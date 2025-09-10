Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Оумуамуа» оказался осколком «экзо-Плутона», а не кометой
Исследователи считают, что межзвездный объект «Оумуамуа» — это фрагмент ледяной экзопланеты. Впервые астрономы заметили его в 2017 году.
Проанализировав его скорость и траекторию, ученые пришли к выводу, что он прилетел из-за пределов Солнечной системы. Тогда исследователи классифицировали объект как комету.
Как сообщает Space.com, новое исследование показало, что это был фрагмент «экзо-Плутона», который относится к классу плутоно-подобных объектов.
«Оумуамуа» сильно отличается от других объектов, посетивших Солнечную систему — межзвездных комет 2I/Borisov и 3I/ATLAS. Его форма намного более вытянутая, чем у любых известных тел в Солнечной системе.
По словам Стива Деша (Steve Desch) из Университета штата Аризона (Arizona State University), все известное об «Оумуамуа» указывает, что это — глыба азотного льда, похожая на поверхность Плутона. Типичные кометы состоят из смеси водяного льда, горных пород и богатого углеродом материала, оставшегося от формирования Солнечной системы. «Оумуамуа», вероятно, — это практически чистый азотный лед.
Ученые объясняют, что богатый азотом состав объекта говорит об относительно молодом возрасте. «Оумуамуа», вероятно, не старше 2 миллиардов лет. Возможно, возраст объекта не превышает 500 миллионов лет. Из-за воздействия космического излучения азотный лед разрушается быстрее водяного льда.
По мнению исследователей, «Оумуамуа» могла появиться в молодой системе, возможно, в рукаве Персея, наиболее близкой к положению Солнца спирали в Млечном Пути в рукаве Ориона.
Благодаря азотному льду такие объекты проще заметить, чем водные кометы, но они менее долговечны. Как предположили ученые, к моменту наблюдения «Оумуамуа» уже потерял более 90% своей массы. Именно это свойство позволило астрономам зафиксировать его при кратком пролете через Солнечную систему.
Планеты образуются из облака газа и пыли, которое остается после рождения звезды. Первые несколько миллионов лет проходят хаотично: растущие миры сражаются за свое место вокруг молодой звезды.
В Солнечной системе благодаря «танцу» планет-гигантов появилось огромное количество материала. По мнению исследователей, большая часть ледяных тел оказалась вытеснена, а нынешние тела в поясе Койпера за Нептуном — это лишь малая часть первоначально выброшенного вещества. Даш поясняет, что на раннем этапе материала могло хватить для образования около 2000 объектов, похожих на Плутон, а также 6000 других карликовых планет.
Наблюдения показывают, что «танцы планет» могут быть распространены у других звезд. В этом случае, вместе с кометами и планетами из таких систем должны выходить и обломки «экзо-Плутонов». Исследователи полагают, что обломки экзопланет встречаются во Вселенной достаточно часто.
Дэш отметил, что наблюдения объектами, похожими на «Оумуамуа», могут рассказать многое о составе Плутона. Наблюдения New Horizons показали, что на Плутоне мог быть толстый слой азотного льда, утраченный в течение 4,5 миллиардов лет жизни Солнечной системы.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
