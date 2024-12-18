Ученые выявили неосознаваемые последствия видеонаблюдения для психики

Видеонаблюдение сегодня стало практически повсеместным. Мы попадаем в объективы камер на улице и в разных общественных местах, на работе и даже дома, когда находимся перед ноутбуком. Из примеров в научной литературе известно, что когда люди знают о наблюдении, это меняет их сознательное поведение. Новый эксперимент показал, что видеослежение способно также вызывать у человека непроизвольные, то есть неосознаваемые реакции, влиять на восприятие окружающего, а значит, и на психическое состояние.

Многие прошлые исследования демонстрировали, что люди ведут себя более просоциально и альтруистично, если считают, что на них смотрят, а также реже воруют, обманывают, мусорят и совершают другие неблаговидные поступки. В то же время воздействие наблюдения на базовые, бессознательные реакции и сенсорное восприятие человека изучено в меньшей степени.

Эту тему подняли специалисты Сиднейского технологического университета (Австралия). В статье, вышедшей недавно в журнале Neuroscience of Consciousness Psychology, они привели свидетельства того, что в условиях видеонаблюдения меняется врожденная и непроизвольная способность людей распознавать лица.

Этот механизм, сформированный в процессе эволюции, изначально служил для своевременного реагирования на потенциальные угрозы в окружающей среде, что необходимо для выживания. По мнению ученых, в современном мире, насыщенном системами видеоконтроля, такая реакция может усиливаться, что потенциально грозит последствиями для психического здоровья.

Исследователи сделали вывод по итогам серии экспериментов, в которых испытуемым демонстрировали разные визуальные стимулы и оценивали скорость их реакции на появление изображений лиц. Половине из 54 добровольцев дали понять, что их тестируют под наблюдением, о чем также говорили направленные на них камеры. Для контрольной группы из кабин убрали камеры и показали участникам, что видеотрансляция отключена.

По результатам тестов ученые установили, что испытуемые под видеонаблюдением замечали изображения лиц в среднем почти на секунду быстрее, чем в контрольной группе. При этом сами участники не осознавали обостренной реакции, а также не выражали беспокойства или озабоченности по поводу самого факта наблюдения.

Как пояснили авторы новой работы, способность быстро распознавать лица играет важную роль в социальном взаимодействии людей. К примеру, направление взгляда может помогать в построении модели мыслей окружающих и прогнозировании их поведения. В то же время при некоторых патологических состояниях, таких как психоз и тревожное расстройство, у людей часто появляется навязчивое ощущение, что на них смотрят.

Обостренная реакция на лица, выявленная в условиях наблюдения, говорит о необходимости тщательнее изучить то, как видеослежение влияет на психику и здоровье населения в целом, подчеркнули австралийские специалисты.

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