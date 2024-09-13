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6 минут назад
Полина Меньшова
9

Психологи определили, в какой момент прекращаются романтические отношения

5.3

Удовлетворенность отношениями снижается все время, пока они длятся. Однако у пар, которые остаются вместе на всю жизнь, и у тех, кто в конечном счете расстается, это происходит с разной скоростью. Ученые из Германии описали «жизненный цикл» разных романтических отношений, а также вычислили пороговое значение удовлетворенности, при достижении которого пара с большой вероятностью распадется.

Психология
# влюбленные
# расставание
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму»
Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму» / © 20th Century Fox Television

Будут влюбленные вместе всю жизнь или расстанутся в скором времени после знакомства, зависит от того, насколько каждый из них будет удовлетворен отношениями. На этот показатель влияют разные и не всегда очевидные факторы: от коммуникативных стратегий при обсуждении секса до типа личности конкретного человека.

Специалисты из Майнцского университета в Германии обнаружили, что у людей, которые в итоге расстанутся, удовлетворенность снижается быстрее, чем у тех, кто сохранит отношения. Научную статью, в которой авторы описали результаты масштабного исследования и определили критический уровень удовлетворенности, опубликовал Journal of Personality and Social Psychology.

Ученые проанализировали данные более чем 2000 человек из Южной Калифорнии, среди которых были представители четырех поколений. Все они сообщили сведения о поле, семейном статусе и наличии детей, а также прошли оценку удовлетворенности отношениями с помощью специальной шкалы. Далее исследователи рассчитали текущую продолжительность «успешных» отношений и время, на протяжении которого были вместе расставшиеся партнеры.

С теченем времени люди начинали чувствовать себя менее удовлетворенными вне зависимости от того, распадалась пара или нет. Однако те, кто в итоге решал разорвать отношения, даже в начале общения сообщали о более низком уровне удовлетворенности и гораздо быстрее переставали быть счастливы с партнером.

Распадались пары, как правило, когда их удовлетворенность отношениями оказывалась в районе 65% от максимально возможного значения. Именно эту точку авторы исследования назвали критической: человеку становится легче расстаться с возлюбленным, чем пытаться поддерживать благополучие.

Выяснилось также, что люди с детьми были менее удовлетворены отношениями, чем те, у кого детей нет. При этом у молодых пар с течением времени удовлетворенность отношениями в основном снижалась более резко, чем у более взрослых.

«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить процессы взаимоотношений, которые влияют на характер изменения удовлетворенности отношениями и приводят к разным результатам», — отметили авторы научной статьи.

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Психология
# влюбленные
# расставание
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
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8 часов назад
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John Oakland
12 часов назад
Сергей, получается мозг у них был хорош, да не тот - не было в нем искры разума в человеческом понимании

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Кирпань Николай
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