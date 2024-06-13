Палеонтологи описали нового птерозавра и рассказали, зачем ему был нужен гигантский язык

Группа австралийских ученых нашла хорошо сохранившуюся часть скелета птерозавра, изучила его и рассказала о внешнем виде древнего ящера. В мире палеонтологии такая находка — настоящая редкость. Обычно ученые довольствуются незначительными фрагментами птерозавров, поскольку хрупкие кости летающих рептилий, как правило, с течением времени разрушаются и не сохраняются в ископаемом состоянии.

Птерозавры (Pterosauria) — вымершие летающие рептилии, первые позвоночные, освоившие полет. Наряду с динозаврами их относят к группе архозавров (Archosauria). Но не стоит путать птерозавров с динозаврами: это совершенно разные животные. Они существовали в одно время и в одно время погибли. Появились в конце триаса, примерно 220 миллионов лет назад, и вымерли в конце мела — 65 миллионов лет назад.

Останки этих древних летающих ящеров ученые находят на всех континентах, но полный скелет или его части попадаются крайне редко.

В 2021 году группе австралийских палеонтологов под руководством Кевина Петерсена (Kevin Petersen), хранителя музея Kronosaurus Korner, который расположен недалеко от городка Ричмонд в штате Квинсленд, улыбнулась настоящая удача. Ученые раскопали часть хорошо сохранившегося скелета птерозавра — это самый полный на сегодня экземпляр, найденный в Австралии (22 процента от полного скелета).

Находка представляла собой останки возрастом 100 миллионов лет: фрагменты черепа, нижнюю челюсть, подъязычный аппарат и части посткраниального скелета (без учета головы), а именно — позвонки, ребра, кости крыльев, ног и ступней.

Палеонтологи из университета Кёртина (Австралия) под предводительством Адель Пентланд (Adele Pentland) изучили окаменелости и представили результаты своего исследования в журнале Scientific Reports. Ученые не только определили место птерозавра на древе эволюции, но и пролили свет на образ жизни этого летающего хищника.

Оказалось, птерозавр принадлежит к совершенно новому роду и виду птерозавров и относится к группе Anhangueria, представители которой жили по всему миру между 140 и 92,5 миллиона лет назад.

Нового птерозавра назвали Haliskia peterseni в честь Кевина Петерсена, который нашел окаменелости. Согласно описанию из статьи ученых, размах крыльев летающей рептилии составлял 4,6 метра.

Фрагмент нижней челюсти Haliskia peterseni / © Gabriel Ugueto

От других известных птерозавров Haliskia peterseni отличался строением подъязычного аппарата: нижняя челюсть этой рептилии была значительно больше, что указывает на наличие большого мускулистого языка. Палеонтологи объяснили, что с помощью языка ящер захватывал добычу, вероятно, скользкую пищу вроде кальмаров и рыбы. Когда пища попадала в пасть, длинные, загнутые назад зубы не позволяли жертве вырваться наружу.

Haliskia peterseni хотя и не имеет отношения к птицам, но, по заверениям авторов научной работы, чем-то напоминал «гигантского пеликана» с длинной пастью, полной острых зубов. Как и пеликан, древний ящер, скорее всего, заглатывал добычу целиком. Помимо захвата скользкой пищи, язык помогал проталкивать ее в горло. Возможно, этот орган был еще и «брачным инструментом» —использовался для привлечения самок в брачный период.

В меловый период районы австралийского штата Квинсленд, где нашли останки летающей рептилии, покрывал древний океан, который и был местом охоты Haliskia peterseni.

Фрагменты черепов птерозавров, найденных в Австралии. Цифровые модели, созданные на основе нейтронных сканов. (A), (B), (C) предчелюстная кость и зубы Haliskia peterseni; (D), (E) фрагменты челюсти Ferrodraco lentoni; (F), (G) часть черепа и нижняя челюсть Mythunga camara / © Gabriel Ugueto

Авторы научной работы уточнили, что открытие нового вида внесет существенный вклад в понимание эволюции группы Anhangueria на территории Гондваны — древнего суперконтинента, частью которого в далеком прошлом была Австралия.

Исследователи сравнили анатомические особенности Haliskia peterseni с другими птерозаврами (Mythunga, Ferrodraco), останки которых ранее нашли на материке, и пришли к выводу, что эта группа летающих рептилий процветала на этих землях по крайней мере 20 миллионов лет.

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