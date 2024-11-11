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Психологи назвали главный фактор женской привлекательности
Принято считать, что людям самыми красивыми кажутся женские тела, в которых соблюдается соотношение 0,7 между талией и бедрами. Однако немецкие ученые выяснили, что в ряде ситуаций этот критерий нельзя назвать решающим.
Восприятие человеческой внешности зависит от множества факторов. Например, одно из недавних исследований показало, что сладкий завтрак способен сделать и женщин, и мужчин менее привлекательными в глазах противоположного пола. При этом другая работа опровергла предположение о том, что во время овуляции у женщин появляется особенный запах, который «притягивает» мужчин.
При изучении женской красоты, как правило, обращают внимание на соотношение обхватов талии и бедер. С наиболее высокими оценками привлекательности обычно связан результат 0,7. Эволюционные психологи считают, что именно такое соотношение может служить потенциальным показателем здоровья и фертильности и поэтому интересовать потенциальных партнеров противоположного пола.
Ученые из Констанцского университета в Германии предположили, что более универсальным фактором привлекательности может стать округлость фигуры. Хотя этот параметр связан с соотношением талии и бедер, он, по мнению специалистов, может дать более полное представление о форме тела. Результаты исследования появились в научном журнале Scientific Reports.
Авторы публикации провели два эксперимента, участники которых рассматривали рисунки женских тел и оценивали привлекательность силуэтов. В первом эксперименте были задействованы 80 взрослых (средний возраст — 28,5 года), в том числе 25 мужчин. Им показали 12 линейных рисунков женских тел, которые иллюстрировали соотношение талии и бедер от 0,7 до 1,0.
Фигуры с наименьшим соотношением талии и бедер действительно воспринимались как наиболее привлекательные. Кроме того, респонденты преимущественно отдавали предпочтение иллюстрациям нормального веса, а не недостаточного или избыточного.
Во втором эксперименте на рисунках изменили изгибы боковых контуров тела, сохранив при этом соотношения талии и бедер. В результате степень округлости форм и соотношение талии и бедер перестали совпадать, и стало возможно оценить влияние каждого из этих факторов по отдельности. На этом этапе в исследовании участвовали 98 взрослых, а рисунков с женскими телами было 25.
Соотношение талии и бедер, равное 0,7, по-прежнему оценивали как наиболее привлекательное, только когда человек не был полным. В противном случае на первый план выходила именно пышность форм. Кроме того, тела с умеренным уровнем округлости получили самые высокие оценки привлекательности вне зависимости от того, каким было соотношение талии и бедер.
По словам авторов исследования, округлость тела можно считать более точным и универсальным показателем женской привлекательности, чем соотношение объемов талии и бедер. Однако, отметили они, важно помнить, что участники эксперимента оценивали рисунки. Вероятно, результаты исследования были бы другими, если бы людям показывали не изображения, а реальных женщин.
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