Психологи разобрались, как порядок рождения и наличие братьев с сестрами влияют на личность

Психологи не одно десятилетие спорят, насколько черты личности взрослого человека связаны с тем, какой он по счету ребенок в семье и были ли в ней другие дети. Научные данные по этому вопросу разнятся. Авторы одних работ не находили значимых корреляций, однако другие утверждали, что определенные закономерности существуют. В частности, сообщалось, что в плане интеллекта первенцы стоят несколько выше рожденных позднее. Критики называли подобные выводы ошибочными стереотипами, основанными на неубедительных доказательствах.

Недавно двое психологов из Университета Брока и Университета Калгари (Канада) провели одно из крупнейших исследований по теме очередности рождения, размера семьи и характера детей. В статье, вышедшей в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые сопоставили данные более 700 тысяч человек, которые росли с разным числом братьев и сестер либо были единственными отпрысками.

Ранее эти же исследователи предложили собственную методику для оценки черт личности под названием HEXACO. В ней рассматривают шесть ключевых параметров: честность/скромность, эмоциональность, экстраверсия, доброжелательность, добросовестность (сознательность) и открытость опыту. Последние пять схожи с составляющими пятифакторной модели личности Big Five.

Также ученые создали сайт, на котором предоставили возможность пройти опросник HEXACO. Результаты этих тестов впоследствии легли в основу исследования. Дополнительно к ним канадские психологи проанализировали данные еще 75 тысяч добровольцев, которые тоже прошли тестирование и предоставили информацию о составе семьи, в которой выросли.

В итоге удалось установить, что средние дети, имеющие младших и старших братьев или сестер, как правило, набирали больше баллов по двум шкалам HEXACO, важным для взаимодействия с другими людьми. Одна из них — «доброжелательность» (английский термин agreeableness также переводят как «способность прийти к согласию»), а вторая — «честность/скромность», под которой авторы методики подразумевают стремление быть справедливым и искренним, порядочность и непритязательность. В порядке убывания оценок по этим шкалам далее расположились младшие братья и сестры, старшие сиблинги и единственные дети в семье.

Кроме того, анализ показал, что на перечисленные черты влияло общее количество детей в семье: чем больше их было, тем более высокие баллы по шкалам «честность/скромность» и доброжелательность набирал человек.

Полученные в исследовании результаты означают, что если взять двух случайных людей, один из которых — единственный ребенок в семье, а другой — из семьи с шестью детьми, то с вероятностью в 60% более доброжелательным и сговорчивым среди них окажется представитель многодетного семейства.

«Совокупность собранных свидетельств говорит о том, что выраженность черт личности все-таки различается в зависимости от очередности рождения и количества братьев с сестрами», — заключили авторы в статье, выдержки из которой опубликовало издание The Guardian.

