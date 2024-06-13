Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Палеонтологи описали нового птерозавра и рассказали, зачем ему был нужен гигантский язык
Группа австралийских ученых нашла хорошо сохранившуюся часть скелета птерозавра, изучила его и рассказала о внешнем виде древнего ящера. В мире палеонтологии такая находка — настоящая редкость. Обычно ученые довольствуются незначительными фрагментами птерозавров, поскольку хрупкие кости летающих рептилий, как правило, с течением времени разрушаются и не сохраняются в ископаемом состоянии.
Птерозавры (Pterosauria) — вымершие летающие рептилии, первые позвоночные, освоившие полет. Наряду с динозаврами их относят к группе архозавров (Archosauria). Но не стоит путать птерозавров с динозаврами: это совершенно разные животные. Они существовали в одно время и в одно время погибли. Появились в конце триаса, примерно 220 миллионов лет назад, и вымерли в конце мела — 65 миллионов лет назад.
Останки этих древних летающих ящеров ученые находят на всех континентах, но полный скелет или его части попадаются крайне редко.
В 2021 году группе австралийских палеонтологов под руководством Кевина Петерсена (Kevin Petersen), хранителя музея Kronosaurus Korner, который расположен недалеко от городка Ричмонд в штате Квинсленд, улыбнулась настоящая удача. Ученые раскопали часть хорошо сохранившегося скелета птерозавра — это самый полный на сегодня экземпляр, найденный в Австралии (22 процента от полного скелета).
Находка представляла собой останки возрастом 100 миллионов лет: фрагменты черепа, нижнюю челюсть, подъязычный аппарат и части посткраниального скелета (без учета головы), а именно — позвонки, ребра, кости крыльев, ног и ступней.
Палеонтологи из университета Кёртина (Австралия) под предводительством Адель Пентланд (Adele Pentland) изучили окаменелости и представили результаты своего исследования в журнале Scientific Reports. Ученые не только определили место птерозавра на древе эволюции, но и пролили свет на образ жизни этого летающего хищника.
Оказалось, птерозавр принадлежит к совершенно новому роду и виду птерозавров и относится к группе Anhangueria, представители которой жили по всему миру между 140 и 92,5 миллиона лет назад.
Нового птерозавра назвали Haliskia peterseni в честь Кевина Петерсена, который нашел окаменелости. Согласно описанию из статьи ученых, размах крыльев летающей рептилии составлял 4,6 метра.
От других известных птерозавров Haliskia peterseni отличался строением подъязычного аппарата: нижняя челюсть этой рептилии была значительно больше, что указывает на наличие большого мускулистого языка. Палеонтологи объяснили, что с помощью языка ящер захватывал добычу, вероятно, скользкую пищу вроде кальмаров и рыбы. Когда пища попадала в пасть, длинные, загнутые назад зубы не позволяли жертве вырваться наружу.
Haliskia peterseni хотя и не имеет отношения к птицам, но, по заверениям авторов научной работы, чем-то напоминал «гигантского пеликана» с длинной пастью, полной острых зубов. Как и пеликан, древний ящер, скорее всего, заглатывал добычу целиком. Помимо захвата скользкой пищи, язык помогал проталкивать ее в горло. Возможно, этот орган был еще и «брачным инструментом» —использовался для привлечения самок в брачный период.
В меловый период районы австралийского штата Квинсленд, где нашли останки летающей рептилии, покрывал древний океан, который и был местом охоты Haliskia peterseni.
Авторы научной работы уточнили, что открытие нового вида внесет существенный вклад в понимание эволюции группы Anhangueria на территории Гондваны — древнего суперконтинента, частью которого в далеком прошлом была Австралия.
Исследователи сравнили анатомические особенности Haliskia peterseni с другими птерозаврами (Mythunga, Ferrodraco), останки которых ранее нашли на материке, и пришли к выводу, что эта группа летающих рептилий процветала на этих землях по крайней мере 20 миллионов лет.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Глава подразделения NASA по системам исследования Луны объяснила ранее неизвестное публике условие для высадки людей на спутнике Земли в сентябре 2026 года. Скептики оценили это заявление как стремление Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США переложить ответственность за срыв сроков лунной высадки на кого-то еще.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ядерный малый ледниковый период: ученые смоделировали мир после войны России и США
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии