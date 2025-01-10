Ученые узнали, что люди не всегда считают предательство признаком ненадежности

Исследователи из США выяснили, при каких обстоятельствах люди перестают оценивать предательство партнера как признак неблагонадежности. А еще ученые узнали, при каких условиях люди охотнее делятся секретами друг с другом.

Концепция доверительного отношения играет важную роль в формировании, поддержании и разрыве дружеских, брачных и любых других партнерских отношений. Причем как в малых, так и в больших масштабах — в формате страны, например.

Интуитивно кажется, что любой человек будет оценивать другого с точки зрения того, предавал ли этот другой своих партнеров в прошлом. Впрочем, многие наверняка сталкивались с двойными стандартами в подобных вопросах: например, в ситуации измены супругов. Если предавший другого партнер в итоге разорвет отношения со второй половиной и уйдет к любовнику/любовнице, то он ожидает верности от нового избранника. Как и последний ожидает верности от него.

Ученые из университетов штата Оклахома и Калифорнийского решили подробнее узнать о концепции доверия между людьми. Их исследование опубликовано в журнале Evolution and Human Behavior.

Специалисты провели серию из шести экспериментов, в которых участвовали 1718 совершеннолетних испытуемых. Участникам предлагали прочитать одну из трех зарисовок, описывающих взаимодействие с другим человеком, и мысленно поучаствовать в эксперименте. В первой речь шла о том, чтобы делиться секретами с друзьями, во второй — об измене между романтическими партнерами, а в третьей — о взаимодействии в контексте международных отношений, где испытуемые сыграли роль агентов ЦРУ. Они пытались «завербовать» французского чиновника в качестве источника информации для США.

Экспериментаторы пришли к интересным выводам. Они выяснили, что участники никогда не предавали кого-либо, если у них была такая возможность. Если же такой возможности не было, они старались совершить «акт» нечестного отношения в присутствии другого человека.

Как и следовало ожидать, во всех типах представленных отношений участники посчитали никого не предавших людей более надежными по сравнению с теми, кто совершил подобный поступок. Однако не всех «предателей» испытуемые оценили одинаково. Когда нечестный поступок шел на пользу последним, они все равно считали человека надежным.

Эта закономерность в значительной степени проявилась в дружеских, романтических и профессиональных отношениях. Ученые пришли к выводу: хотя люди могут руководствоваться высокими идеалами, зачастую, когда дело касается доверия, они делают выводы исходя из личных интересов и выгод.

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