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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Число одиноких людей во всем мире растет. В США, например, в период с 1967 по 2020 годы число «холостяков» обоего пола выросло с 7,6 процентов до 14,4. И сегодня около 35 процентов всего населения этой страны не состоит в романтических отношениях. Люди выбирают такой стиль жизни по разным причинам — одни в следствие простого разрыва отношений с партнером, другие — хотят сосредоточиться на карьере и личных достижениях, третьи остаются одинокими в силу своих убеждений. Ученые из университетов Ла Тробо (Австралия) и Торонто (Канада) решили больше узнать о том, с чем связано одиночество. Выводы о своей работе они представили в Journal of Personality.
Психологи предположили, что многие предпочитают оставаться одинокими из-за своего типа привязанности. Согласно теории привязанности, существует несколько ее типов: надежная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая (в зависимости от классификации, эти виды часто комбинируют по-разному). В целом теория привязанности предполагает, что наши отношения с другими людьми определяются степенью тревожности и избегания.
Первая заставляет людей бояться быть брошенными и нелюбимыми, вторая — испытывать чувство дискомфорта из-за близости в силу того, что такие люди опасаются потерять свою свободу и стать зависимыми от партнера (в силу этого они приобретают в буквальном смысле «зависимость от независимости»). Тех, у кого мало тревоги и нет склонности к избеганию, обладают самой эффективной в отношениях надежной привязанностью. Они спокойно относятся к нормальному уровню зависимости от партнера и при этом не слишком тревожатся по поводу того, что их бросят. Считается, что таких людей меньшинство.
Ученые провели два параллельных исследования: в первом приняли участие 482 одиноких молодых человека, во втором — 400 таких же одиночек, но пожилого возраста. Выяснилось, что подавляющее большинство (78 процентов) из обеих категорий имели ненадежный тип привязанности, и лишь 22 процента могли похвастаться надежным. Так, 37 процентов испытуемых имели тревожный тип (вступать в отношения они боялись из-за того, что их отвергнут), 23 процента молодых и 11 процентов пожилых добровольцев — избегающий (этим людям находиться в отношениях мешал страх потери независимости). Наконец, 16 процентов молодых одиночек и 28 процентов — пожилых, с одной стороны испытывали повышенную тревогу, что их бросят, с другой — сами боялись потерять независимость.
Таким образом психологи пришли к выводу — несмотря на то, что очень многие одинокие люди утверждают, что выбирают такой стиль жизни, потому что им комфортно, в подавляющем большинстве случаев за этим стоит страх отношений или близости. Тем не менее, существуют люди, которые и в самом деле уверены в себе, и при этом хорошо чувствуют себя и вне отношений, и в них, но их намного меньше, чем кажется.
Тревожные «холостяки», как правило, больше остальных беспокоились о том, что они одиноки. Они также имели самые низкие самооценку и уровень удовлетворенности жизнью из всех категорий. Избегающие одиночки проявляли меньше всего интереса к романтическим отношениям и казались удовлетворенными жизнью.
Однако именно эта группа имела меньше всего друзей и близких отношений вообще, кроме того, они, как правило, были меньше удовлетворены ими и жизнью в целом, чем люди с надежным типом привязанности. Те, кто испытывал страх брошенности в сочетании с боязнью потерять свободу, сообщали о большем количестве трудностей в налаживании близких отношений, чем «надежная» группа. У них также по многим показателям был самый низкий уровень удовлетворенности жизнью из всех категорий испытуемых.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
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