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Ученые узнали, что люди не всегда считают предательство признаком ненадежности
Исследователи из США выяснили, при каких обстоятельствах люди перестают оценивать предательство партнера как признак неблагонадежности. А еще ученые узнали, при каких условиях люди охотнее делятся секретами друг с другом.
Концепция доверительного отношения играет важную роль в формировании, поддержании и разрыве дружеских, брачных и любых других партнерских отношений. Причем как в малых, так и в больших масштабах — в формате страны, например.
Интуитивно кажется, что любой человек будет оценивать другого с точки зрения того, предавал ли этот другой своих партнеров в прошлом. Впрочем, многие наверняка сталкивались с двойными стандартами в подобных вопросах: например, в ситуации измены супругов. Если предавший другого партнер в итоге разорвет отношения со второй половиной и уйдет к любовнику/любовнице, то он ожидает верности от нового избранника. Как и последний ожидает верности от него.
Ученые из университетов штата Оклахома и Калифорнийского решили подробнее узнать о концепции доверия между людьми. Их исследование опубликовано в журнале Evolution and Human Behavior.
Специалисты провели серию из шести экспериментов, в которых участвовали 1718 совершеннолетних испытуемых. Участникам предлагали прочитать одну из трех зарисовок, описывающих взаимодействие с другим человеком, и мысленно поучаствовать в эксперименте. В первой речь шла о том, чтобы делиться секретами с друзьями, во второй — об измене между романтическими партнерами, а в третьей — о взаимодействии в контексте международных отношений, где испытуемые сыграли роль агентов ЦРУ. Они пытались «завербовать» французского чиновника в качестве источника информации для США.
Экспериментаторы пришли к интересным выводам. Они выяснили, что участники никогда не предавали кого-либо, если у них была такая возможность. Если же такой возможности не было, они старались совершить «акт» нечестного отношения в присутствии другого человека.
Как и следовало ожидать, во всех типах представленных отношений участники посчитали никого не предавших людей более надежными по сравнению с теми, кто совершил подобный поступок. Однако не всех «предателей» испытуемые оценили одинаково. Когда нечестный поступок шел на пользу последним, они все равно считали человека надежным.
Эта закономерность в значительной степени проявилась в дружеских, романтических и профессиональных отношениях. Ученые пришли к выводу: хотя люди могут руководствоваться высокими идеалами, зачастую, когда дело касается доверия, они делают выводы исходя из личных интересов и выгод.
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На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.
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