Live: первый полет экспериментального самолета Boom XB-1 со сверхзвуковой скоростью

Демонстратор сверхзвукового самолета Boom XB-1, разработанный американской компанией Boom Supersonic, должен выполнить первый полет со сверхзвуковой скоростью. Старт запланирован на 18:45 по московскому времени.

Трансляцию испытательного полета Boom XB-1, во время которого он впервые может достичь сверхзвуковой скорости, проведет бывший пилот самолетов Concorde авиакомпании British Airways Майк Бэннистер вместе с представителями компании-разработчика Boom Technology. Для этого внутри демонстратора специально установили антенну Starlink.

В начале января, 10-го числа, XB-1 совершил 11-й по счету тестовый полет, высота составила 8986 метров, скорость — 1172 километра в час (М=0,95). Это чуть меньше скорости звука (примерно 1224 километра в час в воздухе при стандартных условиях).

Трансляция полета / © ютьюб-канал The Launch Pad

XB-1 играет роль испытательной платформы. Boom Supersonic хочет использовать ее для разработки Boom Overture — сверхзвукового пассажирского самолета, который станет своего рода преемником британо-французского Concorde и советского Ту-144.

Если все пойдет по плану, Boom Overture могут начать эксплуатировать в 2030-х годах. Он будет перевозить от 64 до 80 пассажиров на борту, а путь от Лондона до города Ньюарк в штате Нью-Джерси займет всего три часа и 30 минут вместо почти 11 часов сегодня.

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