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«Роскосмос» за раз отправил на орбиту рекордное количество спутников

Ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2 и еще 51 спутником стартовала с площадки космодрома Восточный 5 ноября, в 02:18 по московскому времени.

Спутники «Ионосфера-М» отправляются в космос на борту ракеты «Союз-2.1б» / © «Роскосмос»

Спустя примерно девять минут после старта «Союз-2.1б» вывела разгонный блок «Фрегат» со спутниками на околоземную орбиту. Еще через минуту «Фрегат» запустил маршевый двигатель и начал развозить аппараты на заданные орбиты.

© «Роскосмос»

В задачи космических аппаратов «Ионосфера-М» № 1 и № 2 входит наблюдение за физическими явлениями, которые возникают в ионосфере Земли. Спутники будут отслеживать изменения структуры ионосферы, возмущения электромагнитных полей, состав земной атмосферы и распределение озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку.

Кроме аппаратов «Ионосфера-М» № 1 и № 2, полезная нагрузка ракеты состояла из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов (кубсатов).

Одновременный запуск 51 российского космического спутника стал рекордным в истории отечественной космонавтики.