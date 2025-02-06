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Медики сравнили реакцию мужчин и женщин на женские ягодицы
Пластические хирурги изучили, куда направляют взгляд мужчины и женщины, когда видят женские ягодицы. Результаты исследования планируют использовать в эстетической медицине, а также для понимания стандартов красоты в разных культурах.
Стандарты красоты — одна из популярных тем современных исследований. Авторы недавних научных работ определили главный фактор женской привлекательности, проанализировали отношение мужчин к женским гениталиям и выяснили, что девушку в вечернем платье и в домашней одежде представители мужского пола воспринимают одинаково.
Специалисты из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, Университетской больницы Регенсбурга (оба — в Германии), Литовского университета наук о здоровье (Литва) и Медицинского центра Erasmus (Нидерланды) проследили, как мужчины и женщины рассматривают женские ягодицы и на каких областях задерживают взгляд дольше всего. Научную статью опубликовали в журнале Aesthetic Plastic Surgery.
В исследовании участвовали 67 гетеросексуальных добровольцев в возрасте от 20 до 59 лет, средний возраст которых составил приблизительно 27,7 года. В выборку вошли 28 мужчин и 39 женщин. Им показывали изображения женских ягодиц, а специальное устройство (айтрекер, от английских слов eye — «глаз» и track — «следить») собирало информацию о направлении взгляда. Измерялось, сколько времени прошло до первой фиксации взгляда на той или иной области, а также как долго участники исследования смотрели на нее.
Преимущественно люди вне зависимости от пола и этнической принадлежности больше всего времени уделяли межъягодичной щели. В среднем ее рассматривали 0,87 секунды. Меньше всего внимания привлек промежуток между бедрами, на котором взгляд фиксировался в среднем на 0,06 секунды.
Мужчины смотрели на межъягодичную щель дольше женщин: 0,96 секунды против 0,81 секунды. Женщины же больше внимания уделяли боковой части ягодиц, области около поясницы и складкам в месте, где ягодицы переходят в бедра. Ученые предположили, что пол человека влияет на то, по каким критериям он оценивает привлекательность женских ягодиц.
Кроме того, авторы публикации заметили различия в поведении, которые могут объясняться этнической принадлежностью. Например, люди европейского происхождения быстрее, чем азиатского, фокусировались на межъягодичной щели и так называемой впадине бедра — естественном изгибе внутрь под тазовой костью.
По словам исследователей, результаты работы пока нельзя считать окончательными. Во-первых, в будущем стоит выяснить, действительно ли длительная фиксация взгляда связана с положительной оценкой привлекательности. Во-вторых — нельзя не учесть, что на изображениях, которые использовались в эксперименте, модели были в стрингах. Эта деталь могла привлечь внимание к межъягодичной щели и повлиять на исход исследования.
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