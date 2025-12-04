Уведомления
Нейросети пишут чересчур официально. Новая разработка «Яндекса» показывает, где именно
Исследователи «Яндекса» разработали новый метод оценки качества машинного перевода. На основе этой метрики разработчики смогут целенаправленно совершенствовать существующие модели. Разработку уже оценило мировое академическое сообщество: компания представила статью о методе на международной конференции по машинному обучению EMNLP 2025.
Сегодня многие нейросети уже довольно точно переводят тексты, но делают это не всегда естественно. В неформальном диалоге модель может перевести sorry, my bad как «приношу извинения, это моя вина» вместо «извини, ошиблась». Пользователь заметит, что нейросеть выбрала излишне официальный тон, но существующие системы оценки перевода такие ошибки игнорируют. Новый метод помогает обратить внимание на такие недочеты.
Новая система оценки «Яндекса» называется RATE (Refined Assessment for Translation Evaluation — улучшенная метрика для оценки перевода). Эксперты не используют ее напрямую для дообучения моделей перевода. Однако RATE позволяет с высокой точностью оценить, где именно современные модели ошибаются и что нужно улучшить, чтобы их переводы стали точнее и естественнее для пользователя.
Разработка получила мировое признание в академическом сообществе: статью о RATE представили на международной конференции по машинному обучению EMNLP 2025. Среди других участников конференции — Microsoft Research, Google Research, OpenAI, Anthropic, Amazon, Baidu, Alibaba, Huawei, Samsung Research, NVIDIA Research, Intel Labs, IBM Research, Bloomberg, Adobe Research, Qualcomm Research.
В отличие от других метрик, RATE оценивает перевод по трем главным для пользователя критериям: точность передачи смысла, естественность языка и соответствие стилю оригинала. Это позволяет использовать метод для любых типов текстов. Инструмент помогает проверить в новостях точность передачи фактов, в постах соцсетей — выявить чрезмерную формальность фраз, а в художественных текстах — оценить стиль и плавность речи. RATE не только отмечает ошибку, но и оценивает ее значимость — от небольших неточностей до сильных искажений.
Руководитель команды оценки качества перевода в «Яндексе» Екатерина Еникеева рассказала, что исследователям во время работы с другими методами не хватало детализации. По ее словам, MQM (Multidimensional Quality Metrics — многомерные показатели качества) слишком сложный, а ESA (Error Span Annotation — аннотация диапазона ошибок) замечает только грубые ошибки
«Эти метрики помогают проверить точность, но не позволяют оценить, насколько перевод получается естественным. А именно это сегодня стало главным критерием для пользователя в восприятии перевода. RATE позволяет оценить и точность, и естественность перевода, дает более полную картину его качества и может подсказать разработчикам, как развивать модель для улучшения перевода», — пояснила Еникеева.
Сравнение на данных крупнейшего международного конкурса WMT показало, что RATE выявляет в семь раз больше ошибок, чем MQM и ESA. Результаты эксперимента оценивали высококвалифицированные ИИ-тренеры. Сравнение доказало, что другие метрики не смогли обнаружить множество недочетов в переводах нейросетей, которые заметили пользователи.
Эксперимент показал: современные модели машинного перевода достигли значительного прогресса в точности. При этом эталоном естественности и плавности речи по-прежнему остается человеческий перевод, хотя большая языковая модель «Яндекса» уже приблизилась к этому уровню, опередив такие модели, как Claude-3.5 и GPT-4.
«Яндекс» уже использует RATE для улучшения своих моделей, адаптируя их переводы под разные сценарии — от деловой переписки до неформального общения. RATE также помогает исследователям создавать новые алгоритмы, ориентированные на живую человеческую речь, а не только на формальные критерии.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
На крыльях в космос
Вопросы читателей (ч. 6)
