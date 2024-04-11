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«Большое событие для всей страны»: малый спутник «Гагаринец» вывели на орбиту после запуска «Ангары-А5» с Восточного

Госкорпорация «Роскосмос» объявила, что разгонный блок «Орион», запущенный сегодня тяжелой ракетой «Ангара-А5», доставил на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». Причем перед стартом об этом ничего не сообщали официально.

Запуск «Ангары-А5», 11 апреля 2024 года / © «Роскосмос»

«Сегодня разгонный блок „Орион“, запущенный первой ракетой-носителем „Ангара-А5“, доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат „Гагаринец“», — сообщили в госкорпорации.

Изначально речь шла о том, что разгонный блок «Орион» будет нести лишь испытательную полезную нагрузку, то есть ее макет, как и в трех предшествующих пусках «Ангары-А5». Информацию о выведении малого спутника «Роскосмос» опубликовал лишь спустя почти два часа с момента старта ракеты (хотя некоторые СМИ писали, что на снимках головной части «Ангары-А5» можно было увидеть контейнер для малых спутников).

Теперь же ясно, что эта модификация ракеты впервые в своей истории все же вывела на орбиту реальную полезную нагрузку.

Запуск «Ангары-А5», 11 апреля 2024 года / © космический центр «Восточный», «Роскосмос»

«Гагаринец» — спутник формата Cubesat 3U российской частной компании Avant Space, резидента инновационного центра «Сколково». Это первая составляющая спутниковой системы «Созвездие», в которую впоследствии войдут десятки аналогичных аппаратов на низкой орбите Земли.

«Наш космический аппарат входит в состав полезной испытательной нагрузки ракеты „Ангара-А5“. Через 2013 секунд после пуска происходит отделение нашего аппарата, а затем он выходит на связь над Крымом. Этот пуск с Восточного — большое событие для всей страны и огромный шаг для нас. Тут все первый раз — стартовый стол, разгонный блок, система отделения и мы», — рассказал «Амурской правде» основатель Avant Space Антон Оссовский.

«Ангара-А5», 11 апреля 2024 года / © «Роскосмос»

В 12:00 11 апреля тяжелая ракета «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Это стало началом летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур», который специально создавали под носители семейства «Ангара».