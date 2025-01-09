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«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Государственная корпорация «Роскосмос» подвела итоги 2024 года и сообщила об успехах. Среди них — рекордная серия безаварийных пусков российских ракет: 134 старта с 2018 года.

Запуск ракеты «Ангара-А5» / © «Роскосмос»

Кроме того, в прошлом году космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности космических полетов — 1110 суток 14 часов 58 минут и 43 секунды.

Еще один рекорд — запуск на орбиту сразу 51 российского аппарата: двух научных спутников «Ионосфера-М» и 49 малых по программе «УниверСат» и в интересах проекта Space-Pi.

В начале декабря состоялся тысячный пуск ракеты семейства Р-7 с Плесецка, 25 декабря — 2000-й в истории пуск носителя семейства Р-7.

Также стоит отметить первый старт ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

Всего в 2024 году «Роскосмос» провел 17 запусков. Это меньше, чем в 2023-м (19), в 2022-м (22) и в 2021-м (25). Однако вскоре число стартов начет расти, поскольку Россия планирует построить собственную космическую станцию и создать спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.



