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Впервые в истории: российский космонавт провел в космосе в совокупности более 1000 суток

Российский космонавт Олег Дмитриевич Кононенко стал первым в истории человеком, чья общая продолжительность полетов превысила 1000 суток. Рекорд зафиксировали 5 июня, в 00:00:38 по московскому времени.

Олег Кононенко / © Роскосмос

Олег Кононенко 15 сентября отправился на Международную космическую станцию в составе 70-й длительной экспедиции, а 4 февраля 2024 года установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, побив достижение Геннадия Падалки: тот за пять полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут и 48 секунд.

Суммарное нахождение в космосе Олега Кононенко / © «Роскосмос»

Однако это еще не все. Ожидается, что по завершении экспедиции на МКС, 23 сентября 2024 года, суммарный налет Кононенко составит 1110 суток.

Суммарное нахождение в космосе рекордсменов / © «Роскосмос»