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Животное, потерявшее статус «самого большого», вновь уменьшили вдвое
Несколько лет назад у синего кита, самого тяжелого из существующих, а возможно из когда-либо существовавших животных, наметился конкурент. Палеонтологи рассчитали максимальную массу перуцета, древнего кита, чей неполный скелет ранее нашли в Перу, в 340 тонн. Через год другая научная группа отвергла эти цифры, назвав свою оценку в 60-70 тонн. На этот раз ученые подробно проанализировали вероятную массу всех похожих на перуцета существ и вновь урезали его размеры, сделав вполне заурядным морским млекопитающим.
В 2010 году на юге Перу в прибрежном регионе Ика обнаружили большие кости животного, жившего в среднем эоцене около 40 миллионов лет назад. Они принадлежали китообразному из вымершей группы базилозаврид, ему дали имя Perucetus colossus. Частичный скелет, включавший 13 позвонков, четыре ребра и бедренную кость описали спустя 13 лет — палеонтологи оценили массу гиганта в 85-340 тонн при 20-метровой длине. Если животное действительно достигало таких размеров, то могло быть самым большим в истории, оставляя далеко позади синего кита.
Спустя год двое американских исследователей переоценили габариты P.colossus. Сомнения у них возникли потому, что в предыдущей работе массу и размер высчитывали по боковой проекции. Но если так же смотреть на современных китообразных (дельфинов или морских свиней), то те укрупнялись чуть не на четверть. По новым предположениям, перуцет вырастал максимум до 114 тонн, но, как отмечали авторы статьи, масса свыше сотни тонн выглядела нереалистичной. Скорее всего, она колебалась между 60-70 тоннами.
Журнал Palaeontologia Electronica опубликовал на днях новую научную работу, где размеры P.colossus вновь переоценили. Двое палеонтологов из Испании и США изучили скелет древнего кита по многоракурсным моделям и сравнили его с такими же моделями других крупных морских млекопитающих — как вымерших, так и живущих ныне. Этот анализ, как подчеркивают специалисты, вышел самым масштабным среди подобных, а перерасчет вновь урезал максимальную возможную массу перуцета, окончательно исключив его из тяжеловесов.
Исследователи раскритиковали подход ученых в статье 2023 года, который расширил диапазон массы P.colossus до четырехкратной разницы между нижним и верхним пределами. Использовать скелеты китов было некорректно, ведь они и базилозавриды сложены по-разному. Кости китов пористые, тогда как у перуцета они крайне плотные и больше схожи с сиренами (Sirenia).
Поэтому для проверки оценки массы палеонтологи восстановили объем тела у истребленной морской коровы (Hydrodamalis gigas), базилозаврид Basilosaurus cetoides и Cynthiacetus peruvianus, живших в позднем эоцене. Также они применили модель к современным взрослым китообразным и сиренам. Еще специалисты учитывали отложения подкожного жира морских животных, а с помощью корреляции между размерами поясничных позвонков и длиной черепа они рассчитали вероятную длину черепа перуцета.
Моделирование максимальных размеров современных китов показало, что метод палеонтологов достаточно точен. Погрешность составляла несколько процентов, порой занижая реальную массу животных — так вышло с японским китом (Eubalaena japonica). Но самый крупная особь вида была самкой, кормившей детеныша, оттого могла достигать 116 тонн, на восемь меньше новых расчетов.
Эти млекопитающие, к слову, вторые по величине после неоспоримых рекордсменов — синих китов (Balaenoptera musculus), особенно южного подвида. Их максимальная и наиболее достоверная длина не превышает 30,5 метра (петербургская Александрийская колонна, лежа плашмя вмещала бы полтора этих великана). Новая модель предсказывает вес кита такой длины близкий к 200 тоннам — это 6-7 танков Т-34.
Сравнивая длину черепа перуцета с другими базилозавридами, палеонтологи остановились на промежуточном значении в 150 сантиметров. Общая же протяженность тела перуанского кита, согласно новым оценкам, колеблется от 15 до 16,4 метра. Вероятнее всего, в среднем животное вырастало до 36,7 тонны в весе, если сильно походило на китов и до 40,5 тонны — если на сирен. Но у перуцетов и прочих базилозаврид, живших в теплой воде эоценовых морей, скорее всего было мало жира. Поэтому авторы статьи не исключают, что масса P.colossus не превышала и 35 тонн, что почти в 10 раз меньше максимальных оценок 2023 года.
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