Первые земледельцы принесли геноцид в Скандинавию

Авторы нового исследования считают, что выходцы из Анатолии быстро и почти полностью истребили охотников-собирателей Скандинавии. Но позже сами стали жертвами «пришельцев».

Традиционно распространение ранних земледельцев по Европе описывают как мирный процесс. Считается, что население в тот момент не было настолько велико, чтобы имело смысл бороться за ресурсы. Да и вести боевые действия в условиях, когда нет возможности создать запасы, непросто.

На самом деле, картина мирного расселения земледельцев по Европе выглядит не очень логичной. Анализ соотношения изотопов азота и углерода из костных останков показал, что охотники-собиратели питались значительно лучше, чем люди, сменившие их. Зачем добровольно менять то, что приносит больше выгоды, на что-то более сложное и менее доходное, непонятно.

На карте показаны места, откуда брали данные для комплексного исследования / © Eske Willerslev et al.

Авторы новой работы, опубликованной в журнале Nature, пришли к выводу, что как минимум в Скандинавии все было совсем не так. Они проанализировали ДНК, извлеченную из костей и зубов людей, живших в последние 7300 лет на территории современной Дании. Кроме того, ученые собрали данные по питанию этих людей (содержанию изотопов азота и углерода) и их склонности к путешествиям (соотношению изотопов стронция 87Sr/86Sr). Также они учли данные палеоботаники по растительному разнообразию Южной Скандинавии за тот же период.

Оказалось, геном охотников-собирателей, живших в тех местах, не менялся почти четыре с половиной тысячи лет. В период 10 500 — 5900 лет назад он практически повторяет геном охотников-собирателей из других частей Европы. В нем отчетливо прослеживаются две линии: людей, осваивавших континент с запада, и выходцев с Ближнего Востока.

Археологи выделили для этого времени несколько материальных культур даже на территории Европы. На полуострове Ютландия преобладали носители культуры ямочной керамики, которую специалисты делят на несколько подвидов. Но данные анализа ДНК показывают генетическую однородность носителей как этой, так и других европейских археологических культур.

Примерно 5900 лет назад все резко поменялось. На тысячу лет позже, чем в остальные части Европы, в Скандинавию пришли земледельцы — выходцы из Анатолии. За очень небольшой промежуток времени (авторы статьи полагают, что речь может идти о нескольких поколениях) геном жителей почти полностью меняется.

В последующих поколениях в основном представлены гены анатолийских земледельцев. От мезолитических охотников-собирателей там осталось менее десяти процентов. Одновременно меняется питание людей, а также ландшафт.

Пока люди жили охотой и собирательством, вокруг росли густые леса. С приходом земледельцев площадь лесов резко сократилась — очевидно, их вырубали под посадки. «Пришельцы» практиковали подсечно-огневое земледелие, при котором нужно периодически менять поля. Поэтому потом те же места заросли так называемым вторичным лесом. В основном это береза и лещина — растения, быстро осваивающие места бывших пашен или пожаров. Материальная культура тоже меняется — теперь это культура воронковидных кубков.

Исследователи совместили результаты анализа ДНК, анализа стабильных изотопов и данные палеоботаники / © Eske Willerslev et al.

По мнению авторов нового исследования, резкая смена археологической культуры, системы землепользования и — главное! — генома говорит об истреблении охотников-собирателей анатолийскими земледельцами. Ученые предположили, что земледельцы проникли на территорию современной Дании на тысячу лет позже из-за плотности местного населения и его готовности сопротивляться пришлым народам.

Исследователи отметили, что гости из Анатолии могли почти полностью уничтожить обитателей Южной Скандинавии не только во время военных действий. Многих охотников-собирателей, возможно, убили патогенные микроорганизмы от домашнего скота земледельцев или от них самих.

Через тысячу лет, примерно 4850 лет назад, произошла еще одна смена популяции. На территорию современной Дании пришли люди с генетическими корнями ямной культуры. Ее носители занимали территорию от Южного Приуралья до Днестра. Они вели полукочевой образ жизни в степях, держали домашний скот и часто перемещались на большие расстояния.

Кроме ДНК представителей ямной культуры, в геноме новых захватчиков исследователи нашли следы и других неолитических народов Восточной Европы. Это уже совпадает с тем профилем ДНК, который является основным в современной Дании. Гены как ранних охотников-собирателей, так и первых земледельцев, завоевавших те земли на тысячу лет раньше, в итоге были практически стерты.

Вторая смена генома жителей Дании тоже произошла очень быстро, отметили авторы работы. По их словам, там было то же сочетание насильственного захвата и невольного внесения новых патогенов, которые могли уничтожить часть населения. Археологические находки в соответствующих слоях тоже сменились: теперь доминировала культура одиночных погребений.

Результаты исследования показали, что прежние представления о мирных встречах охотников и земледельцев принципиально неверны. Возможно, теперь стоит пересмотреть и картину заселения других регионов Европы той эпохи.

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