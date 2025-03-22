Палеонтологи описали динамику роста загадочного докембрийского животного

Прежде чем на Земле появились привычные нам животные, ее населяли «черновики Бога». Это таинственные существа, жившие в эдиакарском периоде и совсем не похожие на своих преемников. В новом исследовании ученые описали 211 окаменелостей мелкой двусторонне-симметричной Parvancorina minchami, найденных у берегов Белого моря. Авторы сумели реконструировать рост и развитие парванкорины, а также оценили продолжительность ее жизни.

Эдиакарские окаменелости — одни из самых древних крупных существ, запечатленных в палеонтологической летописи. Они появились под занавес протерозойского эона, образовали множество форм и полностью исчезли с началом палеозоя. Скорее всего, жители эдиакария оказались «жертвами» кембрийского взрыва, создавшего знакомые нам современные типы животных.

Что делает эдиакарцев совершенно уникальными в своей странности? Это их фрактальная организация (самоподобные живые структуры), отсутствие многих, если не всех внутренних органов, необычная симметрия тела (скользящего отражения, трехлучевая) и многое другое.

Проблемные существа из конца протерозоя озадачили палеонтологов. Настолько, что некоторые усомнились в их принадлежности к царству животных. Кто-то заподозрил в них грибы, лишайники, исполинских (до двух метров!) простейших или даже представителей иного, полностью исчезнувшего царства живой природы — вендобионтов. Слово связано с альтернативным названием последнего периода докембрия — ранее он также был известен как вендский.

Среди многочисленных в эдиакарских породах окаменелостей — парванкорины Parvancorina sp. На латыни их имя означает «маленький якорь, якорек». Они действительно напоминают этот предмет — дугообразным выростом на переднем конце, который приподнят над плоским телом. Другой вырост прямой — он шел вдоль спинной поверхности парванкорины.

Парванкорины были очень небольшими — от нескольких миллиметров до без малого двух сантиметров. Обычно парванкорин сближают с ранними членистоногими, в том числе предками трилобитов. Однако вопрос их систематической принадлежности по-прежнему открыт.

Авторы новой статьи в Paleobiology разбирались с онтогенезом парванкорин — их индивидуальным развитием. Палеонтологи из России и Канады описали большую выборку (211 экземпляров) P. minchami из эдиакарских пород Зимних Гор у берегов Белого моря. Это одно из самых богатых окаменелостями того времени мест на Земле. Возраст находок — чуть более 550 миллионов лет.

Рост парванкорины P. minchami / © cambridge.org, A. Ivantsov et al., 2025

Для каждого экземпляра получили пластилиновый слепок, их изучили под бинокуляром и замерили длину. Размеры тела P. minchami варьировались от 1,9 миллиметра до 1,87 сантиметра. Изменения длины организма с возрастом, проще говоря рост парванкорины, описали с помощью уравнения Берталанфи. Его с успехом применяют для моделирования удельного линейного роста многих современных животных.

Несмотря на всю «загадочность», динамикой роста парванкорина напоминает ныне живущих беспозвоночных близкого размера. Например, ракообразных и моллюсков, ранее их описали с помощью того же самого метода. Это говорит о схожих темпах метаболизма и в целом организации тела.

И все это — несмотря на отсутствие у Parvancoriva sp. рта, жабр, конечностей и, по-видимому, ее питания органическими остатками за счет фагоцитоза в отдельных клетках.

Авторы также прикинули, как долго могли прожить парванкорины. Расчет показал, что их средняя ожидаемая продолжительность жизни — примерно четыре года.

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