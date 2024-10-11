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Нейробиологи открыли неожиданную роль улыбки в разговоре
Улыбка способна сделать общение с другим человеком более комфортным, снизить градус спора и выразить уважение к собеседнику. Однако новое исследование показало, что она также настраивает синхронизацию между людьми и фактически может считаться взаимным типом поведения.
Когда люди взаимодействуют, то синхронизируются на разных уровнях. Например, если один человек говорит какие-то слова, мозг его собеседника воспроизводит активность, которая была нужна для их произнесения. При этом связь между влюбленными более тесная даже по сравнению с контактом близких друзей: романтические партнеры синхронизируются не только на уровне нейронных сигналов, но и на уровне эмоций.
Специалисты из Университета охраны здоровья и гигиены Фудзита и Японского общества содействия развитию науки (оба — в Японии) обнаружили, что улыбка одного из собеседников влияет на то, как часто и в какой момент разговора улыбается другой. Научную статью, которая это подтверждает, опубликовал журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience.
Ученые провели эксперимент с участием 40 человек — 20 мужчин и 20 женщин. Их попросили объединиться в пары и беседовать с глазу на глаз три минуты, иногда улыбаясь слегка, умеренно и широко. Исследователи наблюдали за реакцией собеседников на улыбки друг друга, а также измеряли частоту и интенсивность улыбок с помощью специального программного обеспечения.
Говорящие улыбались больше, когда видели улыбки слушающих. Особенно сильно это проявлялось в парах, где собеседники были одного пола. При взаимодействии мужчин и женщин исследователи такого эффекта не отметили, но зафиксировали, что говорящие в таких парах улыбались чаще, чем слушающие. Вероятно, они делали это с целью установить контакт или сделать его более прочным.
Участники эксперимента сообщили, что получали больше удовольствия от разговора, если их собеседник (вне зависимости от роли) улыбался часто. Исследование также показало, что и в однополых, и в смешанных парах люди были склонны улыбаться одновременно. Это значит, что улыбку можно считать взаимным поведением.
«Основной целью этого исследования была разработка методологии оценки симптомов деменции, учитывая, что люди с этим заболеванием, как правило, теряют мимику. Мы также намерены оценить эффективность реабилитации этих людей. Это исследование — по сути, первый шаг к достижению поставленной масштабной цели с помощью оценки того, как люди с деменцией реагируют на улыбки молодых здоровых собеседников», — пояснили авторы работы.
Помимо потенциальной пользы для ослабления симптомов деменции, исследование продемонстрировало важную роль мимики в повседневном общении. Улыбка позволила не только улучшить впечатление собеседника о разговоре, но и установить более прочный контакт.
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