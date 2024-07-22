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1 час назад
Татьяна Пичугина
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Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце

4.9

Врачи давно знают, что во время каникул и праздников растет число пациентов с нарушениями работы сердца. Причина — в неумеренном пьянстве. Две группы ученых показали, как спиртное вызывает мерцательную аритмию, а также предупредили о рисках для женщин, принимающих гормональную заместительную терапию.

Медицина
# алкоголь
# мерцательная аритмия
# сердце
# США
Алкоголь
Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце / © Wikimedia Commons

В США растет число случаев мерцательных аритмий. Одна из причин — алкоголь, полагают ученые. Пьянством (binge drinking) считается прием большого количества спиртного за короткий период: пять порций для мужчины и четыре для женщины за два часа.

«В отпуске, на праздниках неумеренное пьянство часто приводит людей в кардиологическое отделение. Причем даже тех, кто раньше не страдал заболеваниями сердца. В исследовании на мышах мы показали механизм развития аритмии, вызванной алкоголем, а также наметили пути ее предотвращения», — рассказал Саугат Ханал, аспирант кафедры физиологии и клеточной биологии в Медицинском колледже Университета штата Огайо (США), представивший свою работу на научной конференции Американской кардиологической ассоциации.

По словам Ханала, регулярное пьянство провоцирует серьезные нарушения ритма сердца, в том числе мерцательную аритмию. Статистика подтвердила: треть новых случаев связана с алкоголем, у выпивох регулярно случаются рецидивы.

Сосуды сердца / © American Heart Association

«Связь между пьянством и аритмией во время отдыха хорошо известна. Медики называют это синдромом праздничного сердца. Человек увлекается выпивкой, а потом хватается за сердце», — пояснил ученый.

Из прошлых экспериментов известно, что аритмию вызывает резкий скачок синтеза белка JNK2 на фоне стресса. Это нарушает снабжение клеток сердца кальцием, что приводит к учащению сердцебиения, сбоям ритму. В новой научной работе исследователи впервые показали, что препарат Alda-1 может это предотвратить.

В эксперименте мышей ввели в состояние опьянения, у 70 процентов возникала мерцательная аритмия. Те же, кто получил кардиопротектор Alda-1, нарушений ритмов сердца избежали: у них активность фермента JNK2 и работа кальция оставались в пределах нормы.

Препарат Alda-1 блокирует активность JNK2 и восстанавливает действие фермента альдегиддегидрогеназы, участвующей в расщеплении этанола. Препараты на его основе помогут в борьбе с синдромом праздничного сердца, сказал Ханал.

Вторая работа касалась действия алкоголя на женский организм. Считается, что гормоны из группы эстрогенов защищают женский пол от болезней сердца. Однако алкоголь сводит эту пользу на нет. Хуже всего тем, как показали исследования на грызунах, у кого уровень эстрогенов очень высокий.

Ученые из Медицинской школы Броуди при Восточно-Каролинском университете (США) в течение восьми недель наблюдали за самками крыс с искусственно вызванной менопаузой. Им удалили яичники, чтобы прекратить выработку женских половых гормонов, и затем регулярно спаивали, подливая спирт в пищу. При этом одной группе давали гормональные препараты, чтобы компенсировать дефицит эстрогенов.

Выяснилось, что те, кто принимал гормональную заместительную терапию, не так активно набирали вес, однако у них чаще повышалось кровяное давление и учащалась частота сердечных сокращений. В целом сердце у крыс в этой группе работало хуже. Все это ведет к сердечной недостаточности.

Исследователи с удивлением обнаружили: алкоголь в сочетании с высоким уровнем эстрогенов нарушает работу белков циркадных ритмов, что влияет на многие функции организма, включая работу сердца. Это приводит к усилению окислительного стресса и ферроптозу — гибели сердечных клеток из-за высокого уровня железа.

«Прием эстрогенов, несмотря на их кардиопротекторные свойства, усиливает вызванную алкоголем сердечную недостаточность. Так что женщинам в пременопаузе и менопаузе, принимающим заместительную гормональную терапию, следует с осторожностью относиться к выпивке», — отметил ведущий автор исследования Сайед Анис Ахмед.

К результатам обоих исследований необходимо относиться с осторожностью, поскольку их провели на грызунах. У людей все это может работать несколько иначе. Но сначала необходима проверка на приматах. Ясно одно: алкоголь плохо влияет на сердце.

«Если вы не пьете, не начинайте. Если пьете, сходите к врачу и узнайте о плюсах и минусах умеренности», — призвали в Американской кардиологической ассоциации.

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Медицина
# алкоголь
# мерцательная аритмия
# сердце
# США
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Комментарии

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1 Комментарий
Сергей Сфыеду
Сергей Сфыеду
5 минут назад
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0
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"Пьянством (binge drinking) считается прием большого количества спиртного за короткий период: пять порций для мужчины и четыре для женщины за два часа" - а "порция" - это сколько? Возможно, вот это "Сегодня стандартная порция крепкого спиртного уменьшилась до 50 мл. В США объем алкоголя измеряется жидкой унцией, которая равна, без малого, 30 мл. Минимальная порция крепких напитков у американцев называется шот (single shot) и содержит 1,5 унции или 45 мл продукта. Двойной шот или двойной виски соответственно равен 90 мл." Слабаки и скупердяи.https://winestyle.ru/articles/whisky/double-whisky.html#:~:text=Сегодня%20стандартная%20порция%20крепкого%20спиртного,виски%20соответственно%20равен%2090%20мл
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Сергей Сфыеду
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Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердцеБиологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце

Иван Колупаев
35 минут назад
Valery, вы слегка упрощенно воспринимаете задачу. На деле космос довольно большой и пустой и чтоб засеять его достаточно плотно придется выпустить

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Степан Жук
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Александр Радченко
3 часа назад
Андрей, вы сами же правильно и ответили. На этих землях выгоднее не выращивать лишнее, а ставить солнечные батареи. Станет выгоднее что либо

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Vl Br
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Valery Tishenko
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