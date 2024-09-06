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3 минуты назад
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8

Белорусские инженеры рассказали о преимуществах информационного моделирования

4.5

Информационное моделирование объектов (BIM) расширяет границы 2D, позволяя увеличить количество показателей проектирования. Белорусские инженеры в своем исследовании рассказали, какие преимущества обеспечило внедрение BIM при создании первого коммерческого транспортно-инфраструктурного комплекса «Юнилайт».

Unitsky String Technologies Inc.
# информационное моделирование
# струнные технологии
# струнный рельс
# Юнилайт
# юнимобили
Транспортно-инфраструктурный комплекс «Юнилайт» на территории экопарка «Акварель» / © UST Inc.

Как работает BIM?

Помимо внедрения в BIM основных пространственных показателей (ширина, высота и глубина), возможны также:

• использование временного показателя в качестве четвертого измерения;
• прогнозирование стоимости проекта;
• учет аспектов окружающей среды и устойчивости зданий и сооружений;
• анализ особенностей управления объектами в течение всего срока службы.

Получается, что информационное моделирование объектов включает не просто геометрию. BIM позволяет проводить визуализацию объекта с учетом времени планирования и управления строительством, а также автоматически обнаруживать коллизии на этапе проектирования и устранять их.

Сотрудник конструкторского бюро компании UST Inc. за работой / © UST Inc.

Применение BIM при строительстве комплекса uST

Конструирование и реализация транспортно-инфраструктурного комплекса «Юнилайт» отличались от традиционной схемы проектирования и строительства, когда участники процесса (заказчик, проектировщик, строитель) пошагово выполняют свои функции.

Причина заключалась в том, что состоящие из разных компонентов объекты невозможно реализовать качественно и за сжатые традиционным способом. И это вызывает необходимость:

Общий вид BIM-модели анкерной опоры, совмещенной со станцией / © UST Inc.

• проработки силовой части анкерной опоры, испытывающей воздействия горизонтальных усилий в сотни и даже тысячи тонн, что невозможно сделать без выполнения модели для ее расчета в специальных программах. Также для расчетов необходимы модели узлов и деталей конструкции, учитывающие геометрические размеры и габариты приближения юнимобиля и также находящиеся в разработке;

• выполнения модели путевой структуры с узлами крепления и анкерения всех предварительно напряженных элементов ее силовой части — струн, корпуса рельса, головки рельса и так далее;

• устройства посадочной площадки на силовой части анкерной опоры, имеющей сложную геометрию, а также учета габаритов рельсового электромобиля, норм безопасности и эргономики;

• создания модели, учитывающей габариты и эргономику пространства опоры для проектирования зоны обслуживания юнимобилей со всем необходимым оборудованием и инструментами.

Построение всех перечисленных моделей и проведение расчетов с учетом информации от всех участников одновременно стало возможным благодаря применению технологии BIM.

Эффект от внедрения BIM при строительстве комплекса «Юнилайт»

Используя BIM, белорусские инженеры провели детальный анализ всего транспортного комплекса на предмет ошибок. Специалисты выявили и устранили все недочеты еще на стадии проектирования, не допустив их возникновения в процессе возведения комплекса.

Также проводилась симуляция процесса строительства, благодаря чему были оптимизированы время работы дорогостоящей техники и объемы материальных ресурсов, а также определены сроки участия субподрядчиков в проекте.

Применение BIM позволило спрогнозировать возникновение аварийных ситуаций, смоделировать работу беспилотного управления и даже осуществить виртуальную эксплуатацию комплекса «Юнилайт» до его запуска.

В конечном итоге внедрение BIM сократило сроки разработки комплекса «Юнилайт» на 30 процентов и позволило еще на ранних этапах оценить объемы материальных ресурсов и стоимость строительства.

Комплекс «Юнилайт» апробирован и введен в эксплуатацию уже более года назад. За это время подвижной состав комплекса прошел более 5000 километров. 

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Unitsky String Technologies Inc.
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Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# информационное моделирование
# струнные технологии
# струнный рельс
# Юнилайт
# юнимобили
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