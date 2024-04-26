Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Ирландии нашли неолитическую «дорогу мертвых»
Археолог обнаружил среди холмов на востоке Изумрудного острова древние земляные валы, похожие на те, что находятся в Стоунхендже, и предложил свою интерпретацию этих загадочных неолитических памятников.
Ранний неолит в Западной Европе — время начала строительства монументальных общинных памятников. Не всегда это мегалиты, сложенные из огромных каменных плит. К неолитическим сооружениям относят и различные валы и стены, разделявшие, например, участки берега или, напротив, соединявшие один холм с другим.
Курсусы (cursus) — это неолитические сооружения, напоминающие рвы либо траншеи, обрамленные двумя параллельными земляными валами. Они встречаются в Англии (в том числе в Стоунхендже), на юге Шотландии и значительно реже в Ирландии. Те из них, которые удалось датировать, построены в 3400-3000 годах до нашей эры. Длина курсусов варьируется от 45 метров до почти 10 километров.
Расстояние между параллельными земляными насыпями — до 91 метра. Валы на концах замыкают курсус. Более 50 из них в разное время обнаружили с помощью аэрофотосъемки, а многие другие, скорее всего, уничтожены в результате сельскохозяйственной и иной деятельности. Для чего люди строили курсусы, ученым пока не понятно.
В журнале Antiquity опубликована статья археолога Джеймса О’Дрисколла (James O’Driscoll) из Абердинского университета (Великобритания), в которой он рассказал о своей работе по изучению доисторического ландшафта на востоке Ирландии.
О’Дрисколл применил уже привычный для археологов лидар и нашел значительное количество ранее неизвестных памятников в районе Балтингласса (графство Уиклоу, Ирландия). Его работа удвоила число известных археологических памятников в этом районе, выявив среди прочего довольно крупное городище бронзового века площадью 42 гектара, более поздние доисторические кольцевые курганы и раннесредневековые городища. Далее исследователь построил подробную трехмерную модель объектов и позже провел на некоторых из них раскопки.
На холмах Балтингласса находятся сооружения оборонительного характера, построенные в эпоху средней и поздней бронзы — 1400-800 годы до нашей эры. Неолитических памятников в окрестностях до сих пор не находили, и ученые считали, что люди пришли в эти холмы только с началом бронзового века.
Джеймс О’Дрисколл обнаружил в этой местности по крайней мере пять крупных курсусов. Во время раскопок оказалось, что курсусы соединяют друг с другом каирны (сооружение из груды камней, обычно конической формы). Большинство из каирнов были разграблены, но в некоторых сохранились человеческие останки и погребальный инвентарь.
Содержимое каирнов удалось датировать: люди жили в районе Балтингласса в 3700-3370 годах до нашей эры. На сегодня это одни из самых древних неолитических памятников в Ирландии.
Автор работы отметил, что неолит Ирландии отличается от британского почти полным отсутствием монументальных сооружений чисто ритуального характера. Большие каменные постройки — это всегда гробницы. Нет ничего сравнимого со Стоунхенджем или Даррингтон-Уоллсом — это традиционная точка зрения.
Но О’Дрисколл в своей статье предположил, что найденные им курсусы нельзя рассматривать как отдельные, не связанные с другими памятниками. Он отметил, что параллельные земляные валы связывают между собой не только ряд погребальных каирнов, но и более крупные неолитические захоронения, а также холмы, с которых удобно вести наблюдение за Солнцем, отмечая такие важные астрономические события, как солнцестояния.
Ученый предложил рассматривать эти памятники как пути для мертвых, где живые шли вместе с умершим по установленному маршруту. Курсус направлял путешественника к месту его последнего упокоения в погребальном памятнике. Восход солнца прямо за этими погребальными комплексами, если смотреть на него изнутри курсуса, мог символизировать окончательное путешествие умершего из страны живых к небесам.
Курсусы Балтингласса — уникальный пример сложных ритуальных практик ирландского неолита, подытожил исследователь. Но для более полного понимания этих практик необходимы дополнительные раскопки.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Ты Достигарий, Стронций или Свершениум? Пройди тест и узнай, какой ты элемент из таблицы НейроМенделеева. Если ответишь на все семь вопросов, сможешь получить подарок лично от учёного.
Американские ветеринары на протяжении года следили за домашними собаками, которых перевели на веганскую диету. О том, как сбалансированное растительное питание повлияло на здоровье животных, ученые рассказали в недавно вышедшем исследовании.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Авторы нового исследования выявили три фактора, ответственные за так называемый алкогольный блэкаут — распространенное последствие употребления спиртных напитков, когда человек сталкивается с провалами в памяти.
Авторы нового исследования изучили геномы людей, живших на территории Аварского каганата времен его расцвета, и составили их родословные.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тайна трех поколений: почему частицы вещества делятся на три практически идентичных поколения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии