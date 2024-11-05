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«Роскосмос» за раз отправил на орбиту рекордное количество спутников
Ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2 и еще 51 спутником стартовала с площадки космодрома Восточный 5 ноября, в 02:18 по московскому времени.
Спустя примерно девять минут после старта «Союз-2.1б» вывела разгонный блок «Фрегат» со спутниками на околоземную орбиту. Еще через минуту «Фрегат» запустил маршевый двигатель и начал развозить аппараты на заданные орбиты.
В задачи космических аппаратов «Ионосфера-М» № 1 и № 2 входит наблюдение за физическими явлениями, которые возникают в ионосфере Земли. Спутники будут отслеживать изменения структуры ионосферы, возмущения электромагнитных полей, состав земной атмосферы и распределение озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку.
Кроме аппаратов «Ионосфера-М» № 1 и № 2, полезная нагрузка ракеты состояла из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов (кубсатов).
Одновременный запуск 51 российского космического спутника стал рекордным в истории отечественной космонавтики.
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Речь идет о концепции, которую считали очень убедительной: она и теории Эйнштейна не противоречит, и при этом описывает вращающуюся черную дыру, а как раз такие мы в космосе и обнаруживаем. Теперь выясняется, что с ней — большая проблема.
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Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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