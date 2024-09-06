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36 минут назад
Юлия Трепалина
35

Сохранившиеся кости птерозавров рассказали о разных стилях их полета

5.2

Уникально сохранившиеся окаменелые остатки птерозавров раскрыли палеонтологам новые подробности о структуре костей их крыльев. Результаты исследования позволили предположить, что крупнейшие виды этих вымерших рептилий, которых считают первыми летающими позвоночными, не только могли подниматься в воздух, но и отличались стилями полета.

Палеонтология
# крупный птерозавр
# крылья
# окаменелости
# поздний меловой период
# полет
# птерозавры
# птицы
полет птерозавров
Реконструкция разных стилей полета Inabtanin alarabia и Arambourgiania philadelphiae / © Terryl Whitlatch

В научной работе, статья о которой вышла в Journal of Vertebrate Paleontology, международная группа специалистов из США, Иордании и Саудовской Аравии с помощью компьютерной томографии высокого разрешения изучила и описала фрагменты скелетов птерозавров двух разных видов. Их обнаружили в 2007 году, во время палеонтологических раскопок на севере и юге Иордании.

Окаменелости датируются самой поздней частью мелового периода, примерно 72-66 миллионов лет назад. Ученые отметили, что в найденных скелетах удивительно хорошо сохранились трехмерная форма и внутренняя структура костей крыльев. Это редкость для остатков птерозавров, чьи полые кости обычно очень хрупкие.

В фрагментах одного из скелетов палеонтологи опознали Arambourgiania philadelphiae — уже известного ученым крупного птерозавра из надсемейства аждархоидов с размахом крыльев в 10 метров. Второй из рассмотренных образцов отнесли к новому виду аждархоидных птерозавров, который назвали Inabtanin alarabia. Предполагается, что эта летающая рептилия имела меньшие размеры: размах крыльев составлял пять метров.

Анализ высокочетких КТ-снимков костей крыльев первого экземпляра показал, что по структуре они похожи на кости крыльев современных крупных птиц, практикующих парящий полет, таких как грифы. А значит, им был присущ этот способ перемещения в воздухе.

Окаменелые остатки Inabtanin alarabia в этом плане отличались: строение их костей больше перекликалось со структурой, которую можно встретить у живущих сегодня пернатых с активным машущим полетом.

Кости крыльев второго птерозавра оказались больше приспособлены для сопротивления изгибающим нагрузкам, сопровождающим машущий полет. Учитывая это, специалисты заключили: Inabtanin alarabia чаще прибегали к такому стилю, что, впрочем, не исключает и других вариантов.

Предполагаемый внешний вид Inabtanin alarabia и Arambourgiania philadelphiae / © Terryl Whitlatch

Сделанные открытия помогают лучше понять, как жили эти древние животные. Также результаты исследования ставят перед палеонтологами новые интересные вопросы. Например, в дальнейшем ученые хотят попытаться выяснить, насколько стиль полета птерозавров коррелировал с размером их тел, а также какой тип перемещения в воздухе был среди них более распространенным.

Ранее исследователи из Австралии рассказали о прежде неизвестном науке птерозавре из группы Anhangueria. Описывая особенности доисторической рептилии, которую назвали Haliskia peterseni, палеонтологи отметили размах крыльев в 4,6 метра и массивный мускулистый язык. Предполагается, что с его помощью ящер захватывал скользкую добычу вроде кальмаров и рыбы.

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Палеонтология
# крупный птерозавр
# крылья
# окаменелости
# поздний меловой период
# полет
# птерозавры
# птицы
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