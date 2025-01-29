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Психологи выявили показатель качества романтических отношений
Понять, насколько романтические партнеры удовлетворены отношениями, можно по их мимике во время разговора друг с другом. Ученые из США обнаружили связь между синхронностью улыбок и наличием проблем внутри влюбленной пары.
Удовлетворенность романтическими отношениями зависит от множества факторов. В рамках недавних исследований ученые определили, в какой момент партнеры решают расстаться, а также выяснили, что у влюбленных синхронизация на уровне эмоций выше, чем, например, у близких друзей и родственников.
Специалисты из нескольких университетов США проверили, есть ли связь между общей удовлетворенностью отношениями и синхронностью улыбок у романтических партнеров, которые не испытывают трудностей в поддержании союза, и пар, которые обратились за помощью к психотерапевту. Результаты исследования появились в научном журнале Emotion.
Авторы публикации опросили 61 пару, из которых 30 пар на момент исследования не имели проблем в отношениях, а 31 пара обратилась к психотерапевту. Каждый человек, участвовавший в эксперименте, жил вместе со своим романтическим партнером.
Эксперимент представлял собой четыре шестиминутных обсуждения. Партнеры должны были говорить друг с другом на заданные темы, причем позитивные темы наподобие сильных сторон отношений чередовались с негативными вроде предметов разногласий. Специальное программное обеспечение фиксировало выражения лиц участников, а также анализировало наличие, интенсивность и синхронность улыбок.
Пары, не испытывавшие трудностей в отношениях, улыбались друг другу более синхронно и выраженно, чем обратившиеся за помощью. Средний балл синхронности у первых составил 0,46 по шкале от 0 до 1, а у вторых — 0,32. При этом, если улыбки не были одновременными, партнеры из «благополучных» пар быстрее (в среднем за 0,62 секунды по сравнению с 1,07 секунды) синхронизировались друг с другом, улыбаясь в ответ.
По словам исследователей, полученные данные свидетельствуют о том, что в парах, не испытывающих проблем с отношениями, люди более эмоционально «сонастроены». Партнеры, неудовлетворенные своим союзом, напротив, продемонстрировали меньшую согласованность в невербальном общении.
«Хотя улыбка — нечто автоматическое и в значительной степени неконтролируемое, результаты этого и других исследований подчеркивают, что подобные сигналы весьма показательны и могут служить маркерами качества отношений», — отметили авторы статьи.
Ученые отдельно подчеркнули, что синхронность улыбок не зависела от темы обсуждения или других обстоятельств. Почти 45% различий в их одновременности объяснялись постоянными факторами на уровне пары. Это подтверждает, что синхронность улыбки действительно может быть характеристикой самих отношений, а не мимолетной реакцией на конкретные ситуации.
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