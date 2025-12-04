Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР

На юге Африки выявили следы ранее неизвестной, изолированной ветви человечества. Ее гены не похожи на гены всех остальных Homo sapiens.

История происхождения нашего вида остается одной из главных научных загадок. Принято считать, что Homo sapiens возник в Африке, но конкретные пути, хронология и генетическая динамика этого процесса остаются предметом споров. Долгое время реконструкция опиралась на ископаемые останки, а в последние десятилетия — на генетику современных популяций.

Однако последние несут в себе следы масштабных миграций и смешений последних 5-10 тысяч лет, скрывающих более древние события. Решить этот вопрос помогает палеогеномика — анализ древней ДНК. Изучение геномов древних жителей юга Африки стало прорывом, предоставив данные из региона — одного из ключевых в ранней истории человечества.

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature, секвенировали полные геномы 28 древних людей с территории ЮАР. Эти люди жили в период от 10 200 до 1500 лет назад. Проанализировав шесть высококачественных геномов, исследователи сравнили их с геномами других популяций.

Оказалось, население юга Африки, жившее раньше 1400 лет назад, представляло до сих пор слабо исследованную и крайне обособленную генетическую линию. В чистом виде она не сохранилась у современных людей. Эта популяция обитала в изоляции — в так называемом рефугиуме, убежище, отрезанном от других африканских групп. Дата их разделения (примерно 300-240 тысяч лет назад) совпадает с возрастом древнейших окаменелостей Homo sapiens.

Также ученые выявили изменения в генетических вариантах, которые прежде считали обязательными для всех современных людей. В ключевых генах, отличающих наш вид от остальных гоминид, у этих людей сохранилось 79 уникальных мутаций, которые остальные линии нашего вида утратили в процессе эволюции. Многие из них влияют на работу почек, иммунной системы, рост нейронов и сложные функции мозга. Это опровергает идею о едином наборе «генов разума»: получается, что даже при утрате части генов исходной, предковой популяции человек вполне сохранял свою разумность.

Данные указали и на односторонний генетический поток с юга Африки на север примерно 8000 лет назад — это видно по смешанным геномам из Малави и Замбии того периода. Обратного потока в то время не было. Такой сценарий похож на тихий «исход» или экспансию небольших групп из перенаселенного убежища в более благоприятные климатические периоды. Юг Африки не просто изолировался — временами он становился донором генов для других регионов, сохраняя генетическую «чистоту» у себя дома.

У некоторых современных бушменов до 80% генов восходят к этой древней группе. Это открытие доказывает: человеческие популяции могут сохраняться сотни тысяч лет в почти полной изоляции. Подобное выживание — явление удивительное, особенно если учесть, что юг Африки в ледниковые периоды переживал мощнейшее опустынивание.

Андрей Серегин 5 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак