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Российские ученые выяснили причины выгорания у ИТ-специалистов
Основными источниками стресса у работников ИТ-сферы стали коммуникации с коллегами, жесткие дедлайны и многозадачность. Но на профессиональное благополучие, то есть удовлетворенность работой, влияют вовсе не эти факторы, а чувство востребованности в профессии и понимание своих перспектив развития на рабочем месте. Такое понимание, как выяснили ученые Сеченовского университета, есть только у половины опрошенных ими респондентов.
Результаты исследования ученых опубликованы в журнале «Организационная психология». Полученные данные могут помочь руководителям снизить текучесть кадров и повысить мотивацию сотрудников, считают авторы исследования, среди которых ассистент Кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета Анастасия Кот.
В исследовании приняли участие 60 ИТ-специалистов – разработчики, аналитики, лидеры команд. Анализ оценок востребованности в профессии и основных характеристик работы показал, что в целом ИТ-специалисты чувствуют себя востребованными (73 процента) и планируют развиваться в профессии (81 процент). Респонденты отметили, что их работа связана с постоянным взаимодействием с коллегами, заказчиками и руководителем (86 процентов) и жесткими сроками выполнения задач (63 процента).
Выгорание у работников этой сферы на среднем уровне по сравнению с другими профессиями. Чаще всего оно возникает из-за хронического стресса и эмоционального истощения, которые дополняются заниженной оценкой своих навыков и сложностями во взаимодействии с другими людьми, в том числе коллегами и заказчиками.
Анализ стресс-факторов позволил выявить, что в качестве основных источников стресса и напряжения в работе в работе выступают ситуации, связанные с коммуникацией с коллегами (встречи, конфликты, языковой барьер) – 46,7 процента респондентов; жесткими сроками и скоростью выполнения задач — 41,6 процента; многозадачностью, необходимостью выполнять несколько задач одновременно и неясностью предъявляемых к ним требований — 35 процентов опрошенных.
Тем не менее, результаты не столь однозначны. Несмотря на то, что частое общение с коллегами и жесткие сроки приводят к стрессам, больше всего коммуникаций и строгих дедлайнов оказалось у респондентов с высоким показателем благополучия (93,5 процента). А в группе, где зафиксировали низкое благополучие, таких респондентов 79,3 процента.Участники из первой, «благополучной» группы, часто работают и в условиях жестких сроков (67 процентов), тогда как во второй группе таких работников немного меньше (58,36 процента).
По словам Анастасии Кот, это объясняется двумя причинами: характером коммуникаций – если отношения в коллективе дружеские, теплые и доверительные, нет конфликтов, люди не испытывают чувство изоляции, то это повышает благополучие специалиста, – и ресурсами самого работника, его способностью справляться со стрессами.
«ИТ-специалистам легко выстраивать и поддерживать доверительные дружеские отношения в команде, однако при необходимости более формального взаимодействия (в ситуации конфликта, нехватки времени, высокой ответственности), когда на первый план выступают навыки влияния и управления взаимодействием, они испытывают трудности», – говорится в исследовании.
Но стрессы – это только одна сторона медали. Наибольший вклад в психологическое состояние специалистов внесли совсем другие факторы. В группе со сниженным благополучием респонденты в два раза реже ощущают себя востребованными в профессии (55 процентов против 90,3 процента в «благополучной» группе) и нечасто понимают свои перспективы развития в профессии (44,8 процента против 67,7 процента).
Это отражает отсутствие чувства осмысленности и «нужности» своей работы, неудовлетворенность своим профессиональным багажом и получаемыми новыми навыков, узкой специализацией решаемых задач, а также непонимание или реальное отсутствие дальнейшего карьерного развития на текущем рабочем месте. При этом такая проблема нередка – только около половины участников (55 процентов) понимают перспективы и возможности карьерного роста. Это может быть вызвано как организационными факторами – в малом и среднем бизнеса далеко не всегда есть возможность строить ясный и понятный карьерный план для сотрудников, – так и социальной ситуацией, связанной с полностью удаленной работой или релокацией части компаний.
А наиболее благополучны в профессиональном плане высококвалифицированные сотрудники, которые чувствуют свою востребованность и ценность для команды и организации, умеют грамотно встраивать взаимодействие, включены в широкий контекст деятельности компании, четко понимают свой вклад в результаты ее работы и перспективы своего профессионального развития. «Механизм очень прост – есть человек чувствует свою востребованность на рабочем месте, видит, куда он может двигаться и расти, у него будет мотивация остаться, если нет, он будет склонен к частой смене работы», – сказала Анастасия Кот.
Так как перед любой компанией стоит задача не просто привлечь кадры, но и удерживать их, в том числе заботясь об профессиональном и психологическом благополучии своих сотрудников, результаты исследования могут быть полезны руководители компаний, ИТ-команд в непрофильных организациях, HR-специалистам и корпоративным психологам, считают авторы исследования.
Для повышения удовлетворенности своей работой специалистов есть большое количество инструментов. В том числе можно развивать разные каналы обратной связи, анализировать вместе с сотрудниками их профессиональные перспективы, работать над тем, чтобы специалисты понимали оперативный и стратегический контекст своей работы.
«Во многих компаниях используют методики оценки персонала, например, Performance review – сначала сотрудник оценивает сам себя, потом получает обратную связь от коллег и руководителей, что дает всестороннюю оценку его эффективности, а после он встречается с руководителем один на один, чтобы обсудить перспективы развития. Это полезно, чтобы сотрудник имел представление о дальнейшем карьерном росте и объективно оценивал вои достижения, которые ему могут казаться незначительными, когда на самом деле он вносит большой вклад в работу компании», – рассказала Анастасия Кот. Кроме того, добавила она, стоит обращать пристальное внимание на атмосферу в коллективе и помочь сотрудникам справляться с большим объемом коммуникаций, например, с помощью психологических тренингов.
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