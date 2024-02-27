Мозг билингвов отличается от мозга одноязычных еще до того, как они начинают говорить

Люди, которые говорят на двух языках, думают иначе, чем одноязычные. Это не зависит от того, были ли они билингвами с рождения, учились на двух языках в школе или освоили иностранный во взрослом возрасте. Исследователи предполагали, что уже на первом году жизни дети из монолингвальных (одноязычных) и билингвальных (как минимум, двуязычных) семей неодинаково обрабатывают речь, которую слышат. Однако технологий, которые позволили бы это проверить, не было.

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания), Университета Торонто (Канада) и Баскского центра познания, мозга и языка (Испания) провели эксперимент, в котором участвовал 81 четырехмесячный ребенок из испанских и смешанных испано-баскских семей. Родители участников исследования сообщили информацию о своем образовании, роде деятельности и уровне дохода: выборку сформировали так, чтобы эти показатели были примерно одинаковыми. Препринт научной статьи доступен на сайте biorxiv.org.

Детей, с которыми работали ученые, разделили на две группы: билингвы (в их семье одинаково часто использовались испанский и баскский языки) и живущие в испаноязычной среде. К первой группе отнесли тех, с кем с рождения говорили на двух языках, используя испанский 20-80% времени. Дети, с которыми более 80% времени общались на испанском языке, попали во вторую группу.

Исследователи записали, как три носительницы испанского языка читают вслух предложения из книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Каждая женщина озвучила одни и те же 120 высказываний, в которых было от 15 до 18 слогов. Затем ученые сформировали для каждого голоса блок из 24 неповторяющихся предложений с интервалом около 0,5 секунды между ними. Получилась запись из 72 уникальных высказываний, которые произносят разные чтецы.

Кроме того, исследователи создали звуковую дорожку, на которой чтение «Маленького принца» проигрывается наоборот, от конца к началу. Это было нужно, чтобы оценить реакцию мозга не только на знакомые, но и на незнакомые речевые стимулы.

Полученные записи включали детям и наблюдали за процессами, которые происходят у них в мозге. Данные удалось собрать с помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии. Она позволяет регистрировать активацию отдельных зон мозга в режиме реального времени. Младенцы-билингвы задействовали двусторонние нижние лобные и височные области во время обработки речи и похожим образом реагировали на исходную и «перевернутую» записи чтения. У одноязычных детей использовались преимущественно области левого полушария, а реакция мозга на незнакомые речевые стимулы была более выраженной, чем на знакомые.

Исследователи сделали вывод, что уже в четырехмесячном возрасте одноязычные младенцы достаточно хорошо знакомы с особенностями родного языка и способны отличить его от других речевых стимулов. Билингвам это сделать сложнее из-за того, что в двуязычной среде больше разновидностей речевого воздействия и каждый из языков ребенок знает хуже. Мозг двуязычных детей позже «выбирает» основной язык. Это способно повлиять на его дальнейшую работу, даже если после четырех месяцев окружающая ребенка среда перестанет быть билингвальной: в этом возрасте формируется больше всего нейронов и связей между ними, а любое влияние среды закрепляется хорошо.

Исследование подтвердило, что одноязычные и двуязычные дети даже в первые месяцы жизни, когда еще не умеют говорить, неодинаково воспринимают речь и с разным успехом узнают знакомый язык. Однако, предположили ученые, адаптация к разнообразной языковой среде в дальнейшем способна помочь детям сохранить чувствительность к различиям, которые существуют между языками.

Предыдущие работы показали, что билингвизм положительно влияет на IQ и академическую успеваемость людей. У тех, кто вырос в двуязычных семьях, богатый словарный запас на обоих языках, а также хорошо развит невербальный интеллект.

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