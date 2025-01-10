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1 час назад
Ольга Иванова
106

Ученые узнали, что люди не всегда считают предательство признаком ненадежности

5.1

Исследователи из США выяснили, при каких обстоятельствах люди перестают оценивать предательство партнера как признак неблагонадежности. А еще ученые узнали, при каких условиях люди охотнее делятся секретами друг с другом.

Психология
# измена
# надежность
# предательство
# романтические отношения
# секреты
Кадр из к/ф «Анна Каренина» / © Working Title Films StudioCanal, Universal Pictures (Великобритания) Focus Features (США)

Концепция доверительного отношения играет важную роль в формировании, поддержании и разрыве дружеских, брачных и любых других партнерских отношений. Причем как в малых, так и в больших масштабах — в формате страны, например.

Интуитивно кажется, что любой человек будет оценивать другого с точки зрения того, предавал ли этот другой своих партнеров в прошлом. Впрочем, многие наверняка сталкивались с двойными стандартами в подобных вопросах: например, в ситуации измены супругов. Если предавший другого партнер в итоге разорвет отношения со второй половиной и уйдет к любовнику/любовнице, то он ожидает верности от нового избранника. Как и последний ожидает верности от него.

Ученые из университетов штата Оклахома и Калифорнийского решили подробнее узнать о концепции доверия между людьми. Их исследование опубликовано в журнале Evolution and Human Behavior.

Специалисты провели серию из шести экспериментов, в которых участвовали 1718 совершеннолетних испытуемых. Участникам предлагали прочитать одну из трех зарисовок, описывающих взаимодействие с другим человеком, и мысленно поучаствовать в эксперименте. В первой речь шла о том, чтобы делиться секретами с друзьями, во второй — об измене между романтическими партнерами, а в третьей — о взаимодействии в контексте международных отношений, где испытуемые сыграли роль агентов ЦРУ. Они пытались «завербовать» французского чиновника в качестве источника информации для США.

Экспериментаторы пришли к интересным выводам. Они выяснили, что участники никогда не предавали кого-либо, если у них была такая возможность. Если же такой возможности не было, они старались совершить «акт» нечестного отношения в присутствии другого человека.

Как и следовало ожидать, во всех типах представленных отношений участники посчитали никого не предавших людей более надежными по сравнению с теми, кто совершил подобный поступок. Однако не всех «предателей» испытуемые оценили одинаково. Когда нечестный поступок шел на пользу последним, они все равно считали человека надежным.

Эта закономерность в значительной степени проявилась в дружеских, романтических и профессиональных отношениях. Ученые пришли к выводу: хотя люди могут руководствоваться высокими идеалами, зачастую, когда дело касается доверия, они делают выводы исходя из личных интересов и выгод.

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Психология
# измена
# надежность
# предательство
# романтические отношения
# секреты
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