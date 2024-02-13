В ПНИПУ рассказали, как сохранить отношения на расстоянии

Традиционно 14 февраля влюбленные отмечают вместе, но разные обстоятельства могут разлучить пару, на долгое время оставив между ними только дистанционное общение — через звонки или переписки в социальных сетях. Елена Расторгуева, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ, рассказала, почему в наши дни люди все чаще знакомятся в интернете, какие риски несут такие отношения, что такое эффект негативности и как он влияет на пары, которые оказались в разлуке.

Тенденция начинать отношения на расстоянии стремительно развивается в наши дни: по данным «Ведомостей», 10 миллионов россиян ежемесячно пользуются онлайн-сервисами для поиска знакомств, и эта цифра увеличивается. Чем это объяснить? Прежде всего, доступностью — достаточно зайти на форум для знакомств, в специальные приложения или социальные сети. Во-вторых, экономией сил, времени, средств и возможностью отсева неподходящих кандидатов.

Кроме того, удаленное общение легче дается людям, которым тяжело заводить новые очные знакомства из-за неловкости, интровертированности или неуверенности в себе. Однако сегодня виртуальные знакомства захватили все категории людей любого психологического склада.

«Когда каналы восприятия друг друга ограничены, представления о реальном собеседнике дополняются фантазией, проекцией своего внутреннего образа. Становится очень просто достроить его так, как мы хотим видеть своего партнера. Особенно если человек не проявляет себя активно в переписке, увеличивая таким образом поле для воображения. Это оказывает на нас очень мощное воздействие в период влюбленности», — рассказывает Елена Расторгуева.

Во время влюбленности (первые несколько месяцев отношений) на расстоянии или вживую мы воспринимаем партнера фрагментарно и всегда в чем-то ошибаемся. И если общение проходит только дистанционно, степень этой ошибки может увеличиваться, поскольку нет возможности сравнить ощущения от реальных встреч с общением через социальные сети. Поэтому связь, поддерживаемая исключительно в формате переписок и звонков, способна вызывать даже более сильные романтические и сексуальные ощущения, чем очные встречи, но нет никакой гарантии, что эти чувства повторятся и сохранятся надолго при встрече рядом. Всегда стоит помнить, что по сети нельзя узнать человека полно и точно. Но некоторые пары это не смущает. Есть страны, где разрешено заключать «интернет-браки»: партнеры никогда не встречались в реальной жизни, но решили узаконить свои отношения, сохранив дофантазированный и приукрашенный образ возлюбленного.

Интересно, что именно из-за больших ограничений подачи информации о себе (во время переписок, например) период влюбленности в отношениях может увеличиваться до двух-трех лет. Дистанционные отношения не проходят «проверку реальностью», если пара не встречается напрямую, и в голове сохраняется «идеальный» фантазийный образ партнера, он побеждает даже при рассогласованиях с реальными его проявлениями.

Укрепить первоначальную связь способны трудности, стоящие на пути у возлюбленных, — то же расстояние, например, если партнеры живут в разных городах или странах. Построить глубокие, по-настоящему эмоционально значимые и близкие отношения возможно только при условии искренности и открытости обоих партнеров. Уверенным в этом можно быть лишь в отношении себя. Мы не способны выполнить условия здоровых и крепких отношений за другого человека. Поэтому результат развития отношений всегда в руках двоих. Искренность и открытость с циничными, манипулятивными людьми бывает опасна. Психологическое неблагополучие каждого из партнеров проявляется далеко не сразу в процессе общения. Со всеми возможными рисками при дистанционном знакомстве и выстраивании отношений обходиться сложнее.

Подводные камни отношений на расстоянии

В сравнении с реальными встречами отношения на расстоянии имеют больше факторов риска, а значит шансов распасться. Опасность представляет явление информационной истощаемости. Оно возникает, если пара общается очень тесно, слишком активно переписывается или созванивается. Рано или поздно наступит момент, когда информация для партнеров субъективно словно исчезает — обмениваться становится больше нечем. Дело не только в том, что они многое узнали друг о друге, главное, что каждый становится способен предсказать свою и чужую реакцию. Часто появляются тяжелые чувства неудовлетворенности, раздражения, скуки, желание сократить или выйти из общения, вернуть себе личное пространство. Такое состояние может восприниматься как снижение чувств и потребности партнера со стороны возлюбленного(ой).

