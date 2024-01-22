Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Прошлые научные работы показывали, что на учебные достижения влияет комплекс наследственных и биологических компонентов, а также факторов внешней среды. Однако по поводу роли конкретных внешних переменных мнения расходятся. Последние очень разнообразны и включают семейные условия, школьное окружение, личные установки и многое другое.

В исследовании, которое провели специалисты Норвежской школы бизнеса BI совместно с коллегами из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), рассмотрены результаты участников PISA 2018 — Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment). Этот тест, проходящий раз в три года, оценивает функциональную грамотность и умения применять знания на практике у школьников в разных странах.

В 2018 году в PISA участвовали примерно 600 тысяч 15-летних обучающихся из 79 государств, в том числе более 7600 — из России. Школьники выполняли тесты по трем дисциплинам: чтению, математике и естественным наукам. Их результаты авторы работы, опубликованной в журнале Personality and Individual Differences, пересчитали в эквивалентные баллы коэффициента интеллекта (IQ) для более детального анализа.

В рамках PISA 2018 также проводили оценку по ряду психологических факторов. В их числе — отношение к преподавателям, уровень образования родителей, самооценка школьниками своей учебной компетентности, родительская поддержка, школьная мотивация, общая самооценка, стремление к самостоятельности и другие. О них судили по реакции школьников на специально составленные вопросы с помощью шкал, где ответы варьировались от «категорически не согласен» до «полностью согласен». Затем авторы исследования проследили связь между перечисленными факторами и баллами учащихся в тестах.

Применив метод регрессионного анализа, ученые выяснили, что сильнее всего с баллами в тестах PISA коррелировала самооценка школьниками своей учебной компетентности. То есть те участники, кто выше оценивали свои учебные способности, как правило, имели и более высокие академические результаты.

Конкретно в этом исследовании речь шла о самооценке развитости навыков чтения и интереса к книгам. Примеры утверждений, которые предлагали школьникам: «Я способен понимать сложные тексты», «Чтение — одно из моих любимых хобби».

Другой важной переменной, определявшей набранные в тестах PISA баллы, оказался уровень образования родителей, в особенности матери. Это говорит о том, что образованность матери, возможно, отражающая интеллектуальную атмосферу и значимость образования в семье, существенно влияет на успеваемость ребенка.

Интересно, что отношение школьников к учителям и оценка качества преподавания, а также общий уровень самооценки учеников не коррелировали с баллами PISA так тесно, как остальные факторы. В то же время стремление к самостоятельности, связанное с мотивацией к достижениям и сознательностью, ассоциировалось с высокими результатами в тестах.

Хотя авторы использовали обширную выборку и попытались объединить разные переменные, влияющие на школьную успеваемость, исследование не лишено ограничений. Одно из них — опора на данные со слов участников, из-за которой возникает риск погрешностей. Кроме того, анализ не учел многие важные факторы, такие как тип и размер школ, фактическая компетентность и опыт учителей, а также личные детали жизни учеников, включая наличие братьев и сестер или факт смены школы.

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