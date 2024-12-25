Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи разобрались, как порядок рождения и наличие братьев с сестрами влияют на личность
Канадские исследователи на крупной выборке людей показали, что взросление в семье с несколькими детьми может способствовать развитию таких качеств, как честность и стремление к сотрудничеству.
Психологи не одно десятилетие спорят, насколько черты личности взрослого человека связаны с тем, какой он по счету ребенок в семье и были ли в ней другие дети. Научные данные по этому вопросу разнятся. Авторы одних работ не находили значимых корреляций, однако другие утверждали, что определенные закономерности существуют. В частности, сообщалось, что в плане интеллекта первенцы стоят несколько выше рожденных позднее. Критики называли подобные выводы ошибочными стереотипами, основанными на неубедительных доказательствах.
Недавно двое психологов из Университета Брока и Университета Калгари (Канада) провели одно из крупнейших исследований по теме очередности рождения, размера семьи и характера детей. В статье, вышедшей в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые сопоставили данные более 700 тысяч человек, которые росли с разным числом братьев и сестер либо были единственными отпрысками.
Ранее эти же исследователи предложили собственную методику для оценки черт личности под названием HEXACO. В ней рассматривают шесть ключевых параметров: честность/скромность, эмоциональность, экстраверсия, доброжелательность, добросовестность (сознательность) и открытость опыту. Последние пять схожи с составляющими пятифакторной модели личности Big Five.
Также ученые создали сайт, на котором предоставили возможность пройти опросник HEXACO. Результаты этих тестов впоследствии легли в основу исследования. Дополнительно к ним канадские психологи проанализировали данные еще 75 тысяч добровольцев, которые тоже прошли тестирование и предоставили информацию о составе семьи, в которой выросли.
В итоге удалось установить, что средние дети, имеющие младших и старших братьев или сестер, как правило, набирали больше баллов по двум шкалам HEXACO, важным для взаимодействия с другими людьми. Одна из них — «доброжелательность» (английский термин agreeableness также переводят как «способность прийти к согласию»), а вторая — «честность/скромность», под которой авторы методики подразумевают стремление быть справедливым и искренним, порядочность и непритязательность. В порядке убывания оценок по этим шкалам далее расположились младшие братья и сестры, старшие сиблинги и единственные дети в семье.
Кроме того, анализ показал, что на перечисленные черты влияло общее количество детей в семье: чем больше их было, тем более высокие баллы по шкалам «честность/скромность» и доброжелательность набирал человек.
Полученные в исследовании результаты означают, что если взять двух случайных людей, один из которых — единственный ребенок в семье, а другой — из семьи с шестью детьми, то с вероятностью в 60% более доброжелательным и сговорчивым среди них окажется представитель многодетного семейства.
«Совокупность собранных свидетельств говорит о том, что выраженность черт личности все-таки различается в зависимости от очередности рождения и количества братьев с сестрами», — заключили авторы в статье, выдержки из которой опубликовало издание The Guardian.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Нам, пожалуй, удалось решить ключевую проблему всей наномедицины»: интервью с Максимом Никитиным
Иллюзии вокруг нас
Когда сделают вакцину от коронавируса: хороший, плохой и «злой» сценарии
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии