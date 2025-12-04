Уведомления
Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР
На юге Африки выявили следы ранее неизвестной, изолированной ветви человечества. Ее гены не похожи на гены всех остальных Homo sapiens.
История происхождения нашего вида остается одной из главных научных загадок. Принято считать, что Homo sapiens возник в Африке, но конкретные пути, хронология и генетическая динамика этого процесса остаются предметом споров. Долгое время реконструкция опиралась на ископаемые останки, а в последние десятилетия — на генетику современных популяций.
Однако последние несут в себе следы масштабных миграций и смешений последних 5-10 тысяч лет, скрывающих более древние события. Решить этот вопрос помогает палеогеномика — анализ древней ДНК. Изучение геномов древних жителей юга Африки стало прорывом, предоставив данные из региона — одного из ключевых в ранней истории человечества.
Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature, секвенировали полные геномы 28 древних людей с территории ЮАР. Эти люди жили в период от 10 200 до 1500 лет назад. Проанализировав шесть высококачественных геномов, исследователи сравнили их с геномами других популяций.
Оказалось, население юга Африки, жившее раньше 1400 лет назад, представляло до сих пор слабо исследованную и крайне обособленную генетическую линию. В чистом виде она не сохранилась у современных людей. Эта популяция обитала в изоляции — в так называемом рефугиуме, убежище, отрезанном от других африканских групп. Дата их разделения (примерно 300-240 тысяч лет назад) совпадает с возрастом древнейших окаменелостей Homo sapiens.
Также ученые выявили изменения в генетических вариантах, которые прежде считали обязательными для всех современных людей. В ключевых генах, отличающих наш вид от остальных гоминид, у этих людей сохранилось 79 уникальных мутаций, которые остальные линии нашего вида утратили в процессе эволюции. Многие из них влияют на работу почек, иммунной системы, рост нейронов и сложные функции мозга. Это опровергает идею о едином наборе «генов разума»: получается, что даже при утрате части генов исходной, предковой популяции человек вполне сохранял свою разумность.
Данные указали и на односторонний генетический поток с юга Африки на север примерно 8000 лет назад — это видно по смешанным геномам из Малави и Замбии того периода. Обратного потока в то время не было. Такой сценарий похож на тихий «исход» или экспансию небольших групп из перенаселенного убежища в более благоприятные климатические периоды. Юг Африки не просто изолировался — временами он становился донором генов для других регионов, сохраняя генетическую «чистоту» у себя дома.
У некоторых современных бушменов до 80% генов восходят к этой древней группе. Это открытие доказывает: человеческие популяции могут сохраняться сотни тысяч лет в почти полной изоляции. Подобное выживание — явление удивительное, особенно если учесть, что юг Африки в ледниковые периоды переживал мощнейшее опустынивание.
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия
На федеральной территории «Сириус» 26-28 ноября 2025 года прошел юбилейный V Конгресс молодых ученых, продемонстрировавший результаты пятилетней работы. Этот Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За пять лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в четыре раза.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Композитные материалы: как человек улучшил природу
