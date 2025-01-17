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9 минут назад
Юлия Трепалина
17

Метаанализ показал, кто из детей чаще становится любимчиком родителей

4.3

Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.

Психология
# дети
# детско-родительские отношения
# родители и дети
# родительский фаворитизм
# семья
# черты личности
мама с детьми
© Benjamin Manley, unsplash.com

Под родительским фаворитизмом обычно понимают намеренное или неосознаваемое предпочтение кого-то из детей в семье, что может выражаться в большей теплоте и заботе со стороны отца или матери, предоставлении ребенку больших привилегий, поддержки и так далее.

В прошлых исследованиях неоднократно отмечалось, что подобное дифференцированное отношение родителей может иметь негативные последствия для детей, особенно для менее любимых. Вместе с тем данные о том, кто из детей чаще оказывается в «фаворитах» и «аутсайдерах», нередко разнятся. Попытаться систематизировать то, что об этом говорится в научной литературе, решил специалист в области семейной психологии из Университета Бригама Янга (США) Александр Дженсен совместно с коллегой Маккелл А. Йоргенсен-Уэллс из Университета Западного Онтарио (Канада). Их работа вышла в журнале Psychological Bulletin.

Для метаанализа ученые отобрали статьи из рецензируемых научных изданий и диссертации о родительском фаворитизме, в общей сложности 30 работ. В обзорном исследовании, которое суммарно охватило более 19 тысяч участников, авторы проследили за связью между характеристиками детей и различиями в отношении к ним со стороны отца или матери в сочетании с сопутствующими факторами, включая пол родителей, их возраст и другие.

Большая расположенность родителей к кому-то из детей может проявляться по-разному: в манере общения с ребенком, в том, сколько денег на него тратят и как сильно контролируют. Исследователи рассмотрели пять сфер выражения фаворитизма: общее отношение, позитивное и негативное взаимодействие, распределение материальных ресурсов и контроль.

Предполагалось, что обзор выявит склонность матерей благоволить дочерям, а отцов — сыновьям. Но по результатам метаанализа ученые установили, что дочери чаще бывают любимицами у обоих родителей.

Оценка с точки зрения личностных характеристик, входящих в «Большую пятерку», показала, что родители склонны лучше относиться к детям с выраженными чертами «доброжелательность» и «добросовестность» (также «сознательность»), которым свойственны дружелюбие и сговорчивость, ответственность и организованность.

Рассмотрев очередность рождения, психологи обнаружили тенденцию давать старшим сыновьям и дочерям больше свободы и автономии. Вместе с тем в некоторых случаях проявлялась склонность теплее относиться к младшим детям.

В целом обзор подтвердил комплексный характер родительского фаворитизма и роль в этом явлении множества факторов. Однако ученые подчеркнули, что исследование позволило установить лишь корреляции, а не причинно-следственную связь.

Психологи выразили надежду, что их выводы побудят родителей быть внимательнее в отношениях с детьми и стремиться, чтобы все они в равной мере чувствовали любовь и поддержку. Ссылаясь на предыдущие работы, исследователи напомнили, что у обделенных родительской теплотой в дальнейшем могут возникать проблемы с психическим здоровьем и трудности в семейных отношениях.

Ранее в другой статье канадские ученые на крупной выборке людей показали, что взросление в семье с несколькими детьми может способствовать развитию таких качеств, как честность и стремление к сотрудничеству.

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Психология
# дети
# детско-родительские отношения
# родители и дети
# родительский фаворитизм
# семья
# черты личности
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