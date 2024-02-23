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Двуязычное образование замедлило развитие детей
Многие родители стремятся отдать детей в двуязычную школу, чтобы те развивались лучше и быстрее. Однако такое образование способно даже навредить ребенку, показало исследование.
Популярно мнение, что образование на двух языках положительно влияет на то, как ребенок овладевает различными навыками. Двуязычие действительно может давать преимущество, например компенсировать недостаток экстравертности при формировании креативности, и в целом помогает улучшать soft skills. Тем не менее не в любом культурном и социальном контексте двуязычное образование пойдет детям на пользу.
Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Университета Феликса-Уфуэ-Буаньи в Кот-д’Ивуаре обнаружили, что учиться полностью на иностранном языке может быть эффективнее, чем на двух, включая родной. Они рассмотрели двуязычные программы в шести франкоязычных странах Западной Африки: Нигере, Сенегале, Мали, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуаре и Камеруне. Родной язык детей, живущих в этих странах, часто отличается от государственного французского, который используют в школах.
В Кот-д’Ивуаре авторы статьи, опубликованной в International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, измерили у школьников уровень владения языками и умение читать, а также провели интервью с учителями. Данные о других государствах получили в ходе обзора литературы и анализа официальной статистики. В Кот-д’Ивуаре дети, которые обучались только на французском языке, превзошли своих сверстников из двуязычных школ по владению обоими языками (включая родной) и чтению. Билингвы были менее грамотными, реже повторяли изученный материал из-за неуверенного владения обоими языками, которые используют каждый день. При этом в Буркина-Фасо ситуация оказалась противоположной: те, кто учился по двуязычной программе, показали более высокие результаты на выпускных экзаменах.
Исследователи заметили, что эффективность обучения на двух языках зависит от следующих групп факторов:
— факторы реализации программы, например подготовка учителей и достаточное количество ресурсов;
— социокультурные факторы, в частности отношение к образованию на родном языке.
В двуязычных школах, где дети развивались медленнее, чем во франкоязычных, не хватало учебных материалов на родных языках или учителя не были подготовлены должным образом. Кроме того, семьи с высоким социально-экономическим статусом настороженно относились к обучению на языке, отличном от государственного: взрослые считали, что свободно владеть французским их детям важнее, чем африканскими языками.
Те школы, в которых двуязычное образование действительно пошло ученикам на пользу, признавали указанные проблемы и работали над их решением. Например, в Сенегале информировали родителей о преимуществах обучения на двух языках, и ученики в итоге превзошли сверстников из франкоязычных школ по всем предметам.
По мнению ученых, тесная связь эффективности двуязычного образования с особенностями тех или иных сообществ, указывает на значимость системного подхода к внедрению подобных учебных программ. Если образование на двух языках вводится без учета социокультурных факторов и без должной подготовки школ, эффект может быть негативным.
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