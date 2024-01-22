Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Прошлые научные работы показывали, что на учебные достижения влияет комплекс наследственных и биологических компонентов, а также факторов внешней среды. Однако по поводу роли конкретных внешних переменных мнения расходятся. Последние очень разнообразны и включают семейные условия, школьное окружение, личные установки и многое другое.
В исследовании, которое провели специалисты Норвежской школы бизнеса BI совместно с коллегами из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), рассмотрены результаты участников PISA 2018 — Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment). Этот тест, проходящий раз в три года, оценивает функциональную грамотность и умения применять знания на практике у школьников в разных странах.
В 2018 году в PISA участвовали примерно 600 тысяч 15-летних обучающихся из 79 государств, в том числе более 7600 — из России. Школьники выполняли тесты по трем дисциплинам: чтению, математике и естественным наукам. Их результаты авторы работы, опубликованной в журнале Personality and Individual Differences, пересчитали в эквивалентные баллы коэффициента интеллекта (IQ) для более детального анализа.
В рамках PISA 2018 также проводили оценку по ряду психологических факторов. В их числе — отношение к преподавателям, уровень образования родителей, самооценка школьниками своей учебной компетентности, родительская поддержка, школьная мотивация, общая самооценка, стремление к самостоятельности и другие. О них судили по реакции школьников на специально составленные вопросы с помощью шкал, где ответы варьировались от «категорически не согласен» до «полностью согласен». Затем авторы исследования проследили связь между перечисленными факторами и баллами учащихся в тестах.
Применив метод регрессионного анализа, ученые выяснили, что сильнее всего с баллами в тестах PISA коррелировала самооценка школьниками своей учебной компетентности. То есть те участники, кто выше оценивали свои учебные способности, как правило, имели и более высокие академические результаты.
Конкретно в этом исследовании речь шла о самооценке развитости навыков чтения и интереса к книгам. Примеры утверждений, которые предлагали школьникам: «Я способен понимать сложные тексты», «Чтение — одно из моих любимых хобби».
Другой важной переменной, определявшей набранные в тестах PISA баллы, оказался уровень образования родителей, в особенности матери. Это говорит о том, что образованность матери, возможно, отражающая интеллектуальную атмосферу и значимость образования в семье, существенно влияет на успеваемость ребенка.
Интересно, что отношение школьников к учителям и оценка качества преподавания, а также общий уровень самооценки учеников не коррелировали с баллами PISA так тесно, как остальные факторы. В то же время стремление к самостоятельности, связанное с мотивацией к достижениям и сознательностью, ассоциировалось с высокими результатами в тестах.
Хотя авторы использовали обширную выборку и попытались объединить разные переменные, влияющие на школьную успеваемость, исследование не лишено ограничений. Одно из них — опора на данные со слов участников, из-за которой возникает риск погрешностей. Кроме того, анализ не учел многие важные факторы, такие как тип и размер школ, фактическая компетентность и опыт учителей, а также личные детали жизни учеников, включая наличие братьев и сестер или факт смены школы.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Великобритания провела стрельбы по воздушным мишеням из своего нового оружия — мощного лазера Dragonfire. Несмотря на пресс-релиз Министерства обороны Соединенного Королевства, выпущенного по окончании испытаний, больше подробностей о новой установке не стало. Информация о ней по-прежнему засекречена — по крайней мере, что касается дальности действия. Эксперты полагают, что этот лазер, вероятно, станет недорогой альтернативой ракетам ПВО. С его помощью можно будет, например, сбивать дроны.
Группа калифорнийских палеонтологов усомнилась в существующих оценках строения тела древней акулы.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
Долгое время для исследователей оставалось загадкой, как именно тихоходки запускают анабиоз, при котором их тело высыхает и выглядит словно безжизненный шар. В таком состоянии эти животные могут переносить холод, голод, засуху на протяжении нескольких лет. К ответу на вопрос приблизились американские биологи.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Загадка кембрийского взрыва
9 межпланетных миссий, которые изменили наши представления о Солнечной системе
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии