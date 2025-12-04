  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 декабря, 13:29
Андрей Серегин
23

Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР

❋ 3.9

На юге Африки выявили следы ранее неизвестной, изолированной ветви человечества. Ее гены не похожи на гены всех остальных Homo sapiens.

Антропология
# африка
# генетика
# человечество
# эволюция
Раскопки в палеопещере Дримолен, ЮАР / © Wikimedia

История происхождения нашего вида остается одной из главных научных загадок. Принято считать, что Homo sapiens возник в Африке, но конкретные пути, хронология и генетическая динамика этого процесса остаются предметом споров. Долгое время реконструкция опиралась на ископаемые останки, а в последние десятилетия — на генетику современных популяций.

Однако последние несут в себе следы масштабных миграций и смешений последних 5-10 тысяч лет, скрывающих более древние события. Решить этот вопрос помогает палеогеномика — анализ древней ДНК. Изучение геномов древних жителей юга Африки стало прорывом, предоставив данные из региона — одного из ключевых в ранней истории человечества.

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature, секвенировали полные геномы 28 древних людей с территории ЮАР. Эти люди жили в период от 10 200 до 1500 лет назад. Проанализировав шесть высококачественных геномов, исследователи сравнили их с геномами других популяций.

Оказалось, население юга Африки, жившее раньше 1400 лет назад, представляло до сих пор слабо исследованную и крайне обособленную генетическую линию. В чистом виде она не сохранилась у современных людей. Эта популяция обитала в изоляции — в так называемом рефугиуме, убежище, отрезанном от других африканских групп. Дата их разделения (примерно 300-240 тысяч лет назад) совпадает с возрастом древнейших окаменелостей Homo sapiens.

Также ученые выявили изменения в генетических вариантах, которые прежде считали обязательными для всех современных людей. В ключевых генах, отличающих наш вид от остальных гоминид, у этих людей сохранилось 79 уникальных мутаций, которые остальные линии нашего вида утратили в процессе эволюции. Многие из них влияют на работу почек, иммунной системы, рост нейронов и сложные функции мозга. Это опровергает идею о едином наборе «генов разума»: получается, что даже при утрате части генов исходной, предковой популяции человек вполне сохранял свою разумность.

Данные указали и на односторонний генетический поток с юга Африки на север примерно 8000 лет назад — это видно по смешанным геномам из Малави и Замбии того периода. Обратного потока в то время не было. Такой сценарий похож на тихий «исход» или экспансию небольших групп из перенаселенного убежища в более благоприятные климатические периоды. Юг Африки не просто изолировался — временами он становился донором генов для других регионов, сохраняя генетическую «чистоту» у себя дома.

У некоторых современных бушменов до 80% генов восходят к этой древней группе. Это открытие доказывает: человеческие популяции могут сохраняться сотни тысяч лет в почти полной изоляции. Подобное выживание — явление удивительное, особенно если учесть, что юг Африки в ледниковые периоды переживал мощнейшее опустынивание.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
5 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Антропология
# африка
# генетика
# человечество
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Пони и лошади в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Искусство античной Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Дек
600
Опасная идея Дарвина
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Дек
750
Генетика пола и сцепленное с полом наследование
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
4 декабря, 11:13
Редакция Naked Science

V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия

На федеральной территории «Сириус» 26-28 ноября 2025 года прошел юбилейный V Конгресс молодых ученых, продемонстрировавший результаты пятилетней работы. Этот Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За пять лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в четыре раза.

Медиа
# конгресс
# конференция
# мероприятия
# молодые ученые
# Научные достижения
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Плазменное напыление: как моделирование помогло создавать сверхстойкие материалы для струнного транспорта

    4 декабря, 13:42

  2. Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР

    4 декабря, 13:29

  3. Нейросети пишут чересчур официально. Новая разработка «Яндекса» показывает, где именно

    4 декабря, 13:27

  4. Земная жизнь стала сложной на миллиард лет раньше, чем считалось

    4 декабря, 12:33
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

Иван Колупаев
19 минут назад
Александр, события с горизонтом в 20-30 лет очень легко прогнозировать - до срока еще не каждый доживет, а из тех кто сумеет мало кто вспомнит о

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Денис Прохоров
29 минут назад
а все, нашел

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Александр Березин
35 минут назад
Иван, "Александр, ни для той ни для другой ситуации носителей у России все равно нет" А выше я где-то сказал, что есть? Сказал я совсем другое:

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Денис Прохоров
36 минут назад
Не понял как добавить статью в закладки, чтобы потом прочитать

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Денис Прохоров
38 минут назад
Ура патриоты видимо не поняли посыл статьи, а может и не читали ее до конца, чтобы понять насколько она ватная

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Денис Прохоров
39 минут назад
Визионер... 6/10

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

Иван Колупаев
41 минута назад
Александр, ни для той ни для другой ситуации носителей у России все равно нет, так что сравнение одного нуля с другим не имеет особого смысла. Даже

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Иван Колупаев
46 минут назад
Александр, проблема связи в задержке которая для Марса составляет в среднем 11 минут (3 мин в самой благоприятной ситуации и 22 мин при наибольшем

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Anton Chashchin
47 минут назад
Может это российские космонавты прибыли на мкс а с ними американец ? А не барин астронавт и с ним заодно 2 помощника из русских?

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Roman Markin
55 минут назад
Такая картина.

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

Александр Березин
1 час назад
Alfa, "ПХАХАХХАХАХАХАХАХ Чем ты читало мой комментарий? Мы сейчас говорим о современной ситуации, мне совершенно нет дела до гнилых муслим и иудеев,

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Elusive Joe
1 час назад
Что мешает продать зеркала и заменить солнечными панелями, которые крутить за солнцем? Это позволит сохранить большую часть конструкций

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Elusive Joe
1 час назад
Irik, фантазёр! Ты меня называла...

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Elusive Joe
1 час назад
Ruslan, ааа! Так это потому что у них Собянина нет! Он спец по платным парковкам...

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Александр Березин
1 час назад
Сергей, то есть вы не читали объяснение Циолковского, который ответил на этот ваш вопрос сотню лет назад?

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Алексей Маа
2 часа назад
5 тысяч в год . как то мало . в Китае машин собирают по 20 миллионов . а робот будет и дешевле и проще.

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Александр Березин
2 часа назад
Иван, ""Технически" это как? Без необходимости доставить на Марс человека живым и не требуя возвращения обратно?" Нет, технически -- это значит

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Алексей Маа
2 часа назад
Dimus, не стоит говорить за всех .

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Алексей Маа
2 часа назад
Иван, животные убивают животных. Люди убивают людей . что то не заметно чтоб людей меньше становилось от убийств. Тоже рак или инфаркт убивает в

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Александр Березин
2 часа назад
nemoXX, " Однако, версия рос. сми иная и выглядит правдоподобнее. Россия в рамках рос-китайской лунной программы поставит реактор для лунной базы."

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно