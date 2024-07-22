Древнейшие колонизаторы Австралии экспортировали кенгуру уже 40 тысяч лет назад

Археологи обнаружили, что индонезийский остров Фордата в сотнях километрах от Австралии заселен людьми уже десятки тысяч лет. Более того, часть поселенцев пришла туда из Австралии, а вовсе не с севера. Они привезли с собой кенгуровых — видимо, для того, чтобы дать им размножиться на новом месте и обеспечить человека новым источником мяса. Все это указывает на серьезнейшие навыки в мореходстве у людей еще в среднем каменном веке.

Современные люди происходят от тех Homo sapiens, что покинули Африку приблизительно 70 тысяч лет назад, после извержения супервулкана Тоба. Перед этим были и другие волны колонистов, но они по каким-то причинам (возможно, тоже связанным с Тобой) вымерли, не оставив нам своих генов.

При этом почти сразу после выхода колонисты достигли такой отдаленной точки планеты, как Австралия: первые следы людей имеют возраст 65 тысяч лет. Столь необычайная скорость вызывает удивление не только потому, что от Африки до Австралии не совсем близко. Есть более острая проблема: даже в ледниковые периоды последнюю отделяло от ближайших островов свыше 100 километров открытого моря.

Специфика вод к северу от Австралии — в сильных течениях и ветрах, которые делают морское плавание крайне требовательным к умению маневрировать. Плоты, до изобретения гуар в Южной Америке, маневрировали довольно плохо (зато из-за большого гидродинамического сопротивления их хорошо сносили ветра и течения), а никаких следов гуар у современных австралийских аборигенов нет.

Наконец, стокилометровое плавание на плотах в открытом море не может быть однодневным — значит, будущие аборигены должны были выдерживать курс ночью по звездам. Эффективной навигацией такого рода и в историческое время владело не так много народов (опять же, среди них не было австралийских аборигенов). Поэтому часть ученых полагали, что попадание людей в Австралию было едва ли не случайной удачей, а не осознанным колонизационным мероприятием.

Новая научная работа, опубликованная в Quaternary Science Reviews, по всей видимости, закрывает подобные представления и ставит много новых вопросов. Авторы исследования изучили скальный навес Эливаван на острове Фордата (северная часть островов Танимбар, Индонезия). Там они нашли большое число артефактов разного возраста — от нескольких сотен до 42 тысяч (или даже 44) лет назад.

Что особенно необычно, там же были найдены кости как минимум двух видов семейства кенгуровых. Фордата, как и все острова Танимбар, отделены от Австралии открытым морем, преодоление которого кенгуровыми без помощи человека выглядит предельно маловероятным.

До сих пор самые древние случаи вывоза диких животных людьми — вывоз пушистых кускусов (сумчатых из Австралии) 24 тысячи лет назад на Новую Ирландию и диких кабанов на Окинаву около 20 тысяч лет назад. Предполагается, что люди палеолита завозили диких животных на изолированные острова, чтобы те размножались на новом месте. Добыча крупных млекопитающих менее трудоемка, чем остальные виды охоты, потому такая стратегия имела смысл.

Однако кости кенгуровых на Фордате встречаются десятки тысяч лет подряд — вплоть до XVII-XIX веков. Местное население выбило их почти перед самым приходом европейских путешественников в XIX веке.

Плот «Кон-Тики» без гуар смог достичь Полинезии из Южной Америки. Однако он был построен из бальсы, материала недоступного первым колонизаторам Австралии, попавшим на континент в среднем каменном веке (закончила 40 тысяч лет назад). И все же, некоторое сходство плотов вполне возможно: для успешных повторных плаваний в открытом море плоту первых аборигенов Австралии тоже был нужен парус / © Wikimedia Commons

Получается, вывоз кенгуровых на Фордату случился примерно 40 тысяч лет назад. То есть, вероятнее всего, именно там был первый известный экспорт диких животных в другую экосистему. Причем этот экспорт произошел из Австралии, тогда вместе с Новой Гвинеей входившей в континент Сахул.

Все это означает, что взгляды на колонизацию Австралии ее древнейшим населением нуждаются в некотором пересмотре. Острова Танимбар даже при самом низком возможном в плейстоцене уровне моря лежат не менее чем в 100 километрах от других островов к северу и востоку. То есть их не видно с других островов, и плавание туда требовало преднамеренных исследовательских путешествий в открытом море.

До Сахула (лежащего южнее) от островов Танимбара ни в какой момент плейстоцена не было меньше 130 километров. Следовательно, экспедиции туда на плотах должны были стать многодневными плаваниями в открытом море. Но мало того, что первые колонизаторы Австралии оказались на них способны, они еще и возвращались обратно с пойманными в Сахуле дикими животными, заселяя ими острова, с которых когда-то отправились в большое плавание на юг.

Осуществить плавание и туда, и обратно невозможно без умения осуществлять ночную навигацию по звездам в открытом море. Кроме того, его крайне затруднительно представить без парусов (плоты под веслами идут медленно, и их сильно сносит). Подобная экспедиция требует умения активно маневрировать — на уровне, которого непросто достичь на плоту без гуар.

В такой ситуации трудно исключать даже наличие у древнейших колонизаторов Австралии не только парусов, но и простейших лодок-долбленок, более маневренных, чем плоты. В конце концов, полинезийцы, плававшие на тысячи километров быстрее европейских мореплавателей парусной эпохи, тоже строили свои суда, технологически находясь в каменном веке.

Из новых данных следует, что за время нахождения в Австралии аборигены существенно деградировали в смысле умения путешествовать. К моменту прибытия европейцев у них не было плотов, пригодных для перехода в открытом море, равно как и навигационных навыков для таких плаваний.

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