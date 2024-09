В мозге цыплят обнаружили специальные нейроны для распознавания лиц

В научной среде существует две точки зрения на природу способности распознавать лица, которая есть у человека и животных. Одни ученые считают, что это врожденный механизм, другие — что результат научения, потому что ребенок или детеныш животного видит какое-то количество лиц и выделяет их общие черты.

Специалисты из Трентского университета в Италии на примере цыплят показали, что научение, скорее всего, «накладывается» на врожденную «базу»: в противном случае, по их мнению, на пробы и ошибки уходило бы слишком много времени. Исследование, где впервые описывается соответствующий нейронный механизм, опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы статьи провели эксперимент с участием новорожденных цыплят, которые никогда не видели лиц. Им показывали изображения, состоящие из трех темных элементов (точек) и способные вызвать ассоциацию с глазами и ртом или клювом. На такие стимулы головной мозг птенцов реагировал активностью группы нейронов в области, которая считается птичьим эквивалентом префронтальной коры.

Если же цыплятам показывали картинки, на которых черты лица были смещены, характерной реакции не наблюдалось. Ученые пояснили:

«Чувствительность к лицам, вероятно, врожденная в мозге позвоночных. Новорожденного младенца или цыпленка будут привлекать раздражители, состоящие из трех темных пятен, расположенных в виде перевернутого треугольника, и со временем они смогут узнавать характерные черты лица матери и отличать их от лица незнакомца. Нейроны, которые мы обнаружили, действуют как своего рода детектор лиц — инструмент, облегчающий изучение определенной категории стимулов, что важно с точки зрения социальной жизни».

По словам авторов исследования, механизм, который они выявили, объясняет, почему мы иногда видим «лица», глядя на облака, розетки и другие неодушевленные предметы. В предыдущих исследованиях предполагалось, что у этого феномена и распознавания реальных лиц общая природа, но работ, которые подтверждали бы этот тезис записями нейронной активности, не было.

