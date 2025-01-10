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Описан первый в мире природный оксалат никеля
Ученые из СПбГУ описали первый в мире природный оксалат никеля — андрейбулахит. Его назвали в честь заведующего кафедры минералогии ЛГУ/ СПбГУ, почетного профессора СПбГУ Андрея Булаха.
Результаты работы опубликованы в European Journal of Mineralogy. Андрейбулахит (Ni(C2O4)∙2H2O) был обнаружен в 2021 году доцентом СПбГУ (кафедра минералогии) Олегом Верещагиным в ходе подготовки к учебной практике на Кольском полуострове. Природный оксалат никеля нашли в карьере Нюд-II, рядом с городом Мончегорском. После чего он был официально утвержден Международной Ассоциацией в 2023 году.
«Интересной особенностью находки является именно его химический состав. На сегодняшний день известно очень мало биогенных минералов никеля и эта находка ― первый оксалат. Другая интересная деталь, что синтетический аналог андрейбулахита был получен в лаборатории уже давно, но никто не мог найти его в природе», ― отметил Олег Верещагин.
Для того, чтобы такой оксалат никеля образовался в природе необходимо, чтобы одновременно выполнялось несколько редких условий: обилие в минералообразующей системе щавелевой кислоты (оксалаты ― соли щавелевой кислоты) и никеля. Для того, чтоб кислоты было много, нужны ее продуценты ― например, специфические грибы или лишайники. При этом лишайники являются медленнорастущими организмами, не говоря уже о том, что концентрирование никеля в природе, необходимое для образования собственных пород ― тоже довольно редкое явление.
«В месторождении никеля нужно найти ту часть, где богатые никелем руды выходят на “дневную” поверхность и могут быть заселены лишайниками. После этого должно пройти довольно много времени, чтобы лишайник начал расти на этом субстрате и растворять подстилающие никельсодержащие минералы. И главное ― месторождение не должно эксплуатироваться, иначе никелевые руды (вместе с лишайником) отправятся на переплавку», ― подчеркнул доцент СПбГУ.
Изучение оксалатов, в Университете проводится под руководством профессора СПбГУ (кафедра кристаллографии) Ольги Франк-Каменецкой при участии двух групп ― геологов и биологов. Биологами, которые преимущественно занимаются грибами (и лишайниками), руководит профессор СПбГУ (кафедра ботаники) Дмитрий Власов. В группу геологов, занимающихся изучением компонентов входят минералоги и кристаллографы. В работе по описанию андрейбулахита активное участие также принимали физики, без которых невозможно было бы изучить спектроскопические свойства образца.
Исследование ученых проводилось на базе Научного парка СПбГУ (Ресурсные центры «Рентгенодифракционные методы исследования», «Оптические и лазерные методы исследования вещества», «Геомодель» и «Центр микроскопии и микроанализа»).
Как уточнил Олег Верещагин, задача по поиску природных оксалатов была поставлена Ольгой Франк-Каменецкой в ходе работы над проектом, поддержанным грантом РНФ (19-17-00141). Андрейбулахит был найден и описан в последний год выполнения гранта. Санкт-Петербургский государственный университет в последние годы является одним из главных грантополучателей Российского научного фонда. В 2022 и 2023 году СПбГУ являлся лидером по общему количеству грантов РНФ: в 2022 году ученые СПбГУ получили 112 грантов — это 5,5 процента от общего числа победивших проектов и наибольшее число грантов для одной организации. В 2023 году Университет сохранил лидерство по данному конкурсу РНФ: ученые СПбГУ получили 70 грантов, это пять процентов от общего числа победивших проектов.
Новый оксалат никеля назвали в честь Андрея Глебовича Булаха, который с 1962 по 2017 год работал в СПбГУ и много лет посвятил изучению геологии Кольского полуострова. Сам Булах долгое время возглавлял работу комиссии по новым геологическим породам Российского минералогического общества и был представителем России в Международной комиссии по новым минералам (1994-2009). Кроме того, Андрей Глебович является автором учебников для высшей школы на русском и английском языках.
«Андрей Глебович Булах ― один из моих учителей и человек, своим примером вдохновлявший заниматься наукой. Он был замечательным рассказчиком и посвятил себя решению широкого круга минералогических проблем (одним из его научных кредо было периодически менять направление исследований). Андрей Глебович Булах и Ольга Викторовна Франк-Каменецкая на протяжении многих лет вели совместную научную работу и были очень дружны. В частности, они занимались экспертизой камня знаменитых египетских сфинксов у Санкт-Петербургской (Императорской) Академии Художеств», ― заключил Олег Верещагин.
Андрей Булах был крупнейшим знатоком природного камня в архитектуре Санкт-Петербурга. Этой теме посвящена целая серия его книг под общим названием «Камень в убранстве Санкт-Петербурга». Позднее Андрей Глебович создал для студентов СПбГУ специальный курс «Камень в истории и культуре».
Им написано более 200 монографий, статей, тезисов, посвященных теме камня в архитектуре. Андрей Булах занимался изучением месторождений декоративного камня, состоянием камня в памятниках архитектуры. Он много сотрудничал с реставраторами и всегда настаивал на применении исторических материалов для восстановительных работ архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Он старался, чтобы каменное убранство города сохранило тот облик, которым его задумывали зодчие Северной столицы.
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