Негативные эмоции, свои и чужие, трудно переживать, особенно если некому помочь, как часто бывает при дистанционном общении. Близкого человека просто нет рядом, а иногда это единственное, что нужно нам. Взаимные претензии, обиды, недосказанности появляются у любой пары, но в отношениях на расстоянии и пережить, и разобраться с ними, безусловно, сложнее. Известно, что, попадая в водоворот тяжелых чувств в отношениях, мужчины чаще предпочитают дистанцироваться в общении, а женщины — предъявлять претензии.

«Если случится явление информационной истощаемости в общении, то партнерам не останется ничего, кроме как дать друг другу пространство и сделать паузу в отношениях. Легче предотвращать это явление, чем решать проблему, когда она возникнет. Кроме того, в отношениях на расстоянии люди неожиданно быстрее решаются отстраниться и прерывать контакт. Партнера нет рядом, может казаться, что мы общаемся со своим смартфоном, а не с человеком. Часто и в очном общении людям сложно понять и услышать друг друга, а на дистанции у нас меньше каналов передачи информации — значит, и ниже шанс разрешить проблему или спор. Рассказывая о своих чувствах в обычной жизни, ты не задумываешься, что другой человек понимает тебя еще и потому, что видит и слышит разнообразные невербальные проявления, которые не ограничиваются держанием смартфона в руках и необходимостью смотреть в экран. Возобновятся ли отношения (в частности дистанционные) после перерыва – неизвестно, особенно в условиях большого выбора партнеров», — отмечает ученый Пермского Политеха.

Чтобы избежать явления информационной истощаемости, не стоит стараться постоянно быть на связи и требовать того же от партнера, это лишь усугубит проблемы в будущем. Соскучиться друг по другу бывает полезно для отношений, а попытка компенсировать расстояние между людьми количеством общения в интернете — иллюзия. Можно заранее договориться о полезной профилактике и ограничивать общение, давая друг другу личное пространство, если в период влюбленности это воспринимается болезненно. В целом дистанционные отношения несут множество рисков в том случае, когда они не проверены временем, у пары отсутствует опыт преодоления кризисов отношений, поиска выхода из проблемной ситуации.

Как не дать негативу победить?

Если говорить об отношениях, которые начались очно и затем приобрели дистанцию, например, из-за того, что один из партнеров уехал в длительную командировку, то расстояние может даже укрепить отношения, усилить привязанность партнеров друг к другу. Иногда временное расставание — это возможность остыть после ссоры и осознать ценность и незаменимость партнера в своей жизни. Тогда отношения показывают свою глубину и крепость, если в них была настоящая душевная близость. Другим исходом является расставание и завершение эмоциональной связи.

Огромную роль в общении пары играет эффект негативности, который усиливается в отношениях на расстоянии. Почему он так важен? Ученые установили, что негатив всегда сильнее воздействует на человека, побеждает позитив, если не вести с ним борьбу. В отношениях бо́льшее значение имеет не то хорошее, что совершается партнерами друг для друга (оно вообще может забываться), а то, насколько хорошо они умеют избегать плохое, не совершать ошибок, которые трудно загладить хорошими делами. Согласно исследованиям, в крепких парах соотношение хорошего к негативному составляет 1:5. Иначе плохое пересиливает, и пара распадается. Рекомендуется соблюдать хотя бы соотношение 1:4 в отношениях, увеличивая число положительных проявлений в адрес возлюбленного, побеждать негатив позитивом, благодаря внутреннему усилию, интеллекту и силе количества.

Если позитивное восприятие побеждает, это проявляется даже на физиологическом уровне. Исследования показали, что в случае крепких отношений при взгляде на фотографию любимого человека уже после периода влюбленности притупляется работа префронтальных зон мозга, отвечающих за негативное восприятие партнера, критику. В то же время у пар, которые расстались или близки к этому, фиксируется отрицательная эмоциональная реакция на фото партнера, даже если они в период влюбленности проявляли больше позитива, чем в крепких парах.

Преодолевать эффект негативности важнее внутри себя. Для этого каждому полезно идеализировать не себя, а своего партнера, как по внешним, так и по внутренним качествам, даже воображать их. Такой подход помогает победить негатив в отношениях, даже если вы приукрашивайте возлюбленного, не веря в те отличительные качества, которыми его наделяете.

Таким образом от отношений и партнера можно создавать больше собственных хороших ощущений, чувств и представлений, чем плохих. Выражение «любовь всегда слепа к недостаткам» сегодня обрело силу научного подтверждения. Если не хочется или сложно верить в позитивные иллюзии, нам предлагают воспитывать их в себе осознанно, напоминая себе о сильных сторонах партнера. Для этого достаточно вспоминать о важных для нас реальных позитивных характеристиках партнера, и делать это почаще. Особенно — если не получается постоянно выходить на связь с любимым человеком.

