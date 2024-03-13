Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

По современным представлениям, земледельцы пришли в Скандинавию из Анатолии. Случилось это примерно шесть тысяч лет назад. Первые земледельцы устроили и первый геноцид на севере Европы, оставив в живых не более 10 процентов первоначального населения.

Этих земледельцев обычно связывают с археологической культурой воронковидных кубков. Прошло около тысячи лет, и их сменили носители культуры боевых топоров (она же культура шнуровой керамики). Представители этой культуры повторили действия первых выходцев из Анатолии — почти полностью истребили своих предшественников.

Мегалит носителей культуры воронковидных кубков / © wikipedia.org

Но так как истребление было все же неполным (примерно 10 процентов выживших), параллельно с вышеупомянутыми земледельцами существовали охотники-собиратели, носители культуры ямочной керамики. Судя по археологическим находкам, такое соседство наблюдалось в основном на южном побережье Скандинавии.

Помимо изменения стратегий добычи пропитания, переход к неолиту повлек за собой изменения в демографии. Более крупные и плотные популяции потенциально могли создать условия, в которых болезни распространялись легче, увеличивая патогенную нагрузку на человека. К тому же каждая новая волна переселенцев, скорее всего, приносила с собой новые заболевания, связанные с их образом жизни.

Исследователи из Стокгольмского университета (Швеция) и Шведского музея естественной истории провели метагеномный анализ ДНК, выделенной из зубов 38 человек каменного века, найденных на 11 стоянках в Скандинавии. Результаты работы представлены в журнале Scientific Reports.

Образцы принадлежали разным культурам: мезолитические охотники-собиратели, неолитические охотники-собиратели из культуры ямочной керамики, а также земледельцы — носители культуры воронковидных кубков и культуры боевых топоров.

На карте отмечены места стоянок, где были найдены образцы / © Nora Bergfeldt et al.

Авторы работы изучили микробное содержимое этих скелетных образцов и таким образом получили представление о здоровье и условиях жизни древних людей, а также возможности передачи микробов между неолитическими охотниками-собирателями и земледельцами. Особенно их интересовали патогены, которые передаются при близком личном контакте (а не, например, через пищу).

Анализ 38 образцов останков выявил в них 660 видов микроорганизмов. У охотников-собирателей обнаружили последовательности, сопоставимые с Neisseria meningitidis, которая вызывает менингококковую болезнь. Эта инфекция обычно передается через слюну — например, при кашле, чихании и поцелуях. Хотя менингит легко поддается лечению с помощью современных медицинских средств, в каменном веке инфекция могла привести к летальному исходу.

Исследователи отметили, что N. meningitidis встречается чаще в образцах, полученных из останков охотников-собирателей. Они предполагают, что эта инфекция сопровождала население Южной Скандинавии еще с мезолита.

В процессе анализа ученые также обнаружили в некоторых образцах признаки Neisseria gonorrhoeae, которая вызывает гонорею — инфекцию, передающуюся половым путем. Кто был первым носителем этого патогена — не вполне понятно.

Salmonella enterica, возбудитель сальмонеллеза, нашли у двух представителей культуры воронкообразных кубков — первых земледельцев. S. enterica ранее была идентифицирована в неолитических образцах из других мест Европы. Считается, что люди стали страдать вызываемой ею болезнью в процессе одомашнивания скота.

У одной взрослой женщины, носительницы той же культуры воронковидных кубков, исследователи выявили бактерию Yersinia pestis, вызывающую чуму. Это один из самых ранних случаев обнаружения Y. pestis на сегодня.

Авторы исследования подчеркнули, что в большинстве случаев (кроме S. enterica) нельзя однозначно утверждать, кто именно был первым носителем того или иного патогенного микроорганизма: охотники-собиратели или земледельцы. Но ясно, что они этими организмами активно обменивались, дополняя картину первых геноцидов вспышками инфекционных заболеваний.

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