко встречаются среди артефактов Аварского каганата. Отличие именно аварских изделий в том, что их изготавливали только из бронзы. И ценность определяли не по стоимости материала (как в случае серебра и золота), а по красоте и изяществу изделия.

Ученые считали такие пояса признаком элит. И находки подобных изделий в других регионах Европы (за пределами каганата) традиционно полагали доказательством господствующего положения авар над окружающими их народами, не основавшими государств. Своего рода дипломатические подарки от богатых бедным.

Чешские археологи, нашедшие фурнитуру со сценой взаимоотношений лягушки и змеи, выяснили, что примерно десять лет назад точно такие же предметы обнаружили их коллеги. Один нашли в той же Чехии (в Богемии), второй — в Венгрии, третий — на востоке Германии.

Ученые посчитали, что разброс предметов с одним и тем же сюжетом нельзя объяснить ни дипломатией, ни торговыми связями. Свои выводы они изложили в статье, которая опубликована в Journal of Archaeological Science.

карта находок
На карте отмечены места находок / © Jiří Macháček et al.

Авторы работы с помощью химического анализа изотопов свинца, содержащихся в бронзовом сплаве, определили общий источник меди, из которой изготовлена вся обнаруженная фурнитура. Медь, примененную в производстве аварской бронзы, добывали в Словацких Рудных горах.

Кроме того, ученые определили, что по крайней мере три предмета из четырех вышли из одной мастерской. Они предположили, что сцена со змеей и лягушкой служит каким-то объединяющим знаком по типу масонского кольца.

По мнению исследователей, такие находки изделий с одним и тем же сюжетом в разных частях Европы свидетельствуют о каком-то неизвестном нам языческом культе. «Мотив змеи или змея, пожирающего свою жертву, встречается в германской, аварской и славянской мифологии. Это универсально понятная и важная идеограмма. Сегодня мы можем только догадываться о ее точном значении, но в раннем Средневековье она связывала на духовном уровне разные народы, населявшие Центральную Европу», — отметили ученые.

Они обратили внимание на то, что славянский и балтийский бог подземного мира, скота и войны Велес/Велняс превращался в змею. Другим божеством, которому поклонялись славяне, была Мокошь, отвечавшая за плодородие. В культе этой богини вода и прядение играли центральную роль.

Схватка с драконом или змеем — повторение акта творения, противостояние двух противоположных сил, представляющее собой, по мнению авторов работы, центральную часть космогонического мифа и мифа о плодородии.

В неизвестном культе богиня, выполнявшая функции Мокоши, была представлена в виде лягушки, а бог, аналогичный Велесу, — в виде змеи, посчитали ученые. Правда, они не пояснили, почему акт творения представлен как поедание лягушки змеей, тем более что само изделие допускает и трактовки, альтернативные поеданию.

Такой культ мог объединять разные народы, независимо от того, были ли объединены их элиты, подчеркнули авторы статьи.

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История
# аварский каганат
# археология
# металлургия
# мифология
# средневековье
# темные века
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