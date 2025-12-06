Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Новые военные самолеты — не просто машины. Это демонстрации силы, инженерные вехи и порой самые сложные технические системы, когда-либо созданные человечеством. От стелс-бомбардировщиков, способных прорывать эшелонированную противовоздушную оборону, до воздушных командных пунктов, построенных ради государственной безопасности, — ниже пять самых дорогих военных самолетов за всю историю.

Бомбардировщик B-2A Spirit / © Air Force

1. B-2 Spirit

B-2 Spirit до сих пор удерживает титул самого дорогого самолета в истории. Согласно данным ВВС США и Пентагона, к 1997 году общая стоимость программы достигла 44,75 миллиардов долларов за 21 самолет. То есть средняя закупочная стоимость составляет около двух миллиардов долларов за бомбардировщик.

Поскольку ВВС никогда не публиковали официальные цифры с поправкой на инфляцию, аналитики обычно опираются именно на задокументированные два миллиарда за самолет. Всего построили 21 B-2 Spirit, из которых 19 находятся в строю и сегодня.

VC-25B «Air Force One» / © Getty Images

2. VC-25B «Air Force One»

VC-25B — самолет для главы государства. Это один из самых дорогих самолетов для военных целей когда-либо созданных.

В 2018 году ВВС США заключили фиксированный контракт на 3,9 миллиарда долларов с Boeing на конверсию двух лайнеров 747-8 в новое поколение Air Force One. С учетом инфляции и перерасходов фактическая стоимость каждого самолета оценивается в 2–2,5 миллиарда долларов — и это без учета стоимости эксплуатации.

B-21 Raider / © USAF

3. B-21 Raider

B-21 Raider — единственный самолет в этом списке, который еще находится в разработке, однако уже входит в число самых дорогих. ВВС США установили целевую среднюю закупочную цену около 692 миллионов долларов в ценах 2022 года. Открытые оценки указывают на реальную стоимость порядка 750–800 миллионов за самолет, в зависимости от расчетов инфляции и сопутствующих расходов. Это, конечно, дешевле B-2 в пересчете на единицу, но сумма все еще ошеломляющая, учитывая план закупки не менее 100 машин и потенциальный рост до примерно 145.

F-22 Raptor / © US Air Force

4. F-22 Raptor

Если учесть научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и инфраструктуру, стоимость каждого F-22 составила примерно 350–360 миллионов долларов при общем объеме программы в 67,3 миллиарда и выпущенных 195 самолетах. Это делает F-22 Raptor одним из самых дорогих истребителей в истории — и объясняет, почему планируемая партия в 750 машин сократилась почти в четыре раза. Сегодня ВВС США располагают примерно 180 самолетами F-22 Raptor.

F-35 Lightning II / © US Air Force

5. F-35 Lightning II

F-35 — не самый дорогой самолет по стоимости сборки, но это однозначно самая дорогая оружейная программа в истории. По данным Счетной палаты США, суммарная стоимость жизненного цикла F-35 превысит 1,7 триллиона долларов к 2070 году — включая разработку, закупку, эксплуатацию и обслуживание. В пересчете на весь парк США это более 400 миллионов долларов на самолет, что уверенно размещает F-35 в числе самых дорогих боевых машин всех времен.

Стоимость сборки зависит от варианта и колеблется в диапазоне 80–120 миллионов долларов. Уже более 1000 F-35 поставлено трем видам вооруженных сил США и более чем 20 странам-партнерам. Производство продолжится как минимум до 2040-х.