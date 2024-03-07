Углеводный завтрак снизил привлекательность человека вне зависимости от веса

Люди, которые едят на завтрак продукты с большим количеством рафинированных углеводов, выглядят менее привлекательными в глазах противоположного пола. Это подтвердили французские специалисты.

Многие привыкли есть на завтрак сладкое и выпечку. В продуктах, которые подходят под эти определения, содержатся так называемые рафинированные углеводы — сахара, которые очищены от «посторонних» примесей (в числе которых полезные, например клетчатка) и поэтому легко усваиваются в организме человека. Помимо сладостей и выпечки, такие углеводы есть во всем, что содержит пшеничную муку высшего сорта и столовый сахар.

Предыдущие исследования подтвердили, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов ведет к серьезным последствиям для здоровья: ожирению, сахарному диабету второго типа, депрессии, заболеваниям сердца и сосудов. Ученые из Университета Монпелье во Франции выяснили, что завтрак с высоким гликемическим индексом (следствие содержания рафинированных углеводов. — Прим. ред.) влияет и на внешнюю привлекательность человека. Соответствующую научную статью опубликовали в журнале PLOS ONE.

В эксперименте участвовали 104 взрослых француза разного возраста, среди которых было поровну мужчин и женщин. Половина из них ели на завтрак блюда с высоким гликемическим индексом, а остальные — с низким. Все участники исследования также заполнили анкету, в которой сообщили о своих пищевых привычках и употреблении рафинированных углеводов.

На следующем этапе гетеросексуальных добровольцев попросили оценить фотографии участников эксперимента: мужчинам показывали снимки женщин и наоборот. Как участники исследования, так и добровольцы были европейского происхождения, чтобы на результаты не повлияла культурная неоднородность.

Статистический анализ оценок показал, что мужчины и женщины, которые ели на завтрак блюда с высоким гликемическим индексом, в глазах противоположного пола выглядели менее привлекательными. Это может быть связано в том числе с тем, что регулярная гипергликемия, которая возникает при систематическом употреблении рафинированных углеводов, ускоряет старение организма и лица в частности. Возраст при этом зачастую снижает оценку привлекательности — особенно это справедливо для мужчин, они особенно часто отдают предпочтение более молодо выглядящим женщинам.

Результаты остались прежними и после того, как авторы исследования учли другие факторы, способные повлиять на внешнюю привлекательность. Это были фактический возраст, предполагаемый возраст, индекс массы тела, курение и наличие растительности на лице.

Тем не менее, отметили ученые, необходимы более глубокие исследования с более крупными и разнообразными выборками. Они позволят точнее охарактеризовать связь рафинированных углеводов с привлекательностью и другими немедицинскими характеристиками.

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