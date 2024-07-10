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Генетики нашли свидетельства древнейшей эпидемии чумы
Авторы нового исследования утверждают, что упадок неолита в Европе, случившийся приблизительно пять тысяч лет назад, связан не с изменением климата или войнами, а с самой ранней эпидемией только что возникшей чумы — хотя раньше столь древнюю чумную палочку ученые считали недостаточно опасной для людей.
Когда земледельцы из Анатолии пришли в Европу, они принесли туда не только геноцид и новые болезни, но и свой образ жизни. Те потомки местных мезолитических охотников-собирателей, которые смогли выжить после появления пришельцев, постепенно приняли его и перешли к земледелию.
В результате плотность населения в Европе существенно увеличилась — об этом можно судить по частоте радиоуглеродно датированных человеческих погребений. Это произошло даже несмотря на то, что питаться земледельцы стали качественно хуже, чем их предки, охотники-собиратели. Но подъем экономики неолита внезапно прекратился в Северной Европе примерно 5300-4900 лет назад.
Судить об упадке можно по резкому сокращению населения в эти годы (и, соответственно, находок человеческих останков за тот период). В это же время люди перестали строить мегалиты, а по северу Европы распространилась культура шнуровой керамики (она же культура боевых топоров).
Разные исследователи выдвигали свои гипотезы, объясняющие упадок европейского неолита. Но ни одна из них не стала основной. Загадку внезапного сокращения населения до сих пор активно обсуждают в научных кругах. Международная группа ученых предложила свой вариант ответа на вопрос о причинах кризиса. Их работа опубликована в журнале Nature.
Исследователи изучили костные останки из девяти мегалитических гробниц, расположенных на территории Швеции и Дании, и получили образцы ДНК 108 человек, которые жили как раз в период кризиса европейского неолита. Эти люди были в основном представителями двух генетически различных линий.
Первая — та, что получилась от смешивания остатков мезолитических охотников-собирателей с анатолийскими земледельцами. Они относятся к археологической культуре воронковидных кубков. В геноме второй, относительно малочисленной группы людей оказалось гораздо больше от ДНК выходцев из степи, которые незадолго до изучаемого периода пришли в Скандинавию и принесли с собой культуру шнуровой керамики.
При анализе на патогены оказалось, что 18 человек из 108 (17 процентов) были заражены чумной палочкой (Yersinia pestis). Ранее Y. pestis уже находили в древних погребениях, но нигде не было столь высокой частоты заражения. У людей со степными предками частота заражения была выше средней — 28 процентов.
Принято считать, что ранние штаммы Y. pestis не обладали высокой заразностью и не могли вызывать эпидемию. Для этого у них не хватало гена, кодирующего белок Ymt. Он необходим для размножения чумной палочки в блохе, которая получала возбудителя болезни от крыс и передавала человеку.
Не так давно генетики обнаружили, что последовательности ДНК Yersinia pestis частично совпадают с геномом Yersinia pseudotuberculosis, возбудителя псевдотуберкулеза. Дальнейшие исследования показали, что чумная палочка — это мутация Y. pseudotuberculosis. И произошло это не 20 тысяч лет назад, как считали ранее, а чуть менее шести тысяч лет назад. Это показал в своей работе Эске Виллерслев (Eske Willerslev), один из авторов нового исследования.
Теперь он и его коллеги установили, что на протяжении примерно 120 лет, в начальном периоде кризиса неолита, существовало не менее трех штаммов чумной палочки. Ни у одного из них не было гена, отвечающего за белок Ymt. При этом самый ранний штамм был больше других похож на предка — возбудителя псевдотуберкулеза, от которого он произошел перед кризисом неолита.
Псевдотуберкулезом болеют люди и животные (козы, коровы), а разносят его крысы и мыши. Основной путь заболевания для человека — через пищу. Заразность этого возбудителя достаточно высокая: к примеру, в 1959 году во Владивостоке болезнь в короткие сроки поразила 300 человек, 200 из которых пришлось госпитализировать.
По мнению авторов новой научной работы, ранняя Y. pestis могла распространяться так же, как ее «предок». Люди могли передавать чуму друг другу вместе с водой и пищей — даже без участия блох.
Ученые пишут, что 17 процентов заболевших — это самая консервативная оценка по нижней границе. В зависимости от образа жизни отдельных сообществ чума могла поразить и большее число людей. При таком уровне заболевших уже можно говорить о самой ранней эпидемии чумы — которая, как считают авторы исследования, и стала настоящей причиной сокращения населения и упадка неолита в Северной Европе.
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