«Главное — не попасть в круг взаимных претензий и обид, когда партнеры отвечают негативом на негатив. Именно по этой причине чаще всего заканчиваются отношения, поскольку люди не справляются с водоворотом отрицательных эмоций между ними. В близких отношениях способность вовремя промолчать, не ответить едко и зло значит больше, чем доброе слово или действие, потому что бороться с последствиями тяжелых слов будет крайне сложно. Давно доказано, что взгляд, тон намного важнее, чем сами слова», — добавляет ученый ПНИПУ.

На расстоянии мы лишены возможности согреть, утешить, поддержать друг друга молча, через телесный контакт. Известно, что прикосновения возлюбленного имеют огромную силу, и человек нуждается в них, даже не осознавая этого. Отсутствие тактильности несет такие сложности для отношений на расстоянии, которые могут выдержать далеко не все люди. Изначально любящие партнеры надеются, что справятся с отсутствием физического контакта, будучи уверенными в силе своих чувств. Центры сексуального удовлетворения и агрессии в мозге человека находятся рядом и взаимодействуют друг с другом. Отсутствие тактильного контакта способно усиливать агрессию, приводить к накоплению напряжения и фрустрации, вызывать раздражительность и другие негативные эмоции, влекущие психологический дискомфорт.

Кроме того, стоит думать, прежде чем обвинять другого. Не делать в каждой ситуации преждевременных выводов о внутреннем мире другого человека. Попробовать толковать промахи и ошибки, недочеты своей второй половинки в его пользу, объяснять его действия другими причинами, внешними обстоятельствами, особенностями ситуации. Именно так мы часто поступаем по отношению к себе.

Как поддерживать отношения на расстоянии?

«Чтобы быть уверенными в важности отношений и точнее воспринимать друг друга на расстоянии, желательно договариваться о видеозвонках, специально выделять на них время, вписывая в расписание каждого. Тогда партнеры ощущают, что каждый заботится об отношениях, они не менее важны, чем работа. Такое внешнее подтверждение кажется искусственным, но помогает справиться с испытанием расстоянием. Периодичность созвонов каждая пара устанавливает самостоятельно. К сожалению, чаще люди делают все наоборот: откладывают звонок до окончания всех дел, могут убеждать друг друга в любви в переписке, но накопившаяся за день усталость не позволяет подарить друг другу настоящее внимание, даже если они созваниваются», — рассказывает Елена Расторгуева.

Когда в паре возникает напряжение, многие неосознанно прячутся друг от друга, ограничивая проявление своих эмоций партнеру: избегают видеосвязи, предлагают ограничиться простым звонком или перепиской, не желая демонстрировать, например, раздражение. А следует поступать в точности наоборот — всегда находить возможность обсудить проблемы, чтобы они не копились подобно снежному кому. При этом звонок стоит начинать с разговора о хорошем, если учитывать эффект негативности. Известно, что крепкие пары находят в себе силы даже выяснение отношений начать позитивно. Психотерапевты пришли к выводу, что по началу разговора в паре можно предсказать с высокой долей точности, как он завершится и как будут строиться отношения в будущем.

Спонтанные, естественные, экспрессивные проявления людей в близких отношениях крайне важны, они помогают выражать и проживать эмоции, чувства, приятные и тяжелые состояния совместно, это и создает, и укрепляет эмоциональную связь. Способов эмоционального общения и самовыражения при реальных встречах гораздо больше. Дистанционно этот аспект учитывать сложнее.

Если у влюбленных нет возможности постоянно созваниваться, способом проявления чувств и привязанности могут быть письма, написанные от руки. Они оказывают гораздо более сильное эмоциональное воздействие на человека, чем сообщения в мессенджерах, и вызывают тактильные ощущения, поэтому поддерживают отношения на расстоянии. Более того, пишущий от руки также оказывается в более глубоком чувственном контакте с партнером, точнее и лучше выражает себя.

Складываются отношения на расстоянии или нет, зависит напрямую от степени психологической зрелости партнеров. Особенно важно умение выстраивать отношения, чем многие не обладают, а попросту надеются на любовь. Если пара оказалась порознь, важно понимать, насколько для них важна эта связь, и выстраивать диалог, обсуждать не только позитивные, но и негативные моменты, не закрываясь от партнера. Современные технологии видеосвязи помогают в этом. Но интернет-общение требует от нас огромных ресурсов. Если мы в тесном контакте, то вызываем множество реакций друг у друга, с которыми придется разбираться, при этом мы лишены поддержки с помощью телесного контакта, через который бывает легче и быстрее поддержать друг друга.

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ПНИПУ 558 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.