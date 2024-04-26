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2 часа назад
Алиса Гаджиева
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В Ирландии нашли неолитическую «дорогу мертвых»

4.3

Археолог обнаружил среди холмов на востоке Изумрудного острова древние земляные валы, похожие на те, что находятся в Стоунхендже, и предложил свою интерпретацию этих загадочных неолитических памятников.

Антропология
# археология
# Ирландия
# неолит
# погребальные практики
# ритуалы
неолитическая гробница
В Ирландии мало крупных каменных построек эпохи неолита. И все они являются гробницами, как и этот дольмен Пулнаброн / © Danny Burke, wikipedia.org

Ранний неолит в Западной Европе — время начала строительства монументальных общинных памятников. Не всегда это мегалиты, сложенные из огромных каменных плит. К неолитическим сооружениям относят и различные валы и стены, разделявшие, например, участки берега или, напротив, соединявшие один холм с другим.

Курсусы (cursus) — это неолитические сооружения, напоминающие рвы либо траншеи, обрамленные двумя параллельными земляными валами. Они встречаются в Англии (в том числе в Стоунхендже), на юге Шотландии и значительно реже в Ирландии. Те из них, которые удалось датировать, построены в 3400-3000 годах до нашей эры. Длина курсусов варьируется от 45 метров до почти 10 километров.

неолитический курсус
Так неолитический курсус выглядит в наши дни / © J. O’Driscoll, Antiquity

Расстояние между параллельными земляными насыпями — до 91 метра. Валы на концах замыкают курсус. Более 50 из них в разное время обнаружили с помощью аэрофотосъемки, а многие другие, скорее всего, уничтожены в результате сельскохозяйственной и иной деятельности. Для чего люди строили курсусы, ученым пока не понятно.

В журнале Antiquity опубликована статья археолога Джеймса О’Дрисколла (James O’Driscoll) из Абердинского университета (Великобритания), в которой он рассказал о своей работе по изучению доисторического ландшафта на востоке Ирландии.

О’Дрисколл применил уже привычный для археологов лидар и нашел значительное количество ранее неизвестных памятников в районе Балтингласса (графство Уиклоу, Ирландия). Его работа удвоила число известных археологических памятников в этом районе, выявив среди прочего довольно крупное городище бронзового века площадью 42 гектара, более поздние доисторические кольцевые курганы и раннесредневековые городища. Далее исследователь построил подробную трехмерную модель объектов и позже провел на некоторых из них раскопки.

На холмах Балтингласса находятся сооружения оборонительного характера, построенные в эпоху средней и поздней бронзы — 1400-800 годы до нашей эры. Неолитических памятников в окрестностях до сих пор не находили, и ученые считали, что люди пришли в эти холмы только с началом бронзового века.

карта
Карта археологических объектов Балтингласса, составленная по данным лидара / © J. O’Driscoll, Antiquity

Джеймс О’Дрисколл обнаружил в этой местности по крайней мере пять крупных курсусов. Во время раскопок оказалось, что курсусы соединяют друг с другом каирны (сооружение из груды камней, обычно конической формы). Большинство из каирнов были разграблены, но в некоторых сохранились человеческие останки и погребальный инвентарь.

Содержимое каирнов удалось датировать: люди жили в районе Балтингласса в 3700-3370 годах до нашей эры. На сегодня это одни из самых древних неолитических памятников в Ирландии.

Автор работы отметил, что неолит Ирландии отличается от британского почти полным отсутствием монументальных сооружений чисто ритуального характера. Большие каменные постройки — это всегда гробницы. Нет ничего сравнимого со Стоунхенджем или Даррингтон-Уоллсом — это традиционная точка зрения.

Но О’Дрисколл в своей статье предположил, что найденные им курсусы нельзя рассматривать как отдельные, не связанные с другими памятниками. Он отметил, что параллельные земляные валы связывают между собой не только ряд погребальных каирнов, но и более крупные неолитические захоронения, а также холмы, с которых удобно вести наблюдение за Солнцем, отмечая такие важные астрономические события, как солнцестояния.

Ученый предложил рассматривать эти памятники как пути для мертвых, где живые шли вместе с умершим по установленному маршруту. Курсус направлял путешественника к месту его последнего упокоения в погребальном памятнике. Восход солнца прямо за этими погребальными комплексами, если смотреть на него изнутри курсуса, мог символизировать окончательное путешествие умершего из страны живых к небесам.

Курсусы Балтингласса — уникальный пример сложных ритуальных практик ирландского неолита, подытожил исследователь. Но для более полного понимания этих практик необходимы дополнительные раскопки.

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Антропология
# археология
# Ирландия
# неолит
# погребальные практики
# ритуалы
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