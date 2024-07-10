Врачи рассказали, как вылечить прыщи

Ученые из Германии в эксперименте с добровольцами показали, что переход на средиземноморскую диету помогает людям, страдающим акне. Эффект связывают с противовоспалительным действием омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.

Медики как никогда озабочены поиском эффективного лечения воспалений, вызывающих угревую сыпь, то есть прыщи, особенно у юных пациентов. У заболевания, помимо генетических, множество внешних причин: гигиена, питание, загрязнение окружающей среды, род занятий, климат и многое другое. Очевидно, их действие на человека можно нейтрализовать или сгладить, тем более когда речь заходит о диете.

Исследования показали, что нездоровый рацион, в котором много ультрапереработанных продуктов с добавлением рафинированного сахара, насыщенных жиров, а также избыточное употребление коровьего молока и молочных продуктов способствуют усиленному выделению кожного сала, закупориванию волосяной луковицы. Это идеальные условия для развития колоний бактерий Cutibacterium Acnes, вызывающих воспаление.

Ученые из клиники при Университете Людвига-Максимилиана (Германия) и Медицинской школы Миллера при Университете в Майами (США) решили проверить, можно ли вылечить акне с помощью изменения диеты и добавления веществ, снижающих воспалительные процессы. Результаты их работы опубликованы в издании Journal of Cosmetic Dermatology.

К участию в эксперименте пригласили 60 человек, страдающих угревой сыпью и не принимающих от этого никаких лекарств, всем было от 12 лет. Анализ крови показал у большинства добровольцев сильный дефицит омега-3 в организме.

Слева — участница при первом визите в рамках эксперимента, справа — те же участница на четвертом обследовании / © Anne Guertler et al., Journal of Cosmetic Dermatology, 2024

Испытуемых попросили в течение 16 недель придерживаться средиземноморской диеты. Так называют стиль питания, принятый в Италии, Испании и других странах к северу от Средиземного моря, основанный на традиционных блюдах домашней кухни, богатых растительными продуктами. Жители этих мест умеренно употребляют красное мясо, молочные продукты. Источником жиров в основном выступают оливковое масло и морская рыба. Эту диету считают одной из самых здоровых в мире.

Участникам эксперимента рекомендовали воздержаться от нездоровой пищи, готовить еду дома, предпочитая сезонные продукты, сократить употребление полуфабрикатов, молока, красного мяса. Кроме того, им дополнительно прописали комплекс омега-3, произведенных из водорослей. Есть много данных о том, что эти вещества благотворно действуют на организм, снижая воспаление, в том числе акне.

Продукты, которые, по сообщениям участников, хорошо (зеленый цвет) или плохо (красный цвет) влияли на акне. Цифры — число пациентов в начале эксперимента / © Anne Guertler et al., Journal of Cosmetic Dermatology, 2024

Каждую неделю участники заполняли анкеты, а медики оценивали состояние их кожи. Также у них брали анализы крови для определения омега-3-индекса, показывающего баланс полиненасыщенных жирных кислот (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой).

С начала эксперимента у подавляющего большинства людей этот параметр не достигал и пяти процентов, что означало сильный дефицит. По окончании индекс вырос до 8,3 процента — это очень хороший результат.

Уже на четвертой неделе 42 испытуемых отметили улучшения. К концу программы врачи зафиксировали, что у большинства воспаления уменьшились.

Лучше всего дела обстояли при проявлении акне в виде комедонов (черные и бурые точки) по сравнению с теми, у кого были папулы (воспалительные высыпания). Четверо, наоборот, почувствовали себя хуже. Авторы исследования связали это либо с несоблюдением диеты, либо с неверным подбором дозы омега-3. Возможно, требуется увеличить количество этой добавки.

В любом случае ученые намерены продолжить работу в этом направлении и выяснить, действительно ли уровень омега-3 в организме, изменение диеты и другие факторы напрямую влияют на акне и улучшают жизнь пациентов. Результаты новой работы также показали важность просвещения пациентов, особенно в начале лечения.

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