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Психологи выяснили, как мужчины относятся к женским гениталиям
Из прошлых исследований известно, что негативное восприятие женщинами своего тела, в том числе половых органов, может сказываться на их сексуальной удовлетворенности и репродуктивном здоровье, а также побуждать к мыслям о косметической хирургии. Поскольку на интимную самооценку женщин часто влияет отношение их партнеров, специалисты в области клинической психологии из Университета Нью-Брансуика в Канаде решили разобраться, что мужчины думают о самых деликатных частях женского тела.
По словам исследователей, проведенный ранее качественный анализ представлений женщин о собственных гениталиях показал, что даже случайный отрицательный комментарий партнера способен глубоко ранить и надолго подорвать уверенность женщины в своей сексуальности. Это подтолкнуло продолжить изучение интимной темы, но уже с противоположным полом.
В опросе, который проходил в онлайн-формате, анонимно и конфиденциально, приняли участие 212 взрослых респондентов, указавших в анкетах, что они гетеросексуальные мужчины, испытывающие влечение к женщинам и имеющие с ними близкие отношения. Добровольцы были преимущественно из США, а их возраст колебался от 19 до 77 лет.
Исследование показало, что в целом представление о женских половых органах у мужчин положительное, хотя и со значительными индивидуальными отличиями.
Большинство участников характеризовали свое отношение, как умеренно позитивное, и соглашались с утверждениями «Женские гениталии красивы» и «Женщины должны гордиться своими половыми органами». В этой группе мужчины чаще словесно выражали партнершам одобрительное отношение к их гениталиям и реже делали негативные замечания.
Однако таких взглядов придерживались не все. Примерно у пятой части опрошенных мнение об интимной части женского тела оказалось отрицательным. Среди респондентов с таким отношением чаще встречались мужчины, готовые критически высказаться о половых органах партнерши, хотя в целом негативные замечания делали редко.
Исследователи установили, что участники с положительным отношением к женским гениталиям сообщали о большем количестве сексуальных партнерш в течение жизни. Корреляции с предпочтением орального секса в этой группе не выявили.
В одном из разделов анкеты психологи перечислили более двух десятков специфических характеристик половых органов женщин, чтобы выяснить, какие из них наиболее значимы для противоположного пола. Оказалось, что внешние аспекты, вроде симметричного строения и размера гениталий, играют гораздо меньшую роль, чем «функциональные», непосредственно связанные с близостью и ощущениями. В частности, среди самых важных мужчины указывали получаемое физическое удовольствие, запах и вкус, хороший тонус тканей и увлажненность.
Полученные результаты совпадают с данными исследования 2015 года, также посвященного теме мужского восприятия интимных органов женщин. Тогда опрос среди 1847 американцев от 18 до 80 лет показал, что у более половины мужчин нет определенных предпочтений в отношении размера половых губ. Около 60% респондентов заявили, что внешний вид не влияет на их сексуальное удовольствие.
Впрочем, авторы новой работы, статья о которой вышла в журнале International Journal of Sexual Health, предупредили, что ограниченные размеры выборки и преобладание в ней молодых, образованных мужчин с белым цветом кожи не позволяют обобщить выводы. Также нельзя исключать, что некоторые участники могли не признаться в негативном отношении.